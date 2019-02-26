СМИ России: тяжеловесы покидают "Газпром"

В обзоре российских газет 26 февраля:

"Коммерсант", РБК, "Ведомости": тяжеловесы покинули "Газпром"

Центральные СМИ комментируют отставку двух ключевых зампредов правления "Газпрома" - Александра Медведева и Валерия Голубева, которые курировали сбытовой комплекс монополии. В ведении Медведева был весь экспортный блок, Голубев отвечал за внутренний рынок и поставки в СНГ. Газета "Коммерсант" отмечает, что эта перестановка - крупнейшая за последние годы.

Теперь проработавший в "Газпроме" 17 лет Александр Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и работе в футбольном клубе "Зенит", который он 22 февраля возглавил вместо руководителя "Газпром нефти" Александра Дюкова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление "Газпрома".

Валерий Голубев проработал в концерне 16 лет - его Алексей Миллер поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО "Газпром". По данным "Коммерсанта", Голубев, вероятно, выйдет на пенсию. Кроме того, добавляет издание, свой пост потерял также входящий в правление начальник департамента добычи "Газпрома" Всеволод Черепанов, он останется в компании на другой должности.

РБК со ссылкой на высокопоставленный источник в "Газпроме" пишет, что претензий к топ-менеджерам не было. "Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части", - пояснил источник.

Уход Голубева удивительнее, чем Медведева, ведь Голубев - сослуживец Путина по петербургской мэрии и перед переездом в Москву руководил петербургским комитетом по туризму, напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

"Странно, что сразу оба таких тяжеловеса покидают компанию", - приводит газета "Ведомости" мнение партнера Urus Advisory Алексея Панина. Газета называет отстранение двух заместителей главы правления "Газпрома" Алексея Миллера эволюционным решением.

Отставка Медведева стала триггером для отставки Голубева, считает один из собеседников "Ведомостей". Гораздо менее публичный, чем Медведев, - специфика бэкграунда, - за счет накопленного огромного уважение к себе он все еще мог решить практически любой вопрос в пределах страны. Но летом Голубеву исполнится 67 лет: эта отставка все равно в какой-то момент должна была случиться, объединить ее с отставкой Медведева было логично, считает собеседник.

Добыча, внутренний рынок и экспорт - три столпа "Газпрома", отмечают "Ведомости", и основная интрига состоит в том, кто будет назначен на эти позиции. И еще большой вопрос - состоится ли перераспределение влияния в "Газпроме". И экспорт, и внутренний рынок слишком важные с политической точки зрения направления, чтобы доверить их просто "перспективным" кандидатам. Туда придут проверенные люди, причем газета не исключает, что это будут люди извне.

Впрочем, считает издание, ожидать, что политика компании на международной арене, например, кардинально изменится, не стоит поскольку она определяется не менеджментом "Газпрома" и от перестановок внутри компании не зависит.

"Ведомости": картину освободили от экстремизма

Октябрьский районный суд Новосибирска в понедельник отказался признать экстремистской картину Алексея Куделина (творческий псевдоним - Вася Ложкин) "Великая прекрасная Россия", рассказывает газета "Ведомости". Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте адвокат Владимир Ряховский, представлявший художника в суде.

На картине изображена часть карты мира, где Россия обозначена как "Великая прекрасная Россия", а территории других стран названы оскорбительными словами. На запрете полотна настаивала прокуратура, по заявлению которой в 2016 году картина была признана экстремистским материалом и внесена в соответствующий список минюста.

В прошлом году СПЧ добился пересмотра решения суда. Правозащитники указывали, что суд не учел сатирический характер картины: она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию. Новосибирский облсуд отменил решение первой инстанции и вернул дело на пересмотр

Этот случай можно считать экстраординарным: де-факто картину признали экстремистской по ошибке, говорит руководитель Международной "Агоры" Павел Чиков. Она была обнаружена в публикациях националиста, в отношении которого расследовалось уголовное дело об экстремизме, и попала в перечень экстремистских материалов практически автоматом - как реальное произведение искусства ее не оценивали, подчеркивает эксперт.

СПЧ вмешался и смог развернуть ситуацию, но на самом деле никакая экспертиза тут не была нужна: это дело судьи - оценить изображение и контекст, в этом произведении просто нет сложностей, требующих вмешательства лингвистов, уверен Чиков. Но в картине есть самоирония, а она ни судьям, ни прокурорам не доступна - поэтому для отмены решения была обязательна экспертиза, резюмирует он.

Чувства юмора прокурорам и судьям иногда действительно не хватает, согласен директор аналитического центра "Сова" и член СПЧ Александр Верховский. По данным экспертов "Совы", проанализировавших динамику пополнения федерального списка экстремистских материалов, в 2018 году в общей сложности 16 пародийных материалов запрещены как серьезные.

"В случае с картиной Ложкина, конечно, нужно очень сильно напрячься, чтобы разглядеть в ней экстремизм. Но иногда бывают случаи, которые ставят в тупик даже специалистов", - признает Верховский. По правилам эксперты вообще не должны отвечать на вопросы правового характера - например, делать выводы о наличии или отсутствии призывов к разжиганию розни, это должен делать судья, напоминает правозащитник.

Но на практике и прокуроры, и суд стараются переложить решение на экспертов, а эксперты бывают разными, многое зависит от региона. Например, в Москве число очевидно некорректных решений сведено к минимуму, а все потому, что экспертиза в свое время была централизована, объясняет Верховский, в итоге по крайней мере в столице эксперты не находят экстремизма там, где его очевидно нет.

"Известия": россиян ограничат в кредитах

В нынешнем году в России будет принят законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Так, банки больше не смогут, например, выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.

На обслуживание займов в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи, подсчитали для "Известий" в НБКИ. Это на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее. Расходы по кредитам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.

И все же необходимость ограничить долговую нагрузку на население на законодательном уровне назрела, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.

Целесообразность появления закона он объяснил тем, что темпы роста розничного кредитования намного выше, чем корпоративного, что грозит повторением ситуации предыдущих финансовых кризисов. Кроме того, финансовая грамотность россиян до сих сравнительно невысока, поэтому граждане не могут оценить риски, которые они на себя принимают, получая заем.

Жесткое ограничение суммы совокупного платежа по кредитам в размере 50% от дохода - дискуссионный вопрос. Нужно учитывать, что "серые" зарплаты продолжают существовать на рынке труда и подтвердить эти поступления заемщик официально не может. В этих случаях при максимальном совокупном платеже в размере 50% дохода возможность получить кредит и его сумма будут ограничены, отметил вице-президент СМП Банка Роман Цивинюк.

Впрочем, зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин отмечает, что на сегодняшний день ни одна база данных в стране не имеет актуальной и качественной информации по доходам населения, где можно было бы получить подтверждение.

"Коммерсант": недомашние животные

Минприроды составило перечень животных, которых нельзя держать в домашних условиях, рассказывает газета "Коммерсант". Ведомство предлагает запретить держать дома крупных, весом более 20 килограммов хищников из семейств медвежьих и кошачьих (пантеры, львы, тигры, дымчатые леопарды, ирбисы, гепарды, рыси и пумы). Кроме того, под запрет попадут ядовитые змеи, такие как аспиды, гадюки, винные змеи и бумсланги, а также скорпионы, каракурты и черные вдовы.

Помимо животных, представляющих опасность для человека, в список попали морские млекопитающие и крупные животные, для которых трудно создать приемлемые условия содержания в жилых домах. Среди них, например, китообразные, моржи и тюлени, представители хоботных, непарнокопытных и казуарообразных, приматов. Пингвинов, пеликанов, жирафов, дикобразов, журавлей и бегемотов чиновники также упомянуть не забыли.

Минприроды, впрочем, готово к некоторым исключениям из правил. Так, допускается временное содержание пострадавших и травмированных животных до момента передачи в специализированные учреждения, а также для дальнейшего выпуска в среду их обитания.

При этом в законе оговаривается, что животные из "черного списка", приобретенные до 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти.

По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимира Бурматова, это допустимо в случае невозможности сдать животных в приют - чтобы люди не выкидывали их на улицы.

Содержание диких животных дома Бурматов называет массовым явлением: "Пума, бегающая по проспекту Мира, или живущие на балконах рыси - таких примеров много. На Avito куча экзотических животных, завезенных контрабандой. Это не только причина массовой гибели животных, но и порой трагедия для хозяев и членов семьи или случайных прохожих".

Зоозащитники, участвующие в подготовке подзаконного акта, настаивали, чтобы в перечень были включены все дикие животные, говорит глава "Альянса защитников животных" Юрий Корецких. "Размещенный список делает упор на безопасности людей, но диким животным не стоит жить в квартирах, потому что им там плохо, - уточняет он. - В перечне практически нет птиц, хотя запрет на содержание попугаев и орлов широко обсуждался во время заседаний группы".

"Правильнее было бы делать перечень разрешенных животных", - считает Корецких.

"Орлов содержать и так нельзя - большинство из них занесены в Красную книгу, - говорит эксперт "WWF России" Наталья Дронова. - А если запретить держать попугаев и белок, ни один проверяющий орган не сможет проверить все квартиры, и люди будут так же продолжать держать их незаконно".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си