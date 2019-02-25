СМИ России: что изменило убийство Бориса Немцова?

В обзоре российских газет 25 февраля:

"Ведомости": марш памяти

Центральные СМИ рассказывают о марше памяти Бориса Немцова, который прошел в минувшее воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 20 городах России. Борис Немцов, вспоминает газета "Ведомости", был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, практически под стенами Кремля.

Марш памяти Бориса Немцова напомнил, что за четыре года, минувших после его убийства, в России не появилось политика, сопоставимого с ним по авторитету и способности объединять разнородные силы оппозиции, отмечают "Ведомости". Также, считает газета, очередное шествие показало, что запрос на раскрытие самого громкого политического убийства современной России сохраняется.

Что изменилось за четыре года после убийства? - задается вопросом издание. Память о погибшем жива, попытки некоторых ретивых администраторов запретить митинги в центре города встретили солидарное сопротивление людей. В Москве в промозглую сырую погоду, прогулкам не способствующую, по сведениям ГУВД, на марш вышло 6000 человек, а по данным белого счетчика, фиксирующего проход участников через рамки, - 11000.

По всей России в память о Борисе Немцове на улицы вышло несколько десятков тысяч человек. "Это мало, - пишет газета, - но вряд ли прошло много акций оппозиции, разрешенных или запрещенных, которые собирали столько же или больше людей и, что важно, приверженцев разных, нередко диаметрально противоположных убеждений".

Этих людей, считают "Ведомости", объединяет и требование объективно расследовать убийство в центре Москвы, не ограничиваясь наказанием исполнителей, осужденных летом 2017 года.

Россияне, отмечает газета, не верят в стремление властей довести следствие до завершения. Сразу после убийства не верили в выявление заказчиков 44% опрошенных "Левада-центром", верили - 33%, еще 23% затруднились с ответом, а в марте 2017 года - 52, 21 и 27% соответственно. Приговор убийцам без наказания организаторов и заказчиков не рассеял скепсиса.

Марш памяти Немцова показал и роль убитого в отечественной политике, недостаток личностей, сопоставимых с ним по значению и политической искушенности, считает политолог Алексей Макаркин: "Он придерживался твердых принципов, но не был догматиком, ради общего дела шел на компромисс и был коммуникатором между левыми и правыми оппозиционерами".

"Ведомости" считают, что с момента гибели Немцова политика, сопоставимого с ним по широте взглядов и способности отказаться умерить вождистские амбиции, в стране не появилось.

"Коммерсант": Россия теряет инвесторов

Газета "Коммерсант" зафиксировала резкое ускорение оттока средств иностранных инвесторов с российского рынка акций: за неделю, закончившуюся 20 февраля, клиенты фондов, ориентированных на Россию, забрали из них 127 миллионов долларов. Неделей ранее отток составил всего 15 миллионов.

Бегство с российского фондового рынка началось из-за усиления рисков расширения антироссийских санкций, объясняет издание. В частности, речь идет о возможных готовящихся антироссийских санкциях в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Инвесторов также напугало решение конгрессменов США внести законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга.

"Первый массированный отток из российских фондов вызван санкционными рисками, которые вновь вернулись на повестку дня в конце прошлой недели. На сегодняшний день это основной фактор, снижающий инвестиционную привлекательность России", - прокомментировала "Коммерсанту"старший аналитик "Райффайзен Капитала" София Кирсанова.

Газета отмечает, что нервозности инвесторам добавляет и задержание в России Майкла Калви - основателя одного из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций на российском рынке Baring Vostok.

"Ситуация вокруг господина Калви вызывает недоумение на рынке, он хорошо известен и внутренним, и международным инвесторам. Его компания одна из немногих продолжала работать в России, несмотря ни на какие потрясения и санкции. Безусловно, эта ситуация не улучшает инвестиционный климат", - отмечает управляющий крупной российской управляющей компании. Аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов не исключает, что арест финансиста вполне может послужить поводом для новых санкций.

В ближайшие недели тема антироссийских санкций будет ключевой для российского рынка, отмечают аналитики. "До тех пор, пока ясности о новых санкциях, их формате и сроках не наступит, рост отечественных активов останется сдержанным даже при условии налаживания отношений США и Китая", - отмечает София Кирсанова.

"Ведомости": россияне уверены в коррумпированности чиновников

Газета "Ведомости" пишет о том, как россияне относятся к борьбе власти с коррупцией. Более двух третей россиян - 68% - считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти и лишь 22% - единичными и нетипичными для страны явлениями, пишет газета со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".

Например, недавний громкий арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова 25% опрошенных считают проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, а 31% видит в этом борьбу за передел сфер влияния между чиновниками.

Сам факт ареста Арашуковых и скандал вокруг этого воспринимаются большинством россиян равнодушно, как рядовое событие, поскольку действует установка о тотальной коррумпированности государства, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков: "Также довольно устойчива установка, что это разборки отдельных кланов. Чем более информированы и образованны люди, тем сильнее такие убеждения. Например, в Москве 82% считают это признаком общей коррумпированности властей".

Например, арест в 2016 году министра экономразвития Алексея Улюкаева многих удивил, отмечает Гудков, поскольку замаранными оказались люди из либерального лагеря, которые часто говорят о честности в политике. А вот в отношении представителей кавказских республик таких мыслей нет, все это воспринимается как разборки местных кланов, люди уверены в их коррумпированности".

Руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отмечает, что низкий уровень доверия к государству и его институтам является мировой нормой. И россияне - не исключение: они воспринимают коррупцию через призму своего недовольства государством в целом, они не верят, что госаппарат работает в их интересах.

"Они смотрят на коррупцию как на симптом общей недостаточности государственной заботы о себе. Коррупционные новости лишь подтверждение того, что это все часть государственной системы, которая не работает в интересах людей, поэтому с кем они связаны, совершенно не важно", - считает Кузнецов.

Арест Арашуковых приобрел резонанс благодаря форме этого задержания, считает эксперт: "Но то, что про арест говорили по телевидению, для россиян не особо важно. Про коррупцию они узнают не из новостей об арестованном сенаторе, коррупция воспринимается как часть функционирования системы как таковой. Но в этой системе громкие коррупционные дела приносят пользу, потому что они показывают, что с этой болезнью хоть как-то борются и что это не является нормой".

РИА Новости: наличные не в цене

О том, в каких российских регионах наиболее и наименее развит безналичный расчет банковскими картами, рассказывает РИА Новости. Всего, по данным агентства, в России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт - это примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина, а число банкоматов - чуть менее 200 тысяч.

Согласно статистике Центробанка и Росстата, безналичные платежи в России продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг пока еще оплачивается наличными. Согласно исследованию РИА Новости, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

В лидерах - Москва и Московская область где уже почти 85% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется с помощью банковских карт. На Колыме самая развитая финансовая инфраструктура в стране для оплаты картами: 264 терминала на 10 тысяч человек.

Также в десятку регионов, где популярна оплата банковской картой, входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей картой находится в диапазоне от 47% до 59%. В регионах, которые не попали в первую десятку, в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%.

Последнее место в рейтинге популярности безналичной оплаты занимает Чечня, где лишь 1,8% всех оплат совершают банковскими картами, в Дагестане - 1,9%.

"Дело не только в нежелании людей использовать современные способы оплаты, но и в слабой развитости финансовой инфраструктуры, - объясняет агентство. - В этих двух республиках количество торговых точек с платежными терминалами самое маленькое в стране, и почти в 20 раз меньше, чем в среднем по регионам России".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си