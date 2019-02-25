Другой расклад. Huawei представила складной смартфон Mate X

На проходящем в Барселоне ежегодном Всемирном конгрессе мобильной связи китайская компания Huawei представила свой первый смартфон Mate X со складным экраном.

Недавно ее главный конкурент корейская компания Samsung презентовала в Лондоне и Сан-Франциско свою новую модель Galaxy Fold, также сгибающуюся пополам.

Однако дизайн Mate X радикально отличается от конкурента: смартфон складывается и раскладывается иначе.

У Mate X в сложенном виде экран снаружи, он образует переднюю и заднюю внешние стороны гаджета. Galaxy Fold, наоборот, складывается большим экраном внутрь.

Правообладатель иллюстрации Samsung Image caption Смартфон Galaxy Fold складывается экраном внутрь

При этом экран у Mate X в сложенном и разложенном виде больше, чем у Galaxy Fold. Кроме того, смартфон Huawei тоньше в сложенном виде.

В отличие от Galaxy Fold, складной смартфон Huawei не имеет второго экрана на оборотной стороне.

Один из экспертов, присутствовавший на премьере Mate X в Барселоне, заметил, что складка на экране очень заметна.

Однако китайская компания хотя бы позволила присутствовавшим на презентации разглядеть новое устройство. Samsung пока держит подробности устройства модели Galaxy Fold в секрете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфон Mate X привлек внимание журналистов и экспертов на выставке в Барселоне

Сравнение размеров двух моделей:

Диагональ экрана Mate X в разложенном виде - 20,3 см

В сложенном виде передний экран Mate X имеет диагональ 17,3 см, задний - 16,7 см

Толщина Mate X в сложенном виде - 11 мм

Диагональ основного экрана Samsung Galaxy Fold в разложенном виде - 18,5 см

Второй экран Galaxy Fold имеет диагональ 11,7 см

Толщина Galaxy Fold в сложенном виде - 17 мм

Стандарт 5G

Huawei заявила, что Mate X поддерживает новый стандарт 5G и будет способен загружать видео объемом в 1 Гб всего за три секунды.

Однако в США и ряде других стран Запада уже давно звучат опасения в связи с активным продвижением компанией Huawei оборудования и устройств формата мобильной связи нового поколения.

"Опасения в связи с безопасностью использования 5G модели Huawei - это тень, которая висит над всем Всемирным конгрессом мобильной связи в этом году, - сообщает корреспондент Би-би-си Рори Селлан-Джонс. - Однако на пресс-конференции компания смело и даже самоуверенно убеждала присутствующих, что Huawei стала лидером инноваций в разработке смартфонов".

Правообладатель иллюстрации Huawei Image caption При складывании экран Mate X превращается в два экрана - фронтальный и задний

Mate X, как планирует компания, будет продаваться на европейских рынках с середины 2019 года за 2 299 евро.

Объявленная цена Galaxy Fold - 1 980 долларов.

Анализ обозревателя Би-би-си Зои Клейнман, Барселона

Выступление президента компании Huawei Ричарда Ю было встречено приветственными возгласами и громкими аплодисментами. Все это Он представил новый шедевр фирмы - складной смартфон, на разработку которого потребовалось три года.

Параметры нового смартфона были впечатляющими: это и складывающийся экран, который превращается в два, и его размеры. Все это радостно сравнивалось с айфоном и конкурентом от Samsung. Даже защитный футляр был встречен с энтузиазмом.

Но самые громкие возгласы удивления прозвучали в конце, когда была объявлена цена устройства.

2 299 евро за новый гаджет неприятно удивили даже самых верных поклонников бренда. Кроме того, многие были разочарованы тем, что смартфон им показали только на витрине.

Так или иначе, смартфон Mate X произвел впечатление на посетителей в Барселоне.

Но его высокая цена и недавние обвинения в адрес компании Huawei со стороны США могут отвратить от него даже состоятельных клиентов.