"Оскар-2019" в фотографиях: гламур на красной ковровой дорожке

  • 25 февраля 2019

Номинанты и гости 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии продемонстрировали свои роскошные наряды, позируя перед фотографами на а знаменитой голливудской красной ковровой дорожке.

Билли Портер Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Билли Портер бросал пронзительные взгляды в объективы фотокамер, облаченный в некую комбинацию фрака и черного платья
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Кейси Масгрейвс и Джемма Чан Правообладатель иллюстрации EPA / Getty Images
Image caption Исполнительница и автор песен Кейси Масгрейвс (слева) и британская актриса Джемма Чан обе выглядели сногсшибательно в своих розовых платьях
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Хелен Миррен Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Хелен Миррен блистала оттенками розового и красного, элегантно взмахивая подолом своего платья
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Спайк Ли Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Кинорежиссер Спайк Ли предстал перед камерами в лиловых тонах и с броскими украшениями
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Спайк Ли Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Его массивное ожерелье было выполнено в виде символа, который музыкант Принс использовал в качестве своего сценического имени
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Золотые кроссовки Спайка Ли Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Не менее впечатлюще выглядели и золотые кроссовки Ли, выглядящие как дань уважения статуэтке "Оскара"
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Оливия Колман Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Претендентка на "Оскар" Оливия Колман выглядела царственно в своем темном изумрудно-зеленом платье
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Махершала Али и Аматус Сами-Карим Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актер Махершала Али появился на церемонии в шапке. На фото он позирует со своей женой Аматус Сами-Карим
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Мелисса Маккарти Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти выпорхнула на ковровую дорожку в белой накидке
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Гленн Клоуз Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Еще одна номинантка, Гленн Клоуз также была замечена в накидке ослепительно золотого цвета, в тон ее платью
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Эми Адамс Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Эми Адамс щедро расточала улыбки в своем платье в стиле арт-деко
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Леди Гага Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Леди Гага послала воздушный поцелуй фотографам, заняв позу, напоминающую о Мэрилин Монро
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Джейсон Момоа и Лиза Бонет Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джейсон Момоа и Лиза Бонет подобрали наряды в тон друг другу
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Ханна Бичлер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Ханна Бичлер, номинированная на "Оскар" в качестве художника-постановщика за фильм "Черная пантера" дополнила свое платье ошеломительными украшениями
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Адам Лаберт Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Исполнитель и поэт-песенник Адам Ламберт решил привлечь к себе внимание необычными серьгами
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