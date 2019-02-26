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С 23 февраля по 27 апреля по территории России и аннексированного Крыма едет поезд "Сирийский перелом", на котором выставлено трофейное оружие сирийских исламистов.

Поезд отправился из российской столицы в День защитника Отечества. Он должен пройти почти 29 тыс. километров и вернуться в Москву в День независимости Сирии - 27 апреля.

Начальник отдела главного военно-политического управления ВСРФ, герой-полковник Дмитрий Серобаба перед отправлением состава с Казанского вокзала Москвы отметил: "Все экспонаты реальные, на крупногабаритной технике даже подписано, где в них попадали боеприпасы, снаряды".

По плану ведомства, поезд с трофейным сирийским оружием остановится в 60 городах, от Мурманска до Владивостока и пройдет через Севастополь.

Всего на выставке - 500 образцов трофейной инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, сухпайков и экипировки джихадистов.

Один из вагонов поезда оборудован под магазин, где продается военно-патриотическая символика и вещи с принтами "Мы за МИГ во всем мире".

Откуда трофеи?

Как заметил шеф-редактор портала "Ежедневный журнал" Александр Гольц, турне "Сирийского перелома" может быть своего рода пиар-акцией нового подразделения российского военного ведомства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди трофеев оказался и танк Т-55

"Как вы знаете, полгода назад появилась новая структура в министерстве обороны, которая претендует на очень важную роль - это Главное военно-политическое управление. Насколько можно понять, [законодательное] положение о нём ещё не появилось, вокруг него ведутся бюрократические бои, и его задача - громко заявить о себе", - сказал Гольц Русской службе Би-би-си.

Происхождение самой экспозиции тоже вызывает у обозревателей немало вопросов.

"Россия официально не вела наземные операции, поэтому откуда появились трофеи, непонятно. То ли это чужие трофеи, то ли - от "вагнеровцев", то ли всё-таки вела - неясно", - рассуждает Александр Гольц.

"Трофейные пенсии россиян"

В соцсетях восприняли двухмесячное путешествие поезда за счёт налогоплательщиков весьма критично.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как сообщили в минобороны, на каждой остановке поезда в крупных городах будут работать пункты приема на военную службу по контракту

"В Забайкалье нет денег на сметы для ремонта больниц, не говоря уже о самих ремонтах. Но зато жители смогут порадоваться спецпоезду Минобороны с трофеями из Сирии", - пишет пользователь "Твиттера" @vits2014.

"Минобороны России запустило поезд с трофейными пенсиями россиян, захваченными во время боев в Сирии, передвижную выставку с "переломными" ценами на продукты, а также так называемый "джихад-мобиль" с портретами учеников, падающих в голодные обмороки в школах Кемеровской области", - добавляет мрачного сарказма юзер @Vitauskas_A.

Пользователь Андрей Буторин предлагает вместо "Сирийского перелома" пустить по стране поезд с бесплатной едой.

Москва поддерживает режим Башара Асада с самого начала сирийского конфликта в 2011 году и официально начала военную кампанию в Сирии в сентябре 2015 года.

Россия объявляла о выводе войск из Сирии в 2016, в 2017 и в 2018 годах.

К настоящему моменту министерство обороны России официально признало гибель в Сирии 108 военнослужащих.

Неофициально российских потерь может быть больше, включая гибель десятков бойцов частных военных кампаний из России.