"Оскар - 2019": лучшие и самые эмоциональные моменты церемонии

  • 25 февраля 2019

В этом году самыми оскароносными фильмами стали "Богемская рапсодия", "Черная пантера" и "Зеленая книга".

Мы собрали фотографии самых запоминающихся моментов церемонии награждения, прошедшей в Лос-Анджелесе.

Чарльз Весслер и команда "Зеленой книги" Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Речь продюсера "Зеленой книги" Чарльза Весслера после вручения главной награды - за лучший фильм
Presentational white space
Оливия Колман получила первый "Оскар" за роль британской королевы Анны Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Оливия Колман получила первый "Оскар" за роль британской королевы Анны. Получая награду, она произнесла невероятно трогательную речь
Presentational white space
Леди Гага, Эндрю Уайат, Марк Ронсон, Энтони Россомандо Правообладатель иллюстрации Kevin Winter
Image caption Певица Леди Гага получила статуэтку за песню "Shallow", исполненную с Брэдли Купером в фильме "Звезда родилась". Как и Оливия Колман, Леди Гага не могла сдержать слез
Presentational white space
Кампано, Купер, Шейк Правообладатель иллюстрации Kevork Djansezian
Image caption Сам Купер был номинирован на лучшую мужскую роль, но не получил эту награду; на церемонии он появился в компании жены Ирины Шейк и матери Глории Кампано
Presentational white space
Реми Малек Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Рами Малек, ставший лучшим актером в роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", в своей речи поблагодарил родителей, эмигрировавшие в США из Египта в 1978 году
Presentational white space
Альфонсо Куарон Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Селфи модели Молли Симс, продюсера Скотта Стубера и режиссера Альфонсо Куарона (справа), который получил три "Оскара": за режиссуру, лучший иностранный фильм и операторскую работу
Presentational white space
Куарон и Апарисио Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption После получения награды за лучшую режиссуру Куарон обнялся со звездой "Ромы" Ялицей Апарисио
Presentational white space
Одну из статуэток Куарону вручали актриса Анджела Бассетт и актер Хавьер Бардем Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Одну из трех статуэток Куарону вручали актриса Анджела Бассетт и актер Хавьер Бардем; церемония прошла без ведущих
Presentational white space
Спайк Ли и Самюэла Л. Джексон Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Режиссер Спайк Ли буквально впрыгнул в объятия Самюэла Л. Джексона, победив в номинации "Лучший адаптированный сценарий" с фильмом "Черный клановец"
Presentational white space
Спайк Ли, Чарли Вачтел, Кевин Уиллмотт Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Спайк Ли в своей эмоциональной речи призвал зрителей голосовать на президентских выборах 2020 года
Presentational white space
Рут Картер Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption "Я уже знаю, что великолепна; здорово, что и вы это поняли", - сказала художница по костюмам Рут Картер, награжденная за работу над костюмами в фильме "Черная пантера"
Presentational white space
Ханна Бичлер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Художница-постановщица Ханна Бичлер и ее "Оскар" за фильм "Черная пантера". Как и Картер, она первый победитель афроамериканского происхождения в этой номинации
Presentational white space
Людвиг Йеранссон Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Композитор Людвиг Йеранссон впервые был номинирован и получил статуэтку за лучший саундтрек, написанный к фильму "Черная пантера"
Presentational white space
Мелисса МакКарти Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Комедийная актриса Мелисса Маккарти вместе с актером Брайаном Тайри вручила награду за лучший дизайн костюмов в мантии с плюшевыми кроликами
Presentational white space
Реджина Кинг Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Получившая награду за лучшую женскую роль второго плана, Реджина Кинг в своей речи обратилась к другим номинанткам - Эмме Стоун, Рэйчел Вайс, Эми Адамс и Марине Де Тавира - и сказала, что считает честью быть названной наравне с ними
Presentational white space
Махершала Али и Вигго Мортенсен Правообладатель иллюстрации Kevin Winter
Image caption Махершала Али и Вигго Мортенсен сыграли главные роли в фильме "Зеленая книга", получившем главную награду
Presentational white space
Леди Гага и Брэдли Купер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Леди Гага и Брэдли Купер исполнили романтическую песню "Shallow", ставшую лучшей в своей номинации
Presentational white space
Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин, Эван Хейс и Шеннон Дилл Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фильм "Свободный подъем в одиночку" победил в номинации "Лучший документальный фильм". Слева направо - его создатели: режиссер Элизабет Чай Васархели, альпинист Джимми Чин, продюсеры Эван Хейс и Шеннон Дилл
Presentational white space
Бекки Нейман, Доми Ши Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Продюсер Бекки Нейман (слева) и режиссер "Бао" Доми Ши пробуют победу в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" на вкус
Presentational white space
Майя Рудольф, Тина Фей и Эми Полер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Официально ведущего церемонии не было; эту роль выполняли в том числе актрисы Майя Рудольф (слева), Тина Фей и Эми Полер
Presentational white space
Хелен Миррен и Джейсон Момоа Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption 73-летняя Хелен Миррен вышла на сцену со звездой фильма "Аквамен" Джейсоном Момоа
Presentational white space
Кигэн-Майкл Ки Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Актер Кигэн-Майкл Ки буквально спустился с неба, зажав в руках зонтик
Presentational white space
Дженнифер Хадсон Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Актриса Дженнифер Хадсон пела на сцене, облачившись в длинную струящуюся накидку
Presentational white space
Бетт Мидлер Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Актриса Бетт Мидлер спела для зрителей песню из фильма "Мэри Поппинс возвращается"
Presentational white space

.

Похожие темы

Новости по теме