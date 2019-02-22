В Госдуме обсуждают смягчение наказания за хранение наркотиков

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Правозащитники предлагают смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Крупным размером зачастую признают небольшое количество наркотиков, десятки тысяч ранее несудимых получают большие сроки. МВД готово поддержать поправки.

В начале февраля в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства. На нем правозащитники представили законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК), рассказали Би-би-си участники встречи. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Рабочая группа была создана в ноябре прошлого года. В нее входит более 30 человек, в том числе депутаты, сотрудники МВД, ФСБ и Генпрокуратуры России, представители минюста и минздрава, а также правозащитники, члены общественных организаций.

Представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой попросили в приоритетном порядке рассмотреть вопрос именно о смягчении наказания по части 2 статьи 228 УК. В следующий раз возможное смягчение наказание по этой статье рабочая группа будет обсуждать в Госдуме 6 марта.

Что это за проект?

Законопроект о внесении поправок в 228 статью УК (есть в распоряжении Би-би-си) рабочей группе направила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Документ разработал экспертный совет при Москальковой.

Документом предлагается:

перевести часть 2 статьи 228 УК ("в крупном размере") из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести;

установить наказание по этой статье от двух до пяти лет лишения свободы (сейчас - от трех до десяти лет);

уменьшить минимальный срок наказания по части 3 статьи 228 УК ("в особо крупном размере") и установить ответственность по ней от пяти до 15 лет лишения свободы (сейчас - от 10 до 15 лет);

внести изменение в статью 398 Уголовно-процессуального кодекса (отсрочка исполнения приговора), которая предусматривает возможность отсрочки наказания для осужденных по части 1 статьи 228 УК, чтобы пройти курс "лечения от наркомании" и реабилитацию. Проект закона предлагает распространить эту возможность и на осужденных по части 2 статьи 228 УК.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что по подавляющему большинству уголовных дел по части 2 статьи 228 УК РФ наркотики изымаются в количестве, близком к нижней планке крупного размера.

Авторы считают, что за приобретение и хранение в крупном размере наказывают людей, у которых нашли относительно небольшие дозы наркотиков: "Привлеченных к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 в реально крупном размере единицы, тогда как за несколько грамм - десятки тысяч".

Размеры наркотических веществ, подпадающие под уголовную ответственность, грамм Вещество Значительный размер (часть 1 статьи 228 УК) Крупный размер (часть 2 статьи 228 УК) Особо крупный размер(часть 3 статьи 228 УК) Марихуана 6 100 100000 Гашиш 2 25 10000 Масло каннабиса или гашишное масло 0,4 5 1000 Амфетамин 0,2 1 200 Мефедрон 0,2 2,5 500 МДМА 0,6 3 600 Метамфетамин 0,3 2,5 500 Героин 0,5 2,5 1000 Соли (производные N-метилэфедрона) 0,2 1 200 Спайсы (синтетические каннабиноиды - JWH и их производные) 0,05 0,25 500

Источник: постановление правительства "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных средств"

"Как показывают опросы самих потребителей наркотиков, проходящих лечение и реабилитацию, например, героин на "черном рынке" можно купить в количестве не менее трех грамм, что автоматически становится совершением тяжкого преступления", - говорится в пояснительной записке.

Из-за того, что согласно действующему законодательству хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, "вместо борьбы с наркобизнесом" наращивание количества уголовных дел. Тем самым обеспечиваются "высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений", а не защита общества, считают авторы законопроекта. По их мнению, борьба с распространением наркотиков подменяется "борьбой с потребителями".

Что говорят в МВД?

Москалькова направила проект закона о снижении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в министерство внутренних дел с просьбой высказать позицию ведомства по этому законопроекту.

В своем ответе (есть в распоряжении Би-би-си) МВД высказалось о законопроекте положительно.

"Проведенный анализ данных судебной статистики позволяет сделать вывод о целесообразности снижения срока лишения свободы за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 228 УК, и минимального срока лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228 УК", - говорится в отзыве замглавы МВД Михаила Ваничкина.

То, что законопроект о смягчении наказания по наркотической статье нашел поддержку у МВД, это "редкий случай в нынешней практике", сказал Би-би-си член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Гефтер, который представлял документ на первом заседании рабочей группы.

По его мнению, то, что рабочая группа решила рассматривать этот проект в первую очередь, и то, что его поддержало МВД, является хорошим знаком.

"О том, чтобы декриминализовать вторую часть [статьи 228], речи не идет. Речь идет о том, чтобы сделать это преступление не тяжким, а хотя бы средней тяжести, и хотя бы уменьшить сроки и правовые последствия, которые идут из-за того, что его затолкали в столь тяжкие преступления, - сказал Гефтер. - Это понимает и МВД.

Он надеется, что законопроект после обсуждения в рабочей группе будет внесен в Госдуму.

Что говорят правозащитники?

По официальным данным судебного департамента Верховного суда России, за 2017 год и первое полугодие 2018 года суды вынесли приговоры по части 2 статьи 228 УК в отношении 51 тысячи человек.

Эта статья является "самой репрессивной нормой", по которой наиболее часто назначается наказание в виде реального лишения свободы тем, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за наркотики, сказал Би-би-си участник рабочей группы в Госдуме, эксперт Института прав человека Арсений Левинсон.

"Если, например, по части 1 статьи 228 [приобретение и хранение наркотиков в значительном размере] сначала дают условное или штраф, то по части 2 половине сразу дают реальный срок три года", - сказал он.

Институт прав человека подготовил аналитическую записку о практике применения части 2 статьи 228 УК. Для этого они проанализировали более 2 тысяч приговоров российских судов за последние два года, найденных в результате случайной выборки.

"Подтвердилось, что медианное количество "крупного" размера - это от одного до нескольких граммов вещества, а не действительно большое количество", - рассказал Левинсон.

Медианное количество изъятых веществ, грамм Вещество Медианное количество вещества Количество приговоров (анализировались 13 тысяч приговоров) Амфетамин 1,87 1329 Героин 3,36 2659 Масло каннабиса или гашишное масло 12 395 Марихуана 230 5954

Источник: результаты исследования Института прав человека

Результаты исследования также показали, что половина всех осужденных за хранение в "крупном" размере были судимы впервые, имели смягчающие обстоятельства и не имели отягчающих, но тем не менее были приговорены к реальному лишению свободы со средним сроком около трех лет, говорит Левинсон.

"Было выявлено огромное количество приговоров, где впервые привлекаемых студентов, молодых матерей и отцов, работающих и учащихся, приговаривали к длительным срокам лишения свободы за граммы и даже за десятые доли грамма. Смягчение санкции до пяти лет по части 2 статьи 228 УК нужно, чтобы такого не происходило, чтобы не ломать людям жизни", - объяснил правозащитник.

При этом Левинсон отметил, что сейчас суды как правило не приговаривают по части 2 статьи 228 УК РФ к срокам более чем пять лет лишения свободы - именно до этого уровня предлагается смягчить наказание в законопроекте.

"То есть в некотором смысле проект направлен на приведение законодательства в соответствие с реальной правоприменительной практикой", - сказал он.

Целесообразность смягчения части 2 статьи 228 УК РФ подтверждается опытом большинства стран, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

"Хранение наркотиков само по себе, для личного употребления, почти всюду запрещено, но не наказуемо лишением свободы. А там, где за хранение предусмотрено лишение свободы, срок его не превышает двух-трех лет", - говорится в документе.

Что говорят депутаты?

Из депутатов в рабочую группу по антинаркотическому законодательству входит восемь единороссов и по одному представителю КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Опрошенные Би-би-си депутаты "Единой России", состоящие в рабочей группе, поддерживают идею смягчения наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

"Конечно, этот законопроект требует определенной проработки и согласования с различными структурами, но в целом я могу подтвердить, что такая проблема существует и ее нужно решать в том числе и законодательным путем, - сказал Би-би-си единоросс Рафаэль Марданшин. - Лица, которых привлекают за употребление или за хранение, несут такую же большую уголовную ответственность, как лица, которые распространяют наркотики оптом или в розницу".

"Я считаю, что нужно, во-первых, снижать сроки, а во-вторых, пересмотреть размеры крупного и особо крупного размера", - добавил Марданшин.

Идею смягчить наказание для наркопотребителей также поддерживает коммунист Юрий Синельщиков (тоже входит в группу), однако, по его мнению, конкретно этот законопроект может и не дойти до рассмотрения в Госдуме.

"Я думаю, к проекту привязываться не следует, потому что там с чем-то можно согласиться, а с чем-то нет. Но я полагаю, что, конечно, потребителей наркотиков нечего сажать в тюрьму, их надо лечить", - сказал он Би-би-си.

"У нас и сбытчики, и те, кто покупает наркотики, очень часто сидят незаконно по очень разным причинам", - добавил Синельщиков (раньше он был прокурором). "Иногда бывают злоупотребления и со стороны правоохранительных органов. Когда небольшую дозу наркотиков, как говорится, подкидывают", - согласился с ним Марданшин.

"Разные причины бывают - иногда статистику себе повысить, иногда чтобы против конкретного лица возбудить уголовное дело. Такие факты тоже есть", - признает единоросс.

А вот в "Справедливой России" предложения правозащитников не поддерживают. "У нас есть партийная позиция за максимально жесткое наказание по наркотическим преступлениям, поэтому мы не можем поддержать этот законопроект", - сказал Би-би-си зампред думской фракции Михаил Емельянов.