В Госдуме обсуждают смягчение наказания за хранение наркотиков
Правозащитники предлагают смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Крупным размером зачастую признают небольшое количество наркотиков, десятки тысяч ранее несудимых получают большие сроки. МВД готово поддержать поправки.
В начале февраля в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства. На нем правозащитники представили законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК), рассказали Би-би-си участники встречи. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.
Рабочая группа была создана в ноябре прошлого года. В нее входит более 30 человек, в том числе депутаты, сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры России, представители минюста и минздрава, а также правозащитники, члены общественных организаций.
Представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой попросили в приоритетном порядке рассмотреть вопрос именно о смягчении наказания по части 2 статьи 228 УК. В следующий раз возможное смягчение наказание по этой статье рабочая группа будет обсуждать в Госдуме 6 марта.
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Что это за проект?
Законопроект о внесении поправок в 228 статью УК (есть в распоряжении Би-би-си) рабочей группе направила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Документ разработал экспертный совет при Москальковой.
Документом предлагается:
- перевести часть 2 статьи 228 УК ("в крупном размере") из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести;
- установить наказание по этой статье от двух до пяти лет лишения свободы (сейчас - от трех до десяти лет);
- уменьшить минимальный срок наказания по части 3 статьи 228 УК ("в особо крупном размере") и установить ответственность по ней от пяти до 15 лет лишения свободы (сейчас - от 10 до 15 лет);
- внести изменение в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса (отсрочка исполнения приговора), которая предусматривает возможность отсрочки наказания для осужденных по части 1 статьи 228 УК, чтобы пройти курс "лечения от наркомании" и реабилитацию. Проект закона предлагает распространить эту возможность и на осужденных по части 2 статьи 228 УК.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что по подавляющему большинству уголовных дел по части 2 статьи 228 УК РФ наркотики изымаются в количестве, близком к нижней планке крупного размера.
Авторы считают, что за приобретение и хранение в крупном размере наказывают людей, у которых нашли относительно небольшие дозы наркотиков: "Привлеченных к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 в реально крупном размере единицы, тогда как за несколько грамм - десятки тысяч".
|Размеры наркотических веществ, подпадающие под уголовную ответственность, грамм
|Вещество
|Значительный размер (часть 1 статьи 228 УК)
|Крупный размер (часть 2 статьи 228 УК)
|Особо крупный размер(часть 3 статьи 228 УК)
|Марихуана
|6
|100
|100000
|Гашиш
|2
|25
|10000
|Масло каннабиса или гашишное масло
|0,4
|5
|1000
|Амфетамин
|0,2
|1
|200
|Мефедрон
|0,2
|2,5
|500
|МДМА
|0,6
|3
|600
|Метамфетамин
|0,3
|2,5
|500
|Героин
|0,5
|2,5
|1000
|Соли (производные N-метилэфедрона)
|0,2
|1
|200
|Спайсы (синтетические каннабиноиды - JWH и их производные)
|0,05
|0,25
|500
Источник: постановление правительства "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных средств"
"Как показывают опросы самих потребителей наркотиков, проходящих лечение и реабилитацию, например, героин на "черном рынке" можно купить в количестве не менее трех грамм, что автоматически становится совершением тяжкого преступления", - говорится в пояснительной записке.
Из-за того, что согласно действующему законодательству хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, "вместо борьбы с наркобизнесом" наращивание количества уголовных дел. Тем самым обеспечиваются "высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений", а не защита общества, считают авторы законопроекта. По их мнению, борьба с распространением наркотиков подменяется "борьбой с потребителями".
Что говорят в МВД?
Москалькова направила проект закона о снижении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в министерство внутренних дел с просьбой высказать позицию ведомства по этому законопроекту.
В своем ответе (есть в распоряжении Би-би-си) МВД высказалось о законопроекте положительно.
"Проведенный анализ данных судебной статистики позволяет сделать вывод о целесообразности снижения срока лишения свободы за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 228 УК, и минимального срока лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228 УК", - говорится в отзыве замглавы МВД Михаила Ваничкина.
То, что законопроект о смягчении наказания по наркотической статье нашел поддержку у МВД, это "редкий случай в нынешней практике", сказал Би-би-си член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Гефтер, который представлял документ на первом заседании рабочей группы.
По его мнению, то, что рабочая группа решила рассматривать этот проект в первую очередь, и то, что его поддержало МВД, является хорошим знаком.
"О том, чтобы декриминализовать вторую часть [статьи 228], речи не идет. Речь идет о том, чтобы сделать это преступление не тяжким, а хотя бы средней тяжести, и хотя бы уменьшить сроки и правовые последствия, которые идут из-за того, что его затолкали в столь тяжкие преступления, - сказал Гефтер. - Это понимает и МВД.
Он надеется, что законопроект после обсуждения в рабочей группе будет внесен в Госдуму.
Что говорят правозащитники?
По официальным данным судебного департамента Верховного суда России, за 2017 год и первое полугодие 2018 года суды вынесли приговоры по части 2 статьи 228 УК в отношении 51 тысячи человек.
Эта статья является "самой репрессивной нормой", по которой наиболее часто назначается наказание в виде реального лишения свободы тем, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за наркотики, сказал Би-би-си участник рабочей группы в Госдуме, эксперт Института прав человека Арсений Левинсон.
"Если, например, по части 1 статьи 228 [приобретение и хранение наркотиков в значительном размере] сначала дают условное или штраф, то по части 2 половине сразу дают реальный срок три года", - сказал он.
Институт прав человека подготовил аналитическую записку о практике применения части 2 статьи 228 УК. Для этого они проанализировали более 2 тысяч приговоров российских судов за последние два года, найденных в результате случайной выборки.
"Подтвердилось, что медианное количество "крупного" размера - это от одного до нескольких граммов вещества, а не действительно большое количество", - рассказал Левинсон.
|Медианное количество изъятых веществ, грамм
|Вещество
|Медианное количество вещества
|Количество приговоров (анализировались 13 тысяч приговоров)
|Амфетамин
|1,87
|1329
|Героин
|3,36
|2659
|Масло каннабиса или гашишное масло
|12
|395
|Марихуана
|230
|5954
Источник: результаты исследования Института прав человека
Результаты исследования также показали, что половина всех осужденных за хранение в "крупном" размере были судимы впервые, имели смягчающие обстоятельства и не имели отягчающих, но тем не менее были приговорены к реальному лишению свободы со средним сроком около трех лет, говорит Левинсон.
"Было выявлено огромное количество приговоров, где впервые привлекаемых студентов, молодых матерей и отцов, работающих и учащихся, приговаривали к длительным срокам лишения свободы за граммы и даже за десятые доли грамма. Смягчение санкции до пяти лет по части 2 статьи 228 УК нужно, чтобы такого не происходило, чтобы не ломать людям жизни", - объяснил правозащитник.
При этом Левинсон отметил, что сейчас суды как правило не приговаривают по части 2 статьи 228 УК РФ к срокам более чем пять лет лишения свободы - именно до этого уровня предлагается смягчить наказание в законопроекте.
"То есть в некотором смысле проект направлен на приведение законодательства в соответствие с реальной правоприменительной практикой", - сказал он.
Целесообразность смягчения части 2 статьи 228 УК РФ подтверждается опытом большинства стран, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
"Хранение наркотиков само по себе, для личного употребления, почти всюду запрещено, но не наказуемо лишением свободы. А там, где за хранение предусмотрено лишение свободы, срок его не превышает двух-трех лет", - говорится в документе.
Что говорят депутаты?
Из депутатов в рабочую группу по антинаркотическому законодательству входит восемь единороссов и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Опрошенные Би-би-си депутаты "Единой России", состоящие в рабочей группе, поддерживают идею смягчения наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
"Конечно, этот законопроект требует определенной проработки и согласования с различными структурами, но в целом я могу подтвердить, что такая проблема существует и ее нужно решать в том числе и законодательным путем, - сказал Би-би-си единоросс Рафаэль Марданшин. - Лица, которых привлекают за употребление или за хранение, несут такую же большую уголовную ответственность, как лица, которые распространяют наркотики оптом или в розницу".
"Я считаю, что нужно, во-первых, снижать сроки, а во-вторых, пересмотреть размеры крупного и особо крупного размера", - добавил Марданшин.
Идею смягчить наказание для наркопотребителей также поддерживает коммунист Юрий Синельщиков (тоже входит в группу), однако, по его мнению, конкретно этот законопроект может и не дойти до рассмотрения в Госдуме.
"Я думаю, к проекту привязываться не следует, потому что там с чем-то можно согласиться, а с чем-то нет. Но я полагаю, что, конечно, потребителей наркотиков нечего сажать в тюрьму, их надо лечить", - сказал он Би-би-си.
"У нас и сбытчики, и те, кто покупает наркотики, очень часто сидят незаконно по очень разным причинам", - добавил Синельщиков (раньше он был прокурором). "Иногда бывают злоупотребления и со стороны правоохранительных органов. Когда небольшую дозу наркотиков, как говорится, подкидывают", - согласился с ним Марданшин.
"Разные причины бывают - иногда статистику себе повысить, иногда чтобы против конкретного лица возбудить уголовное дело. Такие факты тоже есть", - признает единоросс.
А вот в "Справедливой России" предложения правозащитников не поддерживают. "У нас есть партийная позиция за максимально жесткое наказание по наркотическим преступлениям, поэтому мы не можем поддержать этот законопроект", - сказал Би-би-си зампред думской фракции Михаил Емельянов.