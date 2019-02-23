Венесуэльские солдаты покинули свой пост на границе и сдались властям Колумбии

Правообладатель иллюстрации JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Image caption В городе Уренья, в штате Тачира, произошли столкновения демонстрантов с Национальной гвардией

Власти Венесуэлы приказали закрыть три пропускных пункта на границе с Колумбией, чтобы предотвратить доставку гуманитарной помощи на территорию страны. Напряженность на границе растет, армия применила слезоточивый газ.

О временном закрытии трех пограничных мостов (Симон Боливар, Юнион и Сантандер), являющихся главными пунктами въезда в страну на сухопутной границе с Колумбией, сообщила на своей странице в "Твиттере" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Позднее запись была процитирована в "Твиттере" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Решение было принято в разгар политического кризиса в Венесуэле после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо в начале февраля объявил себя исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали более 50 стран. Россия продолжает считать Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы.

В последние дни напряженность усилилась после сообщений о предстоящей доставке почти 300 тонн гуманитарной помощи - в основном из США - в эту субботу, 23 февраля. Хуан Гуайдо пообещал, что в субботу сотни тысяч добровольцев помогут доставить помощь, включая продукты питания и лекарства. В ответ на это Николас Мадуро, который отрицает, что в его стране происходит гуманитарный кризис, распорядился частично закрыть границу с Колумбией, чтобы остановить доставку помощи.

По словам Гуайдо, первая партия гуманитарной помощи уже поступила в Венесуэлу через Бразилию.

Правообладатель иллюстрации LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images Image caption Группа протестующих пытается пересечь мост Симона Боливара, чтобы добраться до Колумбии, но власти заблокировали проход

Противостояние усилилось, когда сторонники и противники Мадуро одновременно провели в пятницу вечером два концерта по обе стороны венесуэльско-колумбийской границы. Один из них был организован британским предпринимателем и миллиардером Ричардом Брэнсоном в поддержку фонда помощи Венесуэле Venezuela Aid Live, чтобы собрать средства на необходимую медицинскую помощь и содействовать в доставке международной помощи в страну.

Другой - "Руки прочь от Венесуэлы!" - проходит в пятницу и субботу, всего в 15 километрах от первого, но только с венесуэльской стороны границы. Его организаторы, представители официальных властей, требуют прекратить спекуляции по поводу гуманитарного кризиса и попытки вмешаться во внутренние дела Венесуэлы.

Это противостояние соцсети называют "концертным сражением".

Пропустить Twitter пост , автор: @BBCgolmo Poco después de esta imagen en el paso cerrado de Ureña, la Guardia Nacional venezolana lanza bombas lacrimógenas contra los concentrados que exigen la apertura de la frontera. pic.twitter.com/JZQVATHvQD — Guillermo D. Olmo BBC (@BBCgolmo) 23 февраля 2019 г.

"Твиттер" корреспондента Би-би-си в Венесуэле Гильермо Д. Олмо: "Вскоре после того, как был сделан этот снимок в районе пограничного города Уренья, венесуэльские военные применили слезоточивый газ против людей, желавших попасть на концерт на колумбийской территории и требовавших открыть границу".

Стратегия оппозиции состоит в том, чтобы вынудить армию Венесуэлы разрешить проход колонны с гуманитарной помощью, что можно будет рассматривать как слабость правительства Мадуро, которого его соперники называют диктатором.

Правообладатель иллюстрации JUAN BARRETO/AFP Image caption Эта женщина и группа людей пытаются убедить Национальную гвардию Венесуэлы пропустить их на территорию Колумбии

Возле закрытых пунктов на границе собираются люди - венесуэльцы, которые не могут попасть в Колумбию, где они работают. Эта работа для многих - единственный источник существования, говорит корреспондент Би-би-си. Они скандируют лозунги с требованием открыть границу и спрашивают солдат, почему те служат диктатору, а не народу.

Правообладатель иллюстрации SCHNEYDER MENDOZA/AFP/Getty Images Image caption На мосту Симона Боливара протестущие пытаются пробиться через заблокировавших путь венесуэльских солдат

Местные СМИ сообщают, что люди пытаются пересечь границу, несмотря на запрет, и перепрыгивают через заграждения. Оппозиционные политики размещают в соцсетях призывы к солдатам отказаться от применения силы.

Правообладатель иллюстрации JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Image caption В Уренье демонстрации протеста вылились в насилие

В некоторых местах демонстранты вступают в столкновения с армией, бросая в солдат камни и файеры.

Дезертиры

Миграционное управление Колумбии сообщило, что по меньшей мере трое солдат Национальной гвардии Венесуэлы, которые охраняли один из мостов, бросили оружие и перешли на колумбийскую сторону с просьбой о помощи.

Правообладатель иллюстрации SCHNEYDER MENDOZA/AFP/Getty Images Image caption После попытки проникнуть на колумбийскую территорию на бронетранспортере на мосту Симона Боливара эти солдаты сдались властям Колумбии

"Твиттер" венесуэльского издания AlbertoNews: "Трое национальных гвардейцев дезертировали со своего поста на мосту Симона Боливара, обратившись за помощью в миграционную службу Колумбии".