Российские чиновники тянут с новым атласом мира - нет бумаги от Путина

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/getty images Image caption Российский президент заметил, что русские названия постепенно вытесняются с мировых карт

Исполнение амбициозного плана Путина по созданию специального, "исторически верного" атласа мира с русскими названиями затягивается. Как стало известно Би-би-си, чиновники не могут начать работу, потому что до сих пор не получили формального поручения президента.

Создать атлас мира, "не искажающий историческую и географическую правду", президент России Владимир Путин поручил еще в апреле 2018 года. Он заметил, что русские названия постепенно вытесняются с мировых карт. "Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки", - заявил Путин. Он привел в пример названия местностей в Антарктиде, которые раньше носили русские наименования: остров Смит - Бородино, Сноу - Малоярославец, а Ливингстон - Смоленск.

Тогда же он поручил Росреестру (именно это ведомство отвечает за создание карт) и Русскому географическому обществу (некоммерческая организация, в которую входят бизнесмены и чиновники) создать новый атлас мира. Минобороны должно было рассекретить часть картографических материалов.

"Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе", - заключил Путин.

Будет ли в итоге суверенный российский атлас?

"Сложная работа"

Подготовкой официальных картографических материалов занимается Росреестр - все остальные структуры оказывают скорее консультативную помощь. По сути, работа над атласом так и не началась, рассказал Би-би-си источник, знакомый с деталями проекта. Дело в том, что ведомство не получило официального письменного поручения президента, а без него они могут не начинать работу, объясняет собеседник Би-би-си.

В пресс-службе Росреестра на запрос Би-би-си сообщили, что провели работу "с участием профильных ведомств по определению наличия исходных материалов, необходимых для создания атласа". На вопрос, есть ли у них поручение и является ли это препятствием для начала составления атласа, в пресс-службе добавили, что "руководство не согласовало ответ на эти вопросы".

То, что Путин попросил сделать что-то устно, но не направил официальной бумаги - вполне себе повод не начинать работу. "Устное поручение президента не является официальным. Если чего-то нет в списке поручений, то это не поручение", - подтверждает социолог Константин Гаазе.

Российское географическое общество должно выполнять лишь экспертную функцию в этом проекте, рассказали Би-би-си в пресс-службе РГО: географическое общество не уполномочено создавать официальные картографические материалы. "В РГО готовы начать работу и оказать помощь Росреестру, создать список топонимов и пройтись с ними по этому списку, но такого запроса от Росреестра не было", - объясняет источник в обществе.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/tass Image caption Создать атлас мира, "не искажающий историческую и географическую правду", Путин поручил еще в апреле 2018 года

"Нельзя сказать, что уже существует некий макет [будущего атласа]. Надо понимать, что издание подобного атласа - процесс трудоемкий и потому долгий, он может занять минимум 2-3 года", - рассказали в пресс-службе РГО.

В Росреестре полагают, что в итоге на создание атласа может уйти до пяти лет. "Предполагается, что новый атлас мира, в отличие от ранее созданных, будет представлен в форме геопортала, доступного через интернет, в том числе с использованием мобильных устройств, и обеспечит потребности широкого круга потребителей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Интернет-портал с онлайн-картами в рамках этого проекта должно создать и министерство обороны. Президент поручил военному ведомству рассекретить свои картографические материалы для экспертов, которые будут заниматься созданием атласа. Путин также поручил им открыть доступ к картам "в формате современных компьютерных технологий" для путешественников, автомобилистов и туристов.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минобороны, но не получила ответа на момент публикации материала.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сказал, что на создание атласа уйдет минимум два года. "Сложная работа", - ответил Песков на вопрос Би-би-си о сроках создания атласа. На вопрос, было ли официальное поручение создать атлас, Песков не ответил.

Берег Маклая или Рай Кост

Помощь в подготовке атласа мира готово оказать не только Русское географическое общество, но и российский фонд имени Миклухо-Маклая, который готовит экспедицию в Папуа-Новую Гвинею в апреле этого года.

"В этом регионе есть много мест, названных российскими моряками. Есть и мыс Константина, и бухта Константина. Это будет рассказывать всему миру о том, как Россия там была, о российских путешественниках, и о немцах и англичанах, которые точно так же там были и оставили свои названия. Сами новогвинейцы говорят, что из-за того, что в университетах все преподается на английском, то и пропагандируется все, связанное с Австралией и Англией. А история Папуа-Новой Гвинеи - это не история только англичан и австралийцев, это история, которая включает в себя много исследователей", - рассказал глава фонда Николай Миклухо-Маклай.

Правообладатель иллюстрации Peter Bischoff/getty images Image caption Рай Кост - северный берег Папуа-Новой Гвинеи - раньше назывался берегом Маклая

По его словам, фонд Маклая планирует подготовить список русских названий в Новой Гвинее и представить их местным властям. В списке будет около 50 топонимов.

В 2017 году фонд Маклая совершил свою первую экспедицию в эту страну, и после этого в Новой Гвинее появилось общество имени Миклухо-Маклая. Общество подготовит заявку по переименованию побережья Рай Кост (Rai Coast) в берег Маклая - название, которое изначально носила эта местность, говорит Миклухо-Маклай.

"Местные жители называли и многие другие названия, например, пролив Витязь. Многие названия на карту не нанесены, но местные жители в курсе этих названий", - говорит глава фонда.

"К апрелю мы готовим материал, где мы расставим русские названия на карте и представим им. И они посмотрят, какие названия совпадают. Это не быстрая работа, требует четкой выверенности. Любая страна имеет право называть карту так, как она решила. Будет приятно, если некоторые названия появятся и на российской карте. Будет странно, если папуасы назовут Рай Кост берегом Маклая, а мы об этом забудем", - говорит Миклухо-Маклай.