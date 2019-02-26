В обзоре британской прессы:

Корбин поддержал повторный референдум по "брекситу"

Times рассказывает о том, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддался на уговоры влиятельных членов своей партии и официально заявил о поддержке идеи повторного референдума по "брекситу".

Газета называет этот шаг попыткой остановить идущий с прошлой недели выход депутатов из партии.

Проведенный компанией YouGov по заказу издания опрос показал, что за неделю поддержка лейбористов среди населения страны снизилась, в то время как поддержка вновь созданной Независимой парламентской группы выросла и достигает 18%.

Заявление Корбина вызвало мгновенную негативную реакцию его однопартийцев, поддерживающих выход Британии из ЕС.

Times отмечает, что пока нет информации о том, какие условия по проведению повторного референдума выдвинут лейбористы, а также сможет ли предложенный этой оппозиционной партией план получить поддержку большинства депутатов парламента.

Впрочем, газете удалось узнать, что на данный момент обсуждается идея, что в бюллетене для голосования должно быть несколько вариантов, а не только "за" и "против" плана Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС.

Суд ООН отдал острова Чагос Маврикию

Financial Times рассказывает, что в понедельник Международный суд ООН принял решение о том, что отделение Британией архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году являлось незаконным.

Суд в Гааге указал, что Британия должна как можно скорее закончить управление этим архипелагом в Индийском океане, находящемся примерно в 500 километрах к югу от Мальдив, на середине пути из Африки в Индонезию.

В рекомендательном заключении суда, как пишет FT, отмечается, что полувековое управление этой территорией со стороны Британии было неправомерным деянием и не основывалось на свободном и подлинном волеизъявлении людей, которых оно касалось.

Несмотря на то, что заключение Международного суда ООН носит рекомендательный характер, оно увеличит давление на Британию по передаче островов Маврикию, на чем последний настаивает уже долгие годы.

Также, по мнению издания, это судебное решение - знак снижающегося международного и дипломатического влияния Британии в наступающей для нее "постбрекситовой" эре.

Газета напоминает, что Британия отделила архипелаг Чагос от Маврикия в 1965 году за три года до прекращения колонизации Маврикия. В период с 1968 по 1971 год британские власти принудительно выселили жителей острова Диего Гарсиа, чтобы освободить территорию для строительства американской военной базы.

Суд рассмотрел многолетнюю претензию Республики Маврикий на эти территории после того, как Британия потерпела первое дипломатическое поражение по этому территориальному спору в 2017 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение передать спорный вопрос на рассмотрения в Гаагу.

Потомки депортированных жителей Чагоса настаивают на своем праве на возвращение на острова, но британские суды ранее препятствовали их желанию вернуться, несмотря на то, что признавали неправомерными действия официальных властей по экспансии и условиям компенсаций для депортированных.

Юристы, с которыми беседовала газета, считают, что, несмотря на рекомендательный характер заключения, оно даст Маврикию больше свободы в вопросах демаркации морских путей, прав на рыболовный промысел и другие возможности отстаивать суверенную принадлежность территорий этому государству.

Премьер-министр Маврикия выразил уверенность, что депортированные жители Чагоса и их потомки смогут наконец вернуться домой.

Слишком длинная рабочая неделя вызывает депрессию у женщин

Daily Telegraph рассказывает о результатах совместного исследования ученых из Университетского колледжа Лондона и Университета Королевы Марии, выявившего негативный эффект, который оказывает на женщин долгая рабочая неделя.

По данным исследователей 55-часовая рабочая неделя может довести женщину до депрессии, в то время как негативного эффекта на душевное здоровье мужчин такая продолжительная работа без выходных дней не оказывает.

Ученые исследовали выборку более чем 20 тысяч взрослых, работающих 55 и более часов без выходных.

Исследователи говорят, что в целом работающие женщины более склонны к депрессивным состояниям, чем мужчины.