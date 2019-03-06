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8 марта, Международный женский день провоцирует рекламщиков на создание гендерно-ориентированного креатива. Но теперь их все чаще критикуют за использование стереотипов и клише.

Пока цветочные салоны одновременно повышают цены и расширяют ассортимент, некоторые компании подходят к гендерно стереотипизированным услугам радикальнее.

Уже с 25 февраля, например, радиостанция "Новое радио" решила одаривать девушек... сертификатом на увеличение груди.

"Слушатели со всей страны смогут выиграть сертификат на пластическую операцию по увеличению груди в одной из лучших клиник Москвы. Мужчины также не останутся в стороне и попробуют выиграть для своих любимых девушек грандиозный подарок", - обещают радиоведущие.

Реклама тут же вызвала отповедь феминисток.

"А почему бы мужчинам не подарить своим дамам увеличенные [...]"? - вопрошает в своём "Телеграм-канале" активистка и вдохновительница рекламной кампании Reebok Залина Маршенкулова. Кампания #нивкакиерамки, в которой участвовала Залина, запомнилась, в частности, слоганом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

На 23 февраля, впрочем, возбудить мужчин уже пытались.

Стриптизёрши в Волгограде пришли к железнодорожникам локомотивного депо и не упустили случая оголить молодого машиниста по ходу перформанса. В Бурятии же сотрудники полиции получили на праздник сразу два танца - девушки в костюме свиньи и в нижнем белье.

В обоих случаях работодатели вызвали устроителей эротических танцев на ковер. И если в Волгограде всё ограничилось выговором, то в Улан-Удэ сотрудница полиции, пригласившая стриптизёршу, лишилась работы.

Однако предложения поздравить эротическим танцем, но теперь уже женщин, зазвучали в сетях с новой силой к 8 марта.

Тему эротических игр к празднику решили использовать и бренд-менеджеры духов "Красная Москва": "Твоей бабушке тоже было 20. Она тоже думала об этом. Красная Москва. Семья. Долг. Страсть", - бросаются слоганами в сети "Инстаграм".

Параллельно активизировались маркетологи, продающие товары для похудения, а в сети "Инстаграм" стал популярен тематический хештег #худеемк8марта.

Развернувшаяся в сетях рекламная компания "Пора худеть, лентяйки" вызвала критику феминисток.

"Одной из моих читательниц в "Инстаграме" показали рекламу, в которой незнакомые люди назвали её "лентяйкой" и намекнули на то, что она свинья", - расстраивается создательница канала "Дочь разбойника" Анастасия Красильникова.

#Неотвалится

Однако не все рекламщики поддались обаянию стереотипов о женственности.

С мощным эмансипирующим посылом выступили создатели нового ролика "Модульбанка", в котором героиня-предпринимательница говорит спасибо всем, кто в неё не верил: родителям, подругам, бизнес-партнёрам и мужу, который натужно пытался выдумать феминитивы к слову "предприниматель".

В этом году стали очень популярными карточки петербургского общественного проекта "Росгендернадзор", в которых активистки и активисты развенчивают гендерные стереотипы.

"Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции + иногда заботятся о детях. К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они "достаточно мужественные", а не ведут себя "как бабы". Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией", - объясняют авторы идеи, иллюстрируя её ироничным хэштегом #неотвалился.

В прошлом году к 8 марта проект опубликовал карточки, в которых описали, чего не стоит желать и дарить женщинам. Среди советов: не стоит желать женщинам быть нежными, женского счастья, достойного мужчину и хранить домашний очаг.

К 8 марта этого года "Росгендернадзор" также заранее подготовил карточки: на этот раз - в форме феминистского автоответчика с ответами на вопросы вроде "У вас уже есть все права?"

Группа "Социалистический Феминизм Россия" в "Фейсбуке" также предложила свои карточки с хештегом #8мартанепроцветы.

"8 марта не про цветы, а про то, что в акте насилия всегда виноват насильник, и никогда - жертва", - один из примеров подобных карточек.

Впрочем, некоторые общественные деятели обратили внимание на то, что в период с 23 февраля по 8 марта гендерные стереотипы традиционно заполняют российское публичное пространство.

Как заметил в своей колонке главный драматург "Гоголь-центра" Валерий Печейкин, это "страшное время", когда "носок меняется на цветок".

Уже на следующий день, по его словам, "женщина снова проснется тыквой. На станции "Кузьминки" такая же давка, в вагоне снова не сесть. Наступило Девятое марта. И равноправие".