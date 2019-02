Пресса Британии: "брексит" могут отложить до 2021 года

В обзоре британской прессы:

Брюссель готов жить без "брексита" на 21 месяц дольше

Guardian стало известно, что Брюссель, не желая многократно откладывать дату выхода Британии из ЕС, рассматривает вариант сразу отложить "брексит" до 2021 года.

Собеседники издания отмечают, что по бюджетным, процедурным и финансовым причинам, целесообразнее всего была бы отсрочка на 21 месяц.

Но для того, чтобы отсрочка была дана, правительство Британии должно ее сначала запросить.

По сведениям газеты, официального запроса в канцелярию Дональда Туска не поступало, так что высшее руководство ЕС пока не рассматривало возможные варианты.

По сведениям Guardian, идея длительной отсрочки возникла на Даунинг-стрит как один из способов мягкого шантажа жестких сторонников "брексита" из числа консерваторов.

Собеседники газеты считают, что Тереза Мэй таким образом надеется добиться смягчения их позиции и поддержки ее плана по выходу Британии из ЕС.

Отсрочки "брексита" хотят многие, но по-разному

Daily Telegraph владеет несколько иной информацией. Газета пишет, что премьер-министр готовит формальный запрос в Брюссель об отсрочке "брексита" всего на два месяца.

Также по сведениям издания, на этой неделе в парламенте будут поставлены на голосование даже не одна, а две поправки, предполагающие продление переходного периода.

Одни депутаты хотят, чтобы отсрочка была запрошена в случае, если Мэй не представит на голосование новый план до 13 марта, а другие - в случае, если угроза выхода из ЕС без договора станет единственным вариантом.

Впрочем, по сведениям Times, премьер-министр вновь поставит на голосование свой план по "брекситу" лишь за 17 дней до 29 марта.

Как известно, парламентарии ждут уступок от Брюсселя и поправок к проваленному на предыдущем голосовании плану.

Но, как пишет Guardian со ссылкой на свои источники в Брюсселе, пока из Лондона не поступило конкретных предложений, а значит руководству ЕС пока не в чем уступать.

У будущего России мрачные перспективы

Financial Times рассказывает о только что вышедшей в издательстве Columbia University Press книге Григория Явлинского "The Putin System: An Оpposing View".

Как пишет издание, книга показывает, насколько далеко от пути рыночной демократии сдвинулась России. Явлинский, в отличие от авторов многих книг со схожими названиями, не смотрит на систему через призму личности Путина, пишет газета.

Явлинский не считает, что Путин создал действующую систему, но считает президента ее продуктом. Также автор развеивает версию о том, что 1990-е были кратким периодом расцвета реальной демократии перед реверсивным движением под руководством Путина. Наоборот, первая посткоммунистическая декада вела страну именно в том направлении, где она и оказалась сегодня.

Явлинский пишет в своей книге, что в то время в руководстве страны не было консенсуса о том, в каком направлении должна двигаться Россия.

К тому времени, когда руками сторонников Ельцина к власти был приведен Путин, основные элементы нынешней системы уже были созданы.

Явлинский называет действующую систему "периферийный авторитаризм". В ее существовании идеология долгие годы играла слабую роль. Рост доходов от продажи энергоресурсов повысило уровень жизни в России в 2000-е годы, что стимулировало молчаливую лояльность населения.

Но к 2012 году, когда Путин вновь стал президентом, эта модель роста исчерпала себя, режим создал новую идеологию, основанную на консервативных ценностях и необходимости защищать Россию от враждебного Запада, постепенно сдвинувшуюся к квази-тоталитарной модели.

Все это, цитирует FT слова Явлинского, сделало финальный разрыв Кремля с Западом неизбежным, а аннексия Крыма и конфликт с Украиной были знаком этого разрыва, а не его причиной. После многих лет того, что управляющий страной узкий круг воспринял как "пренебрежение со стороны Европы и США", его члены решили, что "намеренная изоляция или самоизоляция подходят им больше, чем попытки подстроить свое поведение под запад и его правила".

По мнению автора книги, единственный выход - обучать как можно большее число российских граждан, чтобы когда придет очередь следующего поколения, они смогли бы изменить систему.