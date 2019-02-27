"Геликоид": как торговый центр стал тайной пыточной тюрьмой Венесуэлы
- 27 февраля 2019
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В 50-х года прошлого века "Геликоид" - уникальное строение в центре Каракаса - олицетворял растущее богатство Венесуэлы. Сегодня это одна из наиболее известных тюрем страны, иллюстрация пути из процветания в разруху.
Мы поговорили с бывшими заключенными и охранниками о жизни в "Геликоиде".
Специальный интерактивный проект Би-би-си основан на их свидетельствах.