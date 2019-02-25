"Оскар" получил фильм "Зеленая книга". Что это за книга?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главные роли в фильме Питера Фаррелли исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен

В 1962 году джазовый пианист, афроамериканец Дон Ширли поехал в тур по южным штатам США. Его телохранителем был белый мужчина Тони Валлелонг по прозвищу "Тони-Болтун" или Тони Лип.

Оба они были жителями Манхэттена, и в путешествии по самым расистским регионам США в период, когда расизм был на пике, им была необходима небольшая зеленая книга.

"Зеленая книга негра-водителя" (The Negro Motorist Green Book) впервые появилась в 1936 году в виде десятистраничного буклета. В нем перечислялись заведения - бары, рестораны и отели - где были рады чернокожим путешественникам. К 1950 году буклет разросся до 80-страничной брошюры с рекламными объявлениями.

История путешествия Ширли и Валлелонга легла в основу комедийной драмы "Зеленая книга". Накануне этот фильм получил "Оскар" как лучшая картина. Роль пианиста исполнил Махершала Али, также удостоившийся награды за лучшую роль второго плана, роль его шофера и телохранителя исполнил Вигго Мортенсен.

Но рассказанная в фильме история их дружбы ставит перед нами вопрос - почему афроамериканцам для передвижения по своей стране нужна была такая брошюра?

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption "Зеленая книга выпускалась между 1936 и 1967 годами

Сегрегация

В эпоху, когда происходит действие фильма, расовая сегрегация была вполне официальной политикой в ряде южных штатов. Проводилась она с помощью так называемых "Законов Джима Кроу". Сам Джим Кроу был персонажем песни 1828 года, которую белые артисты исполняли с вымазанным сажей лицом.

Хотя рабство в южных штатах официально закончилось в 1860-х годах, законы, действовавшие на уровне штатов и ниже утверждали режим, который называли "равным, но раздельным" - белых и черных разделяли на бытовом уровне, и на практике афроамериканцы подвергались маргинализации.

Для чернокожих автомобилистов передвижение по стране было связано с большими трудностями.

Чернокожий радиоведущий Элвин Холл рассказывает, что в лучшем случае это было неудобно: заведения, которыми владели белые, отказывались обслуживать негров - чинить их автомобили и пускать в отели.

В худшем случае афроамериканец "мог поплатиться жизнью, зайдя не в тот бар не в том городе", рассказывал Холл в своей документальной программе о "Зеленой книге" на Би-би-си в прошлом году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питьевой фонтан "для цветных", Северная Каролина, 1938 год

"Библия" толерантности

Именно поэтому в 1936 году почтальону Виктору Грину из Гарлема пришла в голову идея спрашивать других почтальонов о том, куда афроамериканской семье можно пойти, не боясь столкнуться с агрессией.

В "Зеленой книге" перечислялись отели, рестораны и бары. По словам самого Грина, это было попыткой "дать чернокожему путешественнику информацию, которая поможет ему избежать трудностей и неловких ситуаций".

Буклет стал, как выразилась историк Гретхен Салливан Сорин, "библией каждого негра, путешествующего по шоссе в 1950-е и начало 1960-х годов".

Путешествуя по Америке времен сегрегации, чернокожие американцы испытывали "прямую враждебность и подвергались физической опасности", - говорит Элвин.

"Зеленая книга" стала каталогом пристанищ толерантности в нетолерантном мире", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дон Ширли был известным джазовым пианистом, родившимся в 1927 году во Флориде

Надежда на будущее

"Зеленую книгу" перевыпускали каждый год - в период между апрелем и маем. По данным журнала Smithsonian, каждый год продавалось около 15 тысяч экземпляров.

Виктор Грин снабдил выпуск 1948 года комментарием, полным надежды: "Когда-нибудь, в близком будущем, придет день, когда выпускать этот гид больше не понадобится", - написал он.

"Это произойдет, когда у нашей расы будут равные привилегии и возможности в Соединенных штатах".

Грин умер в 1962 году, а выпускать "Зеленую книгу" прекратили в 1967-м, через три года после принятия Билля о гражданских правах в США, запретившего расовую дискриминацию в сфере торговли, услуг и при приеме на работу во всей стране.

Но не рано ли ее прекратили выпускать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джексон, Миссисипи: чернокожих пассажиров выгоняют оз зала ожидания "только для белых" на автобусной станции

Элвин Холл проехал с "Зеленой книгой" в руках через несколько южных штатов. Он выехал из своего родного Талахаси во Флориде и проехал через Алабаму, Миссисипи, Теннеси и Миссури.

Многие афроамериканцы по-прежнему не чувствуют себя в безопасности в ходе таких путешествий.

Расовое напряжение никуда не исчезло. Из-за него появилось движение Black Lives Matter, которое выступает "против насилия и систематического расизма в отношении чернокожих людей".

"Афроамериканцам по-прежнему стоит быть осторожными в пути. Несмотря на то, что "Зеленая книга" перестала выпускаться в 1967 году, многое из того, что написал в ней Виктор Грин, остается правдой", - говорит Элвин.