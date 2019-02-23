Побег британских депутатов: начало новой эры?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одиннадцать депутатов надеются, что к ним присоединятся еще десятки, и вместе они создадут новую партию и потеснят тори и лейбористов

"Новая эра", "перестройка, такая нужная сейчас британской политике" - в таких выражениях некоторые британские издания комментируют главное событие прошедшей недели: 11 депутатов парламента от Лейбористской и Консервативной партий, противников "брексита", вышли из своих партий и пообещали создать новую.

О "новой эре" и "перестройке" британская пресса пишет со знаками вопроса и всяческими оговорками, потому что к чему на самом деле приведет демарш сторонников Евросоюза - пока не ясно.

Но этот шумный побег, рассказам и рассуждениям о котором британская пресса всю неделю посвящала первые полосы и выпуски новостей, может стать началом серьёзной перетряски британской партийной системы.

Что именно случилось?

Семь оппозиционных депутатов-лейбористов объявили, что уходят из партии и создают Независимую группу в палате общин.

Они заявили, что лидер партии Джереми Корбин отказывается решительно выступить против "обвального "брексита", что партия перестала быть умеренно левой, поскольку власть в ней захватили леворадикалы во главе с Корбином, и что эти левые, будучи настроенными против Израиля, не борются с антисемитизмом в партии.

Вскоре к семерке мятежников присоединилась еще одна лейбористка, а затем - трое депутатов от правящей Консервативной партии. Последние объявили причиной ухода то, что партией тори заправляют крайне правые сторонники жесткой линии, которых премьер-министр Тереза Мэй неспособна обуздать.

Все вместе они призвали других депутатов-единомышленников присоединиться к ним и объявили о намерении создать новую, центристскую партию.

И что это значит?

Споры о том, каким должен быть "брексит", раскололи обе ведущие партии - каждую внутри себя - даже не на два, а минимум на три лагеря: бескомпромиссные сторонники выхода из Евросоюза любой ценой, сторонники выхода с сохранением тесных связей с ЕС и те, кто выступает за второй референдум в надежде, что на нем британские граждане передумают уходить из ЕС.

В итоге и партии перестали быть отрядами единомышленников, и вся Палата общин оказалась неспособной принять хоть какое-нибудь содержательное решение относительно "брексита".

В этой ситуации вполне логично было ожидать, что часть политиков попытается перекроить партии по этим новым линиям раскола по принципиальнейшему, судьбоносному вопросу.

Поэтому этот шаг всего нескольких пока депутатов может оказаться началом больших перемен.

Кто эти раскольники?

Их всех объединяет одно: они - против выхода Британии из Евросоюза.

Члены новой группы, будущей партии - бывший лейборист Чука Умунна, бывшие тори Анна Субри и Сара Уолластон - это лица и лидеры кампании за второй референдум. Кампания называется "Народное голосование" (People's Vote).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лейборист Чука Умунна (с телефоном) и тори Анна Субри вместе шагали на октябрьском гигантском шествии за второй референдум о членстве Британии в ЕС

Это известные и авторитетные политики. Энн Коффи и Майк Гейпс избираются в Палату общин непрерывно с 1992 года, Джоан Райан впервые стала депутатом в 1997 году.

В избирательных округах восьми из 11 раскольников большинство проголосовало на референдуме 2016 года против выхода из ЕС. В округе Чуки Умунны - лондонском районе Стретэм - таких оказалось целых 79%.

Кто может к ним присоединиться?

Пока непонятно, но британские обозреватели рассуждают о десятках потенциальных перебежчиков.

Судя по результатам некоторых голосований, за второй референдум выступают почти 90 депутатов-лейбористов.

22 февраля ведущие газеты написали, что несколько десятков из них пригрозили Джереми Корбину уходом в эту группу в случае, если руководство партии не поддержит идею второго референдума по вопросу о Евросоюзе.

Среди консерваторов, по оценкам политических комментаторов, тоже есть ещё потенциальные перебежчики - их может набраться пара десятков.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Тереза Мэй лично беседовала с недовольными депутатами, уговаривая их не уходить в новую партию

21 февраля вечером премьер-министр Тереза Мэй встречалась с двумя бывшими членами правительства, депутатами Джастин Грининг и Филипом Ли и уговаривала их не уходить из партии.

А они об этом всерьез подумывают - как и бывший генеральный прокурор, тоже депутат от Консервативной партии Доминик Грив.

При этом, если из фракции консерваторов уйдут ещё всего пять человек, правительство Терезы Мэй потеряет большинство.

Но многих сочувствующих могут удержать два соображения.

Во-первых, то соображение, о котором сказал ближайший соратник раскольников, пламенный сторонник Евросоюза, лейборист Дэвид Лэмми. Он в своей радиопередаче высказался в том духе, что он не уйдет из партии, потому что это и его партия тоже, и он не намерен без боя сдавать ее группировке Корбина.

А во-вторых, многие опасаются, что без поддержки мощной структуры большой партии они не смогут переизбраться.

За второй референдум выступает оппозиционная Либерально-демократическая партия - у нее 11 мандатов в палате общин. Лидер партии Винс Кейбл уже намекнул, что на возможных внеочередных выборах либдемы и новая партия могли бы заключить избирательный пакт - не выставлять кандидатов-конкурентов в одних и тех же округах.

Некоторые политические комментаторы сочли это свидетельством того, что Кейбл опасается ухода части своих соратников в новую партию.

И что будет в результате?

Раскольники надеются, что их новая, центристская партия радикально изменит политический ландшафт. Но здесь много неизвестных.

Во-первых, многое зависит от того, какое решение в итоге будет принято относительно выхода из ЕС.

Скептики говорят, что один-единственный объединяющий фактор - отношение к "брекситу" - это маловато для успеха в качесте полноценной партии. К тому же партия, выступающая против "брексита" и за второй референдум, уже есть - Либерально-демократическая партия.

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media Image caption Лидер либдемов Винс Кейбл (справа) на трибуне митинга против "брексита" вместе с Чукой Умунной и Анной Субри

"Любая проевропейская партия мало чего сможет добиться, если не будет делать ничего иного, кроме как конкурировать с либерал-демократами за эту нишу на рынке", - написал в газете Daily Telegraph профессор политологии Джон Кёртис.

Сейчас, по словам аналитика, Независимая группа мгновенно набрала довольно большой потенциальный электорат - до 14% по опросам - но это произошло во многом именно потому, что они взяли нейтральное название и никак не определились с идеологией.

А определяться в конце концов придётся, потому что вопрос "брексита", конечно, крайне важен, но ведь избиратель спросит: а что вы думаете, например, о повышении налогов и социальных расходов? И какой общий ответ найдут правые из бывших тори и левые из Лейбористской партии?

Кроме того, система выборов палаты общин - чисто мажоритарная и в один тур - сильно ограничивает возможности новых и небольших партий.

В этом на позапрошлых выборах убедилась популистская антиевропейская Партия независимости Соединенного королевства: опросы показывают высокую поддержку, но если эта поддержка "размазана" по всей стране, то ты проигрываешь в каждом отдельном округе и не получаешь в итоге ничего.