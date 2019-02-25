Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Район Рома любим многими поколениями жителей Мехико

Фильм "Рома", получивший три премии "Оскар", стал национальной гордостью Мексики. Но есть в этой стране и те, кто серьезно критикует картину.

Это победа не фильма "Рома", а города Мехико, говорят местные жители о значении успеха фильма Альфонсо Куарона.

Мехико, и в особенности район Рома, в котором разворачиваются события картины, накануне церемонии вручения "Оскаров" украсили логотипами фильма, плакатами, старыми фотографиями города и стрит-артом с изображением главной героини Клео.

Трансляцию церемонии в воскресенье устроили прямо на площади в центре Ромы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители района Рома прямо на площали смотрели церемонию вручения "Оскаров"

Самым эмоциональным и трогательным для жителей Мехико стал момент, когда Куарон получил приз как лучший режиссер из рук другого знаменитого мексиканца Гильермо Дель Торо и произнес: "Спасибо, Мехико!"

Где снимали кино?

Туристы и фанаты фильма приходят к медицинскому центру, кинотеатру и гуляют по улицам Ромы, где снималась картина. Но главное место паломничества - это дом, где по сюжету жила семья, у которой работала Клео.

Изначально Куарон хотел снимать фильм в доме на улице Тепехи, в котором вырос сам. Но три года назад, когда началась подготовка к съемкам, оказалось, что новые хозяева основательно перестроили дом внутри.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мексиканцы спешат запечатлеть себя у дома, в котором жили герои фильма

Тогда съемочная группа обратилась к соседке из дома напротив - Глории Сильвии Монреаль. В ее доме сохранилась планировка прошлого века, был подходящий свет.

"Три недели во время съемок я находилась в доме, но мне не говорили, о чем этот фильм. Я даже приблизительно не знала сценария. Понимала только, что это про другое время - по машинам, одежде, разговорам героев", - рассказала Глория Сильвия Русской службе Би-би-си.

"Когда я смотрела кино, я не думала - а, вот это мой дом. Для меня это пространство было домом героев фильма, настолько я была погружена в саму историю и наш город тех лет. Я будто путешествовала во времени, мне захотелось вновь увидеть родителей", - вспоминает она.

Сегодня Глория Сильвия - местная суперзвезда. Ее зовут на все телеканалы, с ней фотографируются многочисленные туристы, которые толпами идут к знаменитому дому. На этом фото в "Инстаграме" она с фанатами фильма.

Глория Сильвия никого не пускает внутрь, но охотно дает интервью журналистам, фотографируется с туристами и даже, как говорят местные жители, приторговывает кепками с фирменным логотипом фильма, по сто мексиканских песо за кепку. Это чуть больше пяти долларов.

За что любят "Рому" в Мексике?

Фильм о Мехико получил 10 номинаций главной американской кинопремии и три статуэтки. И все это в то время, когда на границе США и Мексики планируется воздвигнуть стену.

Но, по словам многих мексиканцев, здесь дело не в политике. Одно из самых часто используемых при описании "Ромы" в Мексике слов - ностальгия. Действие фильма происходит в начале 1970-х годов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Желающие могут сняться у машины из фильма "Рома"

"Мексиканцы называют это золотой эпохой. Тогда в стране были нефтяные деньги, при этом не было такого экономического расслоения, было заметно меньше народу и, конечно, преступности. Наркокартели, которые получили власть в конце девяностых - начале двухтысячных, так не процветали. Да и о миграции в США много не думали", - рассказывает Сергей Сюткин, работающий гидом в Мехико.

Сыграло роль и значение самого района для жителей города. И в 1970-е, и сегодня Рома - это знаковое место столицы, любимое многими поколениями.

Расположенный недалеко от исторического центра, район Колония Рома (сокращенно Рома) заметно от него отличается.

Здесь нет колониальной архитектуры центра Мехико с его множеством церквей и известными достопримечательностями. Рома, который застраивался в двадцатые-тридцатые годы XX века, - это малоэтажная архитектура со своей особой атмосферой.

В 1970-е Рома был новым богемным районом для богатых семей. Сегодня богатые семьи в Мехико уезжают жить в частные дома, скрытые за высокими заборами на окраине города.

А Рома уже десятилетие - самый модный район мексиканской столицы с его галереями, ресторанами и артхаусным кино. В одном из кинотеатров Ромы Cine Tonala можно даже найти старые афиши российского фильма "Курьер".

За что фильм критикуют?

Однако картина Куарона в Мексике нравится не всем. Некоторым фильм кажется скучным, другие же обвиняют режиссера в конъюнктуре.

Куарон, получивший от местного департамента по туризму 10 млн песо (больше 520 тыс. долларов), якобы изобразил Мехико и его жителей не совсем правдоподобно.

Image caption В одном из кинотеатров Ромы, судя по афишам, иногда идут и российские фильмы

"Отец семейства работает врачом в государственной больнице Мехико, мать - химик. Мы все знаем, что люди таких профессий не получают по-настоящему больших зарплат. При этом у них шикарный дом в районе Рома, несколько машин, шофер, две прислуги и четыре ребенка, которые учатся в частных учебных заведениях. Как это возможно?" - возмущается журналистка Адриана Бернал.

Другие обвиняют исполнительницу главной роли Ялицу Апарисио в неискренности.

Недовольство вызывает то, что непрофессиональная актриса, работающая учительницей и не говорящая по-английски, всячески подчеркивает свою принадлежность к культуре Мексики и свое происхождение (ее отец родом из племени миштек, а мать - трике). Но при этом на фотографиях в глянцевых журналах она уже не похожа на мексиканку.

Последний скандал произошел из-за обложки мексиканского таблоида Hola, который обвинили в расизме. Его критики посчитали, что кожа Ялицы на снимке была якобы высветлена.