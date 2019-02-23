МВД Бурятии проверяет видео со стриптизом на корпоративе в Улан-Удэ

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Эротический танец в отделе полиции Улан-Удэ на корпоративе по случаю 23 февраля привлек внимание вышестоящих инстанций, назначена служебная проверка.

Ролик, на котором одетая в нижнее белье и чулки девушка исполняет танец под песню Сэм Браун "Стоп!" перед мужчинами и женщинами в полицейской форме, был размещен 22 февраля на странице "Омбудсмен полиции" в ВК.

Издание "Медуза" со ссылкой на источник сообщает, что видео было снято в отделе полиции №2, весь личный состав которого присутствовал в тот момент на празднике.

Утром 23 февраля на сайте МВД по республике Бурятия в разделе официальной информации появилось сообщение о том, что по выявленному видеоматериалу назначена служебная проверка, задача которой - установить должностные лица, "нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики".

Также в заявлении сказано, что виновные сотрудники полиции "будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

Позже СМИ сообщили со ссылкой на МВД Бурятии, что сотрудницу, пригласившую танцовщицу на корпоратив, уволили.