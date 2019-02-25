Культура от Путина: Ротенберг строит музеи на деньги из нефтяной "кубышки"

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Идею создать культурные центры в четырех регионах предложил Владимир Путин

В трех городах России и в аннексированном Крыму в ближайшие четыре года будут созданы большие культурные центры. Эта идея принадлежит президенту Владимиру Путину. Проект обойдется как минимум в 120 млрд рублей, его профинансируют за счет самой закрытой государственной компании "Роснефтегаз", которую сам Путин называет "нефтяной кубышкой" и вторым кошельком правительства. Деньги освоит компания давнего знакомого Путина Аркадия Ротенберга.

Русской службе Би-би-си стали известны детали одного из самых масштабных и затратных государственных проектов на ближайшие годы - строительства культурных центров в трех городах России и в аннексированном Крыму. Проект настолько важен, что об источнике его финансирования говорит только сам Путин, а руководит его строительством один из главных бывших строителей объектов для Олимпиады.

Проект Путина

Четыре комплекса, которые станут региональными филиалами Большого театра, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Мариинского театра, построят во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

В ежегодном послании 20 февраля Путин заявил, что они заработают не позднее 2023 года.

Идею создать в регионах филиалы известнейших российских музеев и театров предложил сам Путин в предыдущем послании Федеральному собранию. "Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов", - сказал тогда Путин.

Позднее он рассказывал, что вдохновили его на идею создания центров директор Мариинского театра Валерий Гергиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Это большие миссионерские проекты, как если бы из другой галактики прилетели боги и привезли бы счастье", - иронизирует источник Би-би-си, близкий к Кремлю, знакомый с подготовкой проекта.

По его словам, Калининград, Владивосток и Севастополь были выбраны из политических соображений - как приграничные территории.

"Совершенно понятно, что нужно как-то удерживать эти три геополитические территории", - говорит собеседник Би-би-си, добавляя, что благодаря центрам "Россия на своих рубежах будет иметь крепости культуры - балет уровня Большого и Мариинки, выставки уровня Эрмитажа".

Кемерово было выбрано в последнюю очередь (среди претендентов были также Ярославль и Нижний Новгород), говорит еще один собеседник Би-би-си, знакомый с работой над проектом. Остановились на Кемерово, чтобы сделать его "модельным для развития культуры в промышленных центрах".

Правообладатель иллюстрации KREMLIN.RU Image caption Совещание по вопросу создания культурных цетнров 8 января

Совещания по этому проекту проводятся на самом высоком уровне.

8 января специальную встречу (официально это был выходной день), посвященную строительству центров, провел сам Путин. На встрече присутствовали курирующий культуру вице-премьер Ольга Голодец, помощник президента Андрей Белоусов, советник президента по культуре Владимир Толстой, губернаторы регионов, где будут созданы центры, а также Гергиев и Пиотровский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и генеральный директор ООО "Стройгазмонтаж" Сергей Гараев.

Голодец рассказала, что расходы на новый путинский культурный проект обсуждались и на отдельном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева и что она каждую неделю проводит совещания по теме создания центров.

Откуда деньги

Стоимость четырех центров сейчас оценивается в 120 млрд рублей. Такую сумму называл на совещании у Путина его помощник Белоусов. Собеседник Би-би-си, знакомый с подготовкой проекта, подтверждает эту сумму, однако отмечает, что, как это часто бывает с большими стройками, стоимость может вырасти.

Курирующие проект чиновники говорили, что он будет создан на внебюджетные средства, но их источник не называли. Как оказалось, речь идет не о деньгах частного бизнеса.

В январе источник назвал Путин - это деньги "Роснефтегаза", самой закрытой российской госкомпании.

Путин не уточнял, единственный ли это спонсор. Но, по словам собеседников Би-би-си в правительстве, знакомых с ходом реализации проекта, "Роснефтегаз" сейчас является единственным источником финансирования строительства центров.

По словам собеседника, знакомого с подготовкой проекта, источником финансирования мог быть выбран "Роснефтегаз", чтобы в условиях кризиса не тратить напрямую бюджетные средства на такой дорогой проект.

Что такое "Роснефтегаз"

"Роснефтегаз" - это компания-посредник, которая не ведет никакой операционной деятельности. Через нее государство владеет контрольным пакетом "Роснефти", долей в "Газпроме" и "Интер РАО", в ней аккумулируются дивиденды по акциям этих компаний. Только половину этих средств она отдает в российский госбюджет. Все дивиденды "Роснефти", которые положены государству за долю в компании, попадают не напрямую в бюджет, а через "Роснефтегаз". Публичных данных о том, сколько денег на счетах у компании, нет. Она не публикует свою отчетность с 2014 года.

Из проектов, которые финансирует "Роснефтегаз", известно о судоверфи "Звезда", принадлежащей "Роснефти", о строительстве четырех электростанций в Калининградской области, о производстве самолетов для региональных авиалиний и авиационного двигателя с большой тягой.

"Роснефтегаз" - это наши нефтегазовые доходы, выведенные в отдельную кубышку", - говорил Путин в январе этого года. А в 2016 году он заявил, что деньги "Роснефтегаза" - это, по сути, еще один бюджет правительства, они тратятся, "когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание".

Как утверждает собеседник, знакомый с работой над проектом, "Роснефть" сама хотела вести этот проект, и руководство компании было недовольно тем, что подряд отдали компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, которого называют другом Путина.

Пресс-служба "Роснефти" (она же дает комментарии от имени "Роснефтегаза") не ответила на письменный запрос Би-би-си. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался от общения с Би-би-си по телефону.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос Би-би-си.

Именно потому, что "Роснефтегаз" - непрозрачная организация, а ее деньги - по сути, средства государства, которые лишь условно можно назвать внебюджетными источниками, информация о финансировании строительства центров "вся идет под грифом" и чиновники стараются не акцентировать внимание на источнике финансирования, говорит один из собеседников Би-би-си.

Даже после январского совещания с Путиным, где он упоминал "Роснефтегаз", высокопоставленные чиновники, в ответ на вопрос, на какие деньги будут построены центры, отводили глаза.

Путин, а также вице-премьер Голодец и министр культуры Владимир Мединский заявляли, что строительство четырех центров является частью национального проекта "Культура", в котором расписано выполнение майского указа президента по этому направлению.

Однако в паспорте нацпроекта культурные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово не значатся. Общий бюджет нацпроекта - 113 млрд рублей. Это деньги федерального бюджета и бюджетов регионов, деньги из внебюджетных источников в паспорте не упоминаются.

То есть, фактически, президентский проект фактически - это неформальная часть нацпроекта.

Пресс-служба министерства культуры не ответила на запрос Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Аркадий Ротенберг (слева) и Игорь Сечин (справа)

Как потратят и кто построит

"Роснефтегаз" будет перечислять деньги напрямую в специально созданный в мае прошлого года фонд "Национальное культурное наследие", говорят два собеседника Би-би-си, знакомые с деталями проекта. Фонд выступает заказчиком строительства и ведет технический надзор. Контролирует расходование средств на президентский проект федеральное казначейство.

Фонд учрежден Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром в мае прошлого года. Им руководит Хамит Мавлияров, бывший замминистра строительства и вице-президент госкорпорации "Олимпстрой", которая занималась постройкой объектов для Олимипиады в Сочи.

Подрядчиком строительства выступит компания "Стройгазмонтаж" Ротенберга.

Пока фонд заключил со "Стройгазмонтажом" контракты на строительство трех культурных центров - во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Об этом сообщали севастопольское издание ForPost и РБК. Это подтвердил представитель "Стройгазмонтажа". Сумму контрактов он отказался комментировать.

Пресс-служба фонда не ответила на запрос Би-би-си.

Строительством культурного кластера в Кемерове также займется "Стройгазмонтаж", говорит собеседник Би-би-си, знакомый с работой над проектом.

Ротенберг неоднократно попадал в рейтинг российской версии журнала Forbes "Короли госзаказа". Среди последних многомиллиардных строек его компании - детский лагерь "Артек" и Крымский мост. Как и в случае с культурными центрами, те проекты компания знакомого Путина получила без конкурса.

"Стройгазмонтаж" был выбран как проверенный подрядчик, который "в срок справился с двумя крупными проектами", говорит собеседник Би-би-си.

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Музейное сообщество против

По словам собеседника Би-би-си, близкого к Кремлю и знакомого с подготовкой проекта, курирующая проект вице-премьер Голодец "очень верит в эту идею". "Но если он не состоится, будет катастрофа", - считает он.

Источник сравнил будущие культурные кластеры с ДНК-центрами, "домами новой культуры", создание которых в 2012 году курировал бывший тогда вице-премьером Владислав Сурков: "У них очень печальная судьба, потому что Сурков ушел, а он горел этой идеей. И если Голодец устанет, то все снова рухнет, будут выброшены миллиарды".

Озабоченность вызывает и будущая система финансирования этих центров, которая пока еще не до конца определена, говорит собеседник Би-би-си. Замминистра финансов Антон Котяков на совещании у Путина говорил, что, по предварительным подсчетам, эксплуатация всех четырех центров оценивается в 12-14 млрд в год. Но это будут уже деньги федерального и региональных бюджетов.

Собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю, говорит, что если содержание и наполнение будущих кластеров станет обязанностью региональных властей, то они будут вынуждены урезать финансирование местным учреждениям культуры.

"Как стадионы к ЧМ построили, и стало очевидно, что в Саранске стадион невозможно заполнять. Построили, классно сделали, но потом наступает обыденная жизнь, и надо находить решения, а они находятся только за счет кого-то", - говорит он.

Об этой же проблеме говорит и депутат Госдумы Александр Шолохов, член комитета по культуре и президент Международного совета музеев в России (ИКОМ).

"Вопрос [за чей счет будут содержаться комплексы после постройки] пока не проработан. На примере центров "Россия - моя история" [проект митрополита Тихона (Шевкунова)] могу сказать, что вопрос финансирования решается по ходу, текущими решениями. Без системного понимания, как это будет через пять лет", - говорит он.

По его словам, музейное сообщество негативно восприняло идею создания этих культурных комплексов из-за непрозрачности процедуры создания проекта.

"У музейщиков возникают опасения из-за того, что нет понимания, что же это будет. Понятно, что это будет что-то большое, но что? Они делают вывод, что местные музеи будут лишаться посещаемости и доходности ", - говорит Шолохов.

Впрочем, до Путина эти опасения, видимо, доведены. На заседании президентского совета по культуре и искусству в декабре он говорил, что создание культурных центров не должно идти в ущерб местным учреждениям культуры. "Они не должны, безусловно, чувствовать себя "бедными родственниками", и уж тем более недопустимо их сокращение", - заявил он.

Что будет в каждом культурном центре

Культурный кластер в Кемерове региональные власти назвали "кварталом искусств" и начали подготовку площадки под строительство. Для будущего культурного центра в центре Кемерова вырубили деревья на набережной реки Искитимки. Там будут построены филиалы Русского музея, Мариинского театра, Гнесинки, многофункциональный концертный зал и кузбасский центр искусств. Также будут построены университет, школа, интернат и общежитие для филиала академии имени Гнесиных.

Объекты планируется построить до 2021 года - к 300-летию Кузбасса, сообщали в администрации Кемеровской области. Общая площадь зданий составит более 80 тысяч кв. м.

В Севастополе на культурный кластер отвели 18 гектаров на мысе Хрустальный. В кластере расположатся филиалы Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, музей обороны Севастополя, театр оперы и балета и киноконцертный зал. Также будут построены жилые помещения, хореографическое и театральное училища.

Проект будущего кластеры должны разработать до конца 2019 года, говорили в пресс-службе правительства Крыма. В январе "Стройгазмонтаж" уже начала расчистку территории под строительство. Ранее глава Севастополя говорил, что затраты на создание кластера составят около 25 миллиардов рублей.

Строительство кластера в Калининграде планируют начать уже весной 2019 года, говорил глава региона Антон Алиханов. Культурный центр появится рядом со стадионом, построенным к ЧМ-2018, на острове Октябрьский.

Помимо филиалов Русского музея, Эрмитажа и Третьяковки там разместится филиал Большого театра. Будут построены общежития и жилые помещения для будущего хореографического училища и театрально-музыкальной высшей школы.

Образовательные и жилые блоки будут закончены к 2020 году. А весь проект кластера должен быть сдан к 2023 году, говорил Алиханов.

Культурный кластер во Владивостоке будет разделен на две части. В самом городе построят концертный зал Мариинского театра и музейных комплекс, состоящий из филиалов крупнейших российских музеев и Приморской галереи. Там же расположится и театрально-музыкальная высшая школа. А на острове Русский построят филиал академии Ваганова, филиал музыкальной школы при академии Чайковского и жилые помещения.