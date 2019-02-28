Image caption Приграничная торговля в Польше во многом ориентирована на клиентов из Беларуси

Польша отменила категорию виз "за покупками", но практически каждый день из больших и малых белорусских городов отправляются в шоп-туры организованные группы и частные авто по одной простой причине: товары в приграничных польских городах порой в 4-5 раз дешевле чем в Беларуси.

Власти приграничного польского Белостока обратились к правительству Польши пересмотреть решение об отмене виз "за покупками". Только в этом регионе белорусские покупатели тратили четверть миллиарда долларов в год.

Шоп-тур для экономии

В слякотный зимний вечер мы уезжаем в польский Белосток с площадки у минского вокзала, чтобы уже на следующий день вернуться сюда же, загруженными до предела.

"Везти из Польши выгодно всё", - инструктирует меня попутчица, советуя в дороге составить список важных для меня покупок. В Минске десятки фирм, организующих шоп-туры в Польшу, но в названии нашей значится "Экономим": вся поездка обойдется каждому в 20 долларов.

Наш "неоплан" забит людьми до предела: 50 человек. Всего пара-тройка молчаливых мужчин и деловитые, решительные женщины - в основном пенсионерки и молодые мамы.

Руководитель тура Лена постоянно напоминает про нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Объемы допустимого в очередной раз урезаны: в первую в нынешнем году поездку можно ввезти 25 килограммов на 500 евро, в последующие (чаще, чем раз в три месяца, но не каждую неделю) - 20 кг на 300 евро.

В нашем автобусе каждый официально едет "для себя", не намереваясь платить таможенные пошлины за "перевес" или дорогостоящие товары. С нынешними нормами громоздкую и тяжелую бытовую технику уже не провезешь, хотя - рассказывают - даже в таких автобусах еще недавно возили.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Белорусы считают, что в соседней стране цены ниже, а качество выше

"Так что, "ваты" уже не надо собирать? ", - спрашивает кто-то. "Собирать "ваты" - это собирать документы, подтверждающие покупки, с которых можно вернуть НДC (в Польше используется английская аббревиатура VAT), то есть воспользоваться системой tax free.

До недавнего времени эти документы были практически абсолютной гарантией получения следующей долгосрочной польской визы категории "за покупками".

Туризм вместо шоппинга?

В 2017-м Польша выдала гражданам Беларуси свыше 418 тысяч виз всех категорий - это более половины всех шенгенских виз, полученных гражданами страны. Статистики за 2018 год еще нет.

Так называемая виза "на закупы" (от польского zakupy - покупки, шоппинг) была самой простой для получения и самой у белорусов распространенной. При этом она фактически давала возможность следовать из Польши в иные страны шенгенской зоны с целью туризма, поездок к друзьям и родственникам и даже поисков работы (хотя сама по себе такая виза не подразумевала разрешения на легальную работу).

Отмену с 2019-го "закупочных" виз Варшава мотивировала правилами Евросоюза, предлагая активно пользоваться туристической визой. Для оформления такого типа виз требуется бронь отеля в Польше и наличие обратного билета в Беларусь.

Нынешних обладателей "закупочных" виз (выданные до 2019-го действуют на весь обозначенный в них срок) пугает усложнение процедуры получения "польского шенгена" и неизбежность дополнительных расходов. Как доказать "туристические" цели жителям белорусского приграничья, привыкшим съездить на пару часов за покупками в Польшу и вернуться ночевать домой, пока никто не понимает.

По обе стороны границы уже более восьми лет ждут реализации межправительственных соглашений об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных регионов. Решение о малом приграничном движении с Польшей и Литвой блокирует Беларусь (по плану упрощенный порядок пересечения границ должен охватить жителей в 50-километровой зоне от границы). Официально - из-за неготовности приграничной инфраструктуры к значительному росту пассажиропотока. Неофициально - в опасениях вывоза белорусами валюты в сопредельные страны, где товары дешевле.

"Сначала в "Цитринку"!

Глубокой ночью, миновав границы и таможни, наш автобус въезжает на ночной белостокский рынок Fastu. Растоптанный мокрый снег подернут опасным ледком, полумрак и масса темных строений - то ли склады, то ли спящие павильоны.

"Сначала в "Цитринку", пока другие не побежали", - подхватывает меня с собой попутчица Ирина, рассказывая на ходу, что очереди в "Цитринке" бывали в три-четыре ряда, с "хвостом" на улице.

Image caption Еще недавно покупателей в этих магазинах было гораздо больше

Но в павильоне, где торгуют бакалеей, бытовой химией и прочими товарами польских и европейских производителей, мы долгое время одни. "Прошлый год был слабый, а теперь покупателей еще меньше", - сетует хозяйка "Цитринки" Мажена Кулеша.

На ночном рынке работает вся ее семья: муж, сестра, родители. За аренду "Цитринки" и трех складов платят ежемесячно 7 тысяч злотых (около 2 тысяч долларов). "Прожить с этой торговли еще можно пока, - говорит Мажена. - Мы против всех этих ограничений - на визы, нормы".

Власти Белостока от имени партии "Гражданская платформа" (на национальном уровне находится в оппозиции) отправили в МИД Польши требование вернуть белорусам визы "на закупы".

"Я не знаю, какой будет ответ из Варшавы, - признается Збигнев Никиторович, вице-президент Белостока. - Варшава прикрывается ссылкой на правила Европы. Польша в ЕС находится много лет, и наши визы "на закупы", введенные с 2012 года, никому в Европе не вредили".

Image caption Вице-президент Белостока Збигнев Никиторович выступает за отмену виз

Решение об отмене "закупочных" виз не выгодно Белостокскому региону. Только в прошлом году, по словам вице-президента, белорусы потратили здесь больше, чем миллиард злотых (около 260 миллионов долларов).

"Я думаю, что [из-за отмены этого типа виз] потеряют все: торговля, польские предприятия, что делают и поставляют товары, которые нравятся белорусам, рестораны, гостиницы... Затормозится экономическое развитие региона, - считает Збигнев Никиторович. - Все жители Белостока потеряют, если белорусских гостей станет меньше".

По словам вице-президента Белостока, против отмены "закупочных" виз выступили также власти соседнего Люблинского воеводства.

"Безвизовый режим между Польшей и Беларусью был бы для граждан двух стран самым лучшим решением", - заключает вице-президент Белостока.

Безмен вместо фотокамеры

Белосток - возможно, самый дружелюбный к белорусам польский город. Местные здесь часто говорят на понятном белорусам языке: смеси польского, белорусского, украинского - так же, как на белорусском Полесье по другую сторону границы. По-белорусски круглосуточно вещает "Радыё Рацыя". Здесь устраивают музыкальные фестивали и ставят театральные постановки на белорусском.

Но многочисленные участники краткосрочных шоп-туров этого не видят. "Клиенты из Беларуси приезжают с утра: большие магазины, рынки - и вечером на Беларусь, - жалуется руководитель польской турфирмы Jnior Евгениюс Лавренюк. - Единицы заказывают экскурсии, чтобы посмотреть Белосток или проехать в польскую часть Беловежской пущи".

Лавренюк считает, что "закупочные" визы развитию туризма совсем не помогали, а польскому правительству следовало бы упростить порядок получения туристических виз.

Image caption Большинство белорусских покупателей уже в тот же день возвращаются домой

Для большинства нынешних белорусских шоп-туристов необходимым в поездке за границу приспособлением является безмен (маленькие рычажные весы), а не фотокамера. Особенно при сборах в обратную дорогу.

Беспошлинные килограммы в сумках сортируются, перекладываются, делятся... Тяжелых сумок на колесиках люди не берут - это лишний вес. Если считать по самой низкой норме ввоза, наш "Неоплан" с 50-ю законопослушными пассажирами привез в Беларусь тонну разного добра, оставив в Польше 15 тысяч евро.

Самые популярные товары, по наблюдению сотрудников турфирм - стиральные порошки, кофе, лекарства.

Пачка кофе, купленная мною ночью в белостокской "Цитринке", стоит вчетверо меньше, чем в магазине у моего минского дома. Французское лекарство для нормализации артериального давления - почти в пять раз дешевле.

И при такой разнице в ценах белорусы в Польшу будут стремиться снова, несмотря на все неудобства шоппинга промозглой ночью на белостокском мелкооптовом рынке.