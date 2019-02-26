Кардинал Пелл признан виновным в педофилии. Это удар для церкви и папы римского

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кардинал Пелл был одним из главных помощников понтифика

На прошлой неделе саммит католической церкви, посвященный проблемам педофилии, завершился обращением архиепископа Брисбена Марка Коулриджа.

"При сексуальном принуждении наделенные властью завладевают самыми слабыми и беззащитными творениями Господа", - сказал архиепископ.

Возможно, он имел в виду своего земляка кардинала Джорджа Пелла. Священнослужителей такого калибра, оказавшихся в церковной опале, не так много.

Из всех представителей католической церкви, признанных виновными в педофилии, Пелл, безусловно, самый высокопоставленный.

Кардинал Рэмбо

В 2014 году папа римский назначил Пелла префектом секретариата, отвечающего за финансы Ватикана.

Получив эту должность, Пелл переехал из Австралии в Рим. До этого он почти 13 лет был архиепископом Сиднея.

Пелл сразу ввел новую систему ведения бухгалтерского учета, сформировал орган по проверке подозрительных финансовых операций Святого престола и добился проведения независимых аудиторских проверок счетов банка Ватикана.

Он был напорист и нередко наталкивался на противодействие. В Ватикане его иногда называли кардиналом Рэмбо. Прозвище было скорее выражением симпатии, поскольку действия Пелла благотворно влияли на финансы церкви.

Новость о признании его виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей стала серьезным ударом не только для церкви, но и для самого папы Франциска.

Джордж Пелл был одним из главных помощников понтифика.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2014 году Пелл был назначен руководить финансами Ватикана

Пелл не только руководил реформой финансов церкви, он входил "большую девятку", как называют совет кардиналов. Именно "большая девятка" предложила понтифику провести первый в истории саммит по проблеме педофилии в церкви.

Однако Пелл играл важную роль и во многих других сферах деятельности Ватикана.

Проблема в высших эшелонах Ватикана

Кардинал Пелл входил в синод епископов, конгрегацию евангелизации народов и другие важные институты Ватикана.

Признание вины Пелла свидетельствует о том, что проблема сексуального насилия проникла во все уровни католической церкви.

В 2012 году тогдашний премьер Австралии Джулия Гиллард объявила о создании комиссии по расследованию того, как государство реагировало на случаи педофилии.

Пеллу предъявили обвинения по итогам расследования комиссии, которая проверила деятельность каждой организации, имевшей доступ к детям.

Комиссия подсчитала, что 7% австралийских священников совершали насильственные действия в отношении детей.

Государство инициировало процесс, который, похоже, был не под силу самой церкви, и теперь амбициозный 77-летний кардинал переезжает из дворца в Ватикане в тюремную камеру.

Примечательно, что по воле случая или провидения папе Франциску не придется увольнять кардинала Пелла.

Его пятилетний срок в качестве префекта секретариата по делам экономики завершился 24 февраля.

Почему о деле Пелла "забыли" на девять месяцев?

Громогласные обвинения в сексуальном насилии потрясли католическую церковь и привлекли пристальное внимание мировой общественности, но вскоре дело кардинала Джорджа Пелла на девять месяцев исчезло из новостных лент.

Теперь же, после того как было снято решение суда о запрете на освещение слушаний, СМИ могут вновь рассказывать о судебных слушаниях и вынесении приговора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К делу Джорджа Пелла было приковано внимание всего мира

Судебное решение о запрете разглашения сведений о процессе было принято в мае 2018 года.

Австралийские судебные властьи посчитали, что эта мера необходима для обеспечения беспристрастности слушаний по делу Пелла. Но это решение вызвало ожесточенные споры в обществе.

Полиция предъявила Пеллу обвинения в преступлениях сексуального характера в июне 2017 года, ограничившись формулировкой о том, что его подозревают в деяниях, предположительно, совершенных в прошлом, а истцами выступают несколько человек.

Кардинал сразу заявил о своей невиновности.

Журналистам дали возможность осветить некоторые аспекты предварительных слушаний, и именно тогда появились кадры Пелла у здания суда в окружении многочисленных представителей мировых СМИ.

Тогда впервые стало известно, что Пелла обвиняют по случая, относящимся к 1990-м и 1970-м годам. В итоге судья решил провести два отдельных судебных разбирательства с разными коллегиями присяжных.

Чтобы решение первого судебного процесса не повлияло на второй, судья принял решение запретить их освещение в СМИ.

В результате любое упоминание в прессе о судебных слушаниях стало незаконным. Нельзя было даже упоминать о существовании запрета. Можно было лишь сообщать, что Пеллу предъявлены обвинения, не вдаваясь в детали.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Долгое время СМИ было запрещено рассказывать о суде над кардиналом Пеллом

Запрет распространялся лишь на Австралию. Но это касалось и других международных СМИ, которые смотрят и читают в стране, в том числе и в интернете.

Принес ли запрет желаемый результат? Мнения по этому вопросу расходятся. Некоторые полагают, что до вторника большинство людей не знали о том, что Пелла признали виновным.

Второго судебного процесса не будет. Прокуратура сняла обвинения, относящиеся к 1970-м годам.

Адвокат Джастин Квилл, фирма которого представляет местные СМИ, заявил, что судьям нужно было больше доверять присяжным в том, что касается формирования своего отношения к делу в суде, даже если они и видели что-то об этом в соцсетях.

"Когда общественности не сообщают о приговоре Пеллу в течение трех месяцев после его вынесения, на мой взгляд, это неправильно", - сказал он в интервью Би-би-си.