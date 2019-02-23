Венесуэльские солдаты покинули свой пост на границе и сдались властям Колумбии
Власти Венесуэлы приказали закрыть три пропускных пункта на границе с Колумбией, чтобы предотвратить доставку гуманитарной помощи на территорию страны. Напряженность на границе растет, армия применила слезоточивый газ.
О временном закрытии трех пограничных мостов (Симон Боливар, Юнион и Сантандер), являющихся главными пунктами въезда в страну на сухопутной границе с Колумбией, сообщила на своей странице в "Твиттере" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Позднее запись была процитирована в "Твиттере" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Решение было принято в разгар политического кризиса в Венесуэле после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо в начале февраля объявил себя исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали более 50 стран. Россия продолжает считать Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы.
В последние дни напряженность усилилась после сообщений о предстоящей доставке почти 300 тонн гуманитарной помощи - в основном из США - в эту субботу, 23 февраля. Хуан Гуайдо пообещал, что в субботу сотни тысяч добровольцев помогут доставить помощь, включая продукты питания и лекарства. В ответ на это Николас Мадуро, который отрицает, что в его стране происходит гуманитарный кризис, распорядился частично закрыть границу с Колумбией, чтобы остановить доставку помощи.
По словам Гуайдо, первая партия гуманитарной помощи уже поступила в Венесуэлу через Бразилию.
Противостояние усилилось, когда сторонники и противники Мадуро одновременно провели в пятницу вечером два концерта по обе стороны венесуэльско-колумбийской границы. Один из них был организован британским предпринимателем и миллиардером Ричардом Брэнсоном в поддержку фонда помощи Венесуэле Venezuela Aid Live, чтобы собрать средства на необходимую медицинскую помощь и содействовать в доставке международной помощи в страну.
Другой - "Руки прочь от Венесуэлы!" - проходит в пятницу и субботу, всего в 15 километрах от первого, но только с венесуэльской стороны границы. Его организаторы, представители официальных властей, требуют прекратить спекуляции по поводу гуманитарного кризиса и попытки вмешаться во внутренние дела Венесуэлы.
Это противостояние соцсети называют "концертным сражением".
"Твиттер" корреспондента Би-би-си в Венесуэле Гильермо Д. Олмо: "Вскоре после того, как был сделан этот снимок в районе пограничного города Уренья, венесуэльские военные применили слезоточивый газ против людей, желавших попасть на концерт на колумбийской территории и требовавших открыть границу".
Стратегия оппозиции состоит в том, чтобы вынудить армию Венесуэлы разрешить проход колонны с гуманитарной помощью, что можно будет рассматривать как слабость правительства Мадуро, которого его соперники называют диктатором.
Возле закрытых пунктов на границе собираются люди - венесуэльцы, которые не могут попасть в Колумбию, где они работают. Эта работа для многих - единственный источник существования, говорит корреспондент Би-би-си. Они скандируют лозунги с требованием открыть границу и спрашивают солдат, почему те служат диктатору, а не народу.
Местные СМИ сообщают, что люди пытаются пересечь границу, несмотря на запрет, и перепрыгивают через заграждения. Оппозиционные политики размещают в соцсетях призывы к солдатам отказаться от применения силы.
В некоторых местах демонстранты вступают в столкновения с армией, бросая в солдат камни и файеры.
Дезертиры
Миграционное управление Колумбии сообщило, что по меньшей мере трое солдат Национальной гвардии Венесуэлы, которые охраняли один из мостов, бросили оружие и перешли на колумбийскую сторону с просьбой о помощи.
"Твиттер" венесуэльского издания AlbertoNews: "Трое национальных гвардейцев дезертировали со своего поста на мосту Симона Боливара, обратившись за помощью в миграционную службу Колумбии".