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Вот уже семь лет по программе "Земский доктор" в российские села для работы отправляются врачи. Теперь такую же программу президент Владимир Путин предложил для учителей.

Русская служба Би-би-си поговорила с врачами и учителями, которые раньше уезжали работать в села, и спросила, эффективна ли была эта программа и что дает переезд в деревню для молодого специалиста.

"На ремонт денег уже не останется"

Молодой анестезиолог-реаниматолог Андрей (имя изменено) присоединился к программе "Земский доктор" в 2012 году, когда она только начала работать: незадолго до этого он закончил вуз в Оренбурге и вернулся в родную Тульскую область.

Средняя зарплата в области в 2012 году составляла около 19 тысяч рублей. У Андрея к обычной оплате количества отработанных часов добавлялся миллион рублей. Правда, даже его не хватило на обустройство.

"За один миллион найти квартиру практически невозможно: разве что угловую, убитую однушку в панельной хрущевке. На ремонт денег уже не останется, как и на мебель и прочее", - рассказывает он. Врач взял двухкомнатную квартиру в ипотеку в маленьком городе Щекино - недалеко от села, где работал.

В 2013 году больницу, куда Андрей устроился, перепрофилировали. "Перепрофилирование привело к увеличению объема работы и количества персонала, а на зарплатном фонде это практически не сказалось. Соответственно, медикаменты и расходные материалы практически не закупались", - объяснил врач.

Желание работать там у Андрея пропало, но просто так уехать из села нельзя. Чтобы досрочно выйти из программы "Земский доктор", нужно вернуть все полученные деньги. У Андрея денег не было.

"Желание уволиться появлялось очень часто, но сделать это невозможно, потому как денег для возврата суммы просто нет. Когда я высказывал недовольство о ситуации, этим миллионом постоянно тыкали мне в лицо", - вспоминает он.

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25 тысяч врачей

Программа "Земский доктор" работает с 2012 года. Суть ее в том, что врач, который захочет поехать работать в село, получает миллион рублей (15,2 тысячи долларов) подъемных при условии, что отработает в этом месте хотя бы пять лет. Фельдшерам, которые переедут по этой программе, полагалось 500 тысяч рублей подъемных.

Власти отчитывались об успешных итогах программы. Так, в 2017 году министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что в программе приняли участие более 25 тысяч человек, из которых более 70% оставались работать на селе и после положенных пяти лет.

По ее словам, за пять лет численность врачей на селе увеличилась на 11,1 тысячи, а работников среднего медицинского звена стало на 6 тысяч больше. Всего в России в 2017 году, согласно данным Росстата, было 697100 врачей.

Более свежих данных нет: минздрав на вопрос Би-би-си о количестве врачей, которые за семь лет приняли участие в программе, не ответил.

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Анестезиолог Андрей, отработав положенные пять лет, уволился из села. Ипотеку ему осталось выплачивать еще год. Всю жизнь оставаться в Щекино Андрей не хотел, но идей, куда переезжать, у него нет.

Это довольно распространенная история, считает врач Артемий Охотин, который еще в 2006 году переехал из Москвы в 9-тысячную Тарусу в Калужской области.

"Земского доктора" в то время еще не было, но тогда усилиями благотворителей появилось общество помощи Тарусской больнице. Ее старались превратить в современный медицинский центр: закупили оборудование, которого больница маленького города еще никогда не видела, сделали ремонт и привлекли молодых специалистов. Это был интересный проект, вспоминает Охотин, и никакой миллион дополнительно его не волновал. Фонд продолжает свою работу, и врач до сих пор живет в Тарусе.

А вот привлекать врачей на рутинную должность в плохо оснащенной больнице сложно, говорит он.

"Человеку дают миллион рублей на пять лет. Он переезжает туда, где будет работать, достаточно быстро тратит эти деньги - нужна машина, дом. После чего его начинают страшно гнобить коллеги, потому что за ту же самую работу ему платят больше денег", - объясняет Охотин.

"Такие люди оказываются в роли крепостных: не могут уволиться, потому что для этого нужно отдать миллион обратно. И тогда на них навешивают все, что только можно, безо всякой возможности профессионально расти".

"Заинтересовать врачей не могут ничем"

Чтобы попасть в программу, нужно сначала собрать пакет документов и подтверждений, что ты действительно переезжаешь в деревню. Оценки в дипломе тоже должны быть только хорошими.

Иногда переехавшие по программе врачи становятся фигурантами уголовных дел - за присвоение этого самого миллиона. Одно такое дело было возбуждено в 2013 году в Тыве. По версии следствия, врач "путем подчистки, замазки, использования фрагмента трудовой книжки другого человека и внесения недостоверных сведений подделала копию своей трудовой книжки" и сдала в минздрав, чтобы получить свой миллион. Другое дело в Калининградской области еще расследуется: по версии следствия, терапевт получила подъемные по программе, но работала не только в сельской больнице, но и в райцентре. Обвиняемая говорит, что работодатель в Калининградской области уверял ее, будто все по закону.

На следующий день после слов Путина о программе "Земский учитель" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправлять врачей на распределение после вуза - в качестве отработки за бесплатное образование.

"Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор. Но если было получено государственное образование, может быть, заключать государственный контракт, который бы обязывал молодого специалиста отрабатывать определенный срок в медицине, чтобы вернуть те средства, которые были потрачены на его образование", - сказала Матвиенко.

Такие предложения звучат не первый раз - еще в 2018 году в Госдуму был внесен законопроект об обязательной отработке выпускниками вузов. Он, правда, был отклонен еще до первого чтения, но врач и основатель "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин считает, что все это - доказательства не самого большого успеха программы. "Само поднятие вопроса показывает, что заинтересовать врачей [на переезд в глубинку] не могут ничем, теперь будут их силой заставлять, возвращать крепостное право, - считает он. - Цивилизованный вариант должен быть на основе взаимного согласия. Даже если человека отправляют на учебу и он обещает, что вернется, должны быть прописаны условия работы: на какую зарплату, в каком объеме, дадут ли жилье и льготы".

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Что учитель придумает, то в селе и будет

Опыт "Земского доктора" Путин в послании Федеральному собранию предложил распространить и на учителей. "Предлагаю с 2020-го запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города", - сказал президент.

В России уже есть программа, которая с 2015 года отправляет учителей в школы в глубинку - только она не государственная. "Учитель для России" работает в шести регионах, в ней приняли участие 284 учителя - их отобрали из 7 с половиной тысяч соискателей.

"Хорошо, что на эту проблему обращено внимание. Потому что в некоторых селах и малых городах детей просто некому учить, а зарплата начинающего учителя - 7-8 тысяч рублей. Если ты переезжаешь на новое место, где у тебя нет жилья, совершенно непонятно, как на эти деньги жить, - говорит Алена Маркович, сооснователь проекта "Учитель для России".

"Учитель для России" тоже доплачивает участникам, чтобы они не боялись оказаться не просто в чужом месте, а еще и в бедности. Но внимательно следят, чтобы 20 тысяч рублей стипендии не были главной мотивацией для соискателей: "Чтобы от всего этого был толк, очень важно, чтобы в малые города приезжали сильные специалисты. Только один человек из 20-ти подавших заявку может пройти отбор - а это уже мотивированные люди, потому что заявка длинная, заполнить ее непросто", - говорит Алена.

Проверяют не только знание предмета, но и наличие гуманистических ценностей, ответственность, открытость новому и - что особенно важно - умение выстраивать отношения с людьми. "Ты приезжаешь из совершенно другого контекста, и надо, чтобы ты интегрировался в местный коллектив, чтобы дети признали тебя за своего", - объясняет Маркович.

"Учитель для России" старается не отправлять учителя в новую школу одного, только командами от трех человек. И дело не только в адаптации к местному коллективу. "В сельской местности обычно ничего нет для детей: есть школа - и заколоченный дом культуры напротив. Что учитель придумает, то там и будет. В одиночку сложно организовать интересную внеурочную активность, сделать с детьми проект, привезти в школу гостей, а командой - проще".

"Я не представляю, как учеников в мае брошу"

По сравнению с госпрограммой для врачей, "Учитель для России" отправляет участников в глубинку на куда меньший срок: на 2 года, а не на 5 лет. Только около четверти участников проекта решают остаться на более долгий срок, и уже эту цифру в проекте считают победой.

Мне кажется, если финансы "Земского учителя" с технологиями нашей программы объединить, выхлоп был бы суперский, - считает Огабек Машарипов, который второй год работает учителем информатики в селе в Калужской области. - У нашей программы уже два выпуска, то есть вторая когорта учителей уже приезжала в регионы и в основном оттуда уехала. У нас же там нет своего жилья, а за два года на квартиру не накопишь. Моя коллега платит за квартиру 15 тысяч. Сейчас за нее "Учитель для России" аренду платит, а если бы она осталась там сама, то на жизнь ей бы с зарплаты оставалось 7 тысяч. А вот если бы сразу еще и квартиру можно было купить, вырос бы процент людей, которые бы оставались".

Участница программы, учительница ИЗО Татьяна Русанова очень хочет остаться на третий год в Малоярославце: "Первый год был сумбурный, непонятный, было безумно тяжело. А второй год - какое-то волшебство. Ты уже понимаешь, как работает школа, как делать, чтобы всем было хорошо. С детьми и школой наладился такой контакт, что я не представляю, как я их в мае брошу".

Правообладатель иллюстрации Tatiana Rusanova Image caption Вместе с учениками Татьяна Русанова расписала стену в школе

До участия в программе москвичка Татьяна вела кружок рисования в детском центре для малышей от двух до шести лет. "В какой-то момент появились дети, у которых я веду всю их жизнь. В семь лет они пошли в школу, и через полгода мы набрали их в новую группу - для младших школьников, - рассказывает Татьяна. - Когда они пришли на ИЗО, я поразилась, как резко они изменились: стали бояться, стесняться, спрашивать: а как рисовать, а каким цветом раскрашивать. И я удивилась, что же с ними делают в школе, что они так изменились".

Татьяна решила доказать, что в школе тоже можно проводить уроки ИЗО так, чтобы дети любили предмет: "Мне все говорили, что я веду в небольших группах в Москве, а делать то же самое в школе невозможно. А я знала, что возможно! И мне было интересно сделать такое в обычной школе, чтобы дети, которых родители не могут отвести на кружки, имели возможность хотя бы раз в неделю порисовать со мной".

В Малоярославце во время каникул дети вместе с учительницей разрисовали в школе стену: "Была очень страшная стена, возле которой дети все время сидели, бегали, а там штукатурка слезала. Мы целый день рисовали, родители даже заходили за детьми вечером, потому что не верили, что они действительно хотят в каникулы весь день сидеть в школе".

В Москве Татьяну терпеливо ждет муж: они поженились между ее первым и вторым годом в Калужской области. Он принимает ее решение остаться на третий год в Малоярославце.