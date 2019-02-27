В Кашмире снова эскалация. Чем это грозит всему миру?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В периоды напряжения в Кашмире вводится комендантский час

Кашмир - один из самых милитаризованных регионов в мире, а также самая нестабильная "горячая точка", где противостоят друг другу две ядерные державы - Индия и Пакистан.

Индийский авиаудар по "пакистанской" части Кашмира существенно обострил обстановку.

В Индии говорят, что удар был нанесен по крупнейшему тренировочному лагерю группировки "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя и убийство 46 военнослужащих 14 февраля

Национальный комитет безопасности Пакистана заявил, что ответит на авиаудар когда сочтет нужным, и в том месте, которое сочтет нужным.

Эскалация происходит на фоне увеличения количества жертв в регионе. В 2018 году в Кашмире погибло более 500 человек - мирных жителей, сотрудников сил безопасности и мигрантов. Это больше, чем в любой другой год текущего десятилетия.

Почему напряжение в Кашмире опасно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На границе между Индией и Пакистаном, в милитаризованной зоне, присутствуют международные миротворцы

Первый конфликт между Индией и Пакистаном произошел вскоре после обретения Индией независимости от Британской короны и возникновения Пакистана на карте мира, в 1947-1948 годах.

Сейчас территория разделена на зоны. Индия и Пакистан управляют разными частями региона, также небольшой его частью управляет Китай.

В ближайшем будущем ожидать потепления отношений между Индией и Пакистаном не приходится.

Обе страны обладают ядерным оружием, и любое новое столкновение между ними получает новое измерение.

Тяжесть конфликта между Индией и Пакистаном ощущает в основном местное население. В истории этого противостояния две войны (в 1947 и 1965 годах), несколько военных операций, множество более мелких столкновений и нападений как на военных, так и на мирных жителей.

В результате сегодня экономика региона неустойчива, как и политическая ситуация в нем. В Кашмире высокая безработица. По мнению лорда Назира Ахмеда - члена британского парламента и специалиста по Кашмиру, регион стал рассадником терроризма.

Эксперты, такие как лорд Ахмед, считают, что игнорирование замороженного кашмирского конфликта усложнит борьбу с такими группировками, как "Исламское государство" (запрещена в России) и "Талибан".

Чей Кашмир?

Еще до окончания британского правления в Индии в 1947 году Кашмир стал спорной территорией. Британцы разделили субконтинент на две части - преимущественно индуистскую Индию и преимущественно мусульманский Пакистан.

Махараджа Кашмира поначалу не мог решить, к какому государству присоединится его территория. Возможности провести референдум у него не было. В конце концов он склонился к вступлению в Индийский союз, но было уже поздно.

Индия и Пакистан начали войну за регион, которая продлилась два года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Десятилетия конфликтов почти уничтожили кашмирскую туриндустрию

Когда страны заключили перемирие, Пакистан отказался выводить войска, и Кашмир разделили на две части.

На фоне этого противостояния часть региона постепенно занял Китай - под его управлением с 1950-х годов находится восточная часть Кашмира под названием Аксайчин, на которую также претендует Индия.

Вторая война между Пакистаном и Индией началась в 1965 году. Между 1980-ми и 1990-ми годами недовольство правящим режимом привело к возникновению движения сопротивления, с вооруженными нападениями, массовыми протестами и ростом числа спонсируемых Пакистаном вооруженных группировок.

В 1999 году - к тому времени и Индия и Пакистан объявили, что владеют ядерным оружием - индийским властям снова пришлось вступить в скоротечный, но разрушительный Каргильский конфликт с силами, которые поддерживал Пакистан. Официально пакистанская сторона отрицала свое участие в этом конфликте.

С первого дня борьбы за Кашмир погибло несколько десятков тысяч человек.

Чего хотят кашмирцы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нападение на конвой 14 февраля стало самым смертоносным, произошедшим за это десятилетие в Кашмире

С 1950-х годов ООН призывает провести в Кашмире референдум, чтобы учитывать мнение местных жителей в принятии политических решений.

Идния изначально поддерживала эту идею, но потом решила, что референдум не нужен, так как в "индийской" части Кашмира проходят выборы.

Пакистан не согласен и считает, что многие жители региона не хотят жить под контролем Индии, а вместо этого предпочли бы жить в Пакистане или в независимом государстве.

Население "индийской" части Кашмира на 60% состоит из мусульман - это единственный штат в Индии, где они составляют большинство.