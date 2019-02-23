Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жертвы отравления - работники чайных плантаций северо-восточного штата Ассам

По меньшей мере 99 человек умерли и более 100 находятся в больнице после употребления суррогатного алкоголя в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Все пострадавшие работали на чайных плантациях в районах Голахат и Джорхат.

Это далеко не первая трагедия в Индии, связанная с употреблением некачественного алкоголя - лишь несколько дней назад от отравления им в северных штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд погибло около 100 человек. Начато расследование произошедшего.

Как сообщил администратор района Голахат в Ассаме Дирен Хазарика агентству Франс пресс, первые отравившиеся скончались в четверг.

Начальник полиции района Голахат Пушкар Сингх рассказал Би-би-си, что полиция нашла дом, где был изготовлен суррогатный напиток, и конфисковала полтора литра жидкости.

Врачи в больницах, где проходят лечение пострадавшие, не могут понять, какие именно вещества, вызывающие отказ работы органов, использовались при изготовлении нелегального алкоголя.

Группа экспертов из города Гувахати должна изучить состав смеси.

Тяжелейшее отравление

"Люди поступали в больницу с сильной рвотой, сильной болью в груди и одышкой", - сказал Франс пресс доктор Ратул Бордолой, содиректор департамента здравоохранения Голахата.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Почти половина алкогольного рынка Индии состоит из спиртного, произведенного кустарным способом в домашних условиях

Один работник, проходящий лечение в больнице Голахата, рассказал Би-би-си, что в четверг работал на чайной плантации и в этот день купил алкоголь.

"Я купил пол-литра вина и выпил его перед едой. Сначала все было нормально, но через некоторое время у меня заболела голова. Потом головная боль усилилась настолько, что я не мог ни есть, ни спать".

Все ночь он промучился, а потом у него начались боли в груди. Жена отвезла его в больницу чайной плантации, откуда он был направлен в районную больницу.

Нелегальный алкоголь

Смерть от суррогатного, нелегально произведенного алкоголя, который намного дешевле, чем брендовые алкогольные напитки, - не редкость в сельских районах Индии.

Как сообщает Франс пресс, бутлегеры для увеличения крепости часто добавляют к своей смеси метанол - высокотоксичную форму алкоголя, иногда используемую в качестве антифриза.

При приеме внутрь в больших количествах метанол может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.

По словам индийских чиновников, создана комиссия для расследования массового отравления в Ассаме.

Полиция штата сообщает, что за продажу нелегального алкоголя арестован один человек, а власти заявили, что два сотрудника акцизного департамента были отстранены от работы за неспособность принять надлежащие меры для того, чтобы поставить заслон торговле нелегальным алкоголем, пишет Франс пресс.

Предполагается, что число умерших в результате двух последних инцидентов - самое значительное с 2011 года, когда в Западной Бенгалии после употребления суррогатного алкоголя скончались более 170 человек.