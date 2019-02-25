"Оскар" получил фильм "Зеленая книга". Что это за книга?
В 1962 году джазовый пианист, афроамериканец Дон Ширли поехал в тур по южным штатам США. Его телохранителем был белый мужчина Тони Валлелонг по прозвищу "Тони-Болтун" или Тони Лип.
Оба они были жителями Манхэттена, и в путешествии по самым расистским регионам США в период, когда расизм был на пике, им была необходима небольшая зеленая книга.
"Зеленая книга негра-водителя" (The Negro Motorist Green Book) впервые появилась в 1936 году в виде десятистраничного буклета. В нем перечислялись заведения - бары, рестораны и отели - где были рады чернокожим путешественникам. К 1950 году буклет разросся до 80-страничной брошюры с рекламными объявлениями.
История путешествия Ширли и Валлелонга легла в основу комедийной драмы "Зеленая книга". Накануне этот фильм получил "Оскар" как лучшая картина. Роль пианиста исполнил Махершала Али, также удостоившийся награды за лучшую роль второго плана, роль его шофера и телохранителя исполнил Вигго Мортенсен.
Но рассказанная в фильме история их дружбы ставит перед нами вопрос - почему афроамериканцам для передвижения по своей стране нужна была такая брошюра?
Сегрегация
В эпоху, когда происходит действие фильма, расовая сегрегация была вполне официальной политикой в ряде южных штатов. Проводилась она с помощью так называемых "Законов Джима Кроу". Сам Джим Кроу был персонажем песни 1828 года, которую белые артисты исполняли с вымазанным сажей лицом.
Хотя рабство в южных штатах официально закончилось в 1860-х годах, законы, действовавшие на уровне штатов и ниже утверждали режим, который называли "равным, но раздельным" - белых и черных разделяли на бытовом уровне, и на практике афроамериканцы подвергались маргинализации.
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Для чернокожих автомобилистов передвижение по стране было связано с большими трудностями.
Чернокожий радиоведущий Элвин Холл рассказывает, что в лучшем случае это было неудобно: заведения, которыми владели белые, отказывались обслуживать негров - чинить их автомобили и пускать в отели.
В худшем случае афроамериканец "мог поплатиться жизнью, зайдя не в тот бар не в том городе", рассказывал Холл в своей документальной программе о "Зеленой книге" на Би-би-си в прошлом году.
"Библия" толерантности
Именно поэтому в 1936 году почтальону Виктору Грину из Гарлема пришла в голову идея спрашивать других почтальонов о том, куда афроамериканской семье можно пойти, не боясь столкнуться с агрессией.
В "Зеленой книге" перечислялись отели, рестораны и бары. По словам самого Грина, это было попыткой "дать чернокожему путешественнику информацию, которая поможет ему избежать трудностей и неловких ситуаций".
Буклет стал, как выразилась историк Гретхен Салливан Сорин, "библией каждого негра, путешествующего по шоссе в 1950-е и начало 1960-х годов".
Путешествуя по Америке времен сегрегации, чернокожие американцы испытывали "прямую враждебность и подвергались физической опасности", - говорит Элвин.
"Зеленая книга" стала каталогом пристанищ толерантности в нетолерантном мире", - говорит он.
Надежда на будущее
"Зеленую книгу" перевыпускали каждый год - в период между апрелем и маем. По данным журнала Smithsonian, каждый год продавалось около 15 тысяч экземпляров.
Виктор Грин снабдил выпуск 1948 года комментарием, полным надежды: "Когда-нибудь, в близком будущем, придет день, когда выпускать этот гид больше не понадобится", - написал он.
"Это произойдет, когда у нашей расы будут равные привилегии и возможности в Соединенных штатах".
Грин умер в 1962 году, а выпускать "Зеленую книгу" прекратили в 1967-м, через три года после принятия Билля о гражданских правах в США, запретившего расовую дискриминацию в сфере торговли, услуг и при приеме на работу во всей стране.
Но не рано ли ее прекратили выпускать?
Элвин Холл проехал с "Зеленой книгой" в руках через несколько южных штатов. Он выехал из своего родного Талахаси во Флориде и проехал через Алабаму, Миссисипи, Теннеси и Миссури.
Многие афроамериканцы по-прежнему не чувствуют себя в безопасности в ходе таких путешествий.
Расовое напряжение никуда не исчезло. Из-за него появилось движение Black Lives Matter, которое выступает "против насилия и систематического расизма в отношении чернокожих людей".
"Афроамериканцам по-прежнему стоит быть осторожными в пути. Несмотря на то, что "Зеленая книга" перестала выпускаться в 1967 году, многое из того, что написал в ней Виктор Грин, остается правдой", - говорит Элвин.