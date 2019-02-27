СМИ России: дело Baring Vostok санкционировано в Кремле?

В обзоре российских газет 27 февраля:

"Ведомости": не политическая самодеятельность, а серьезный шаг

Адвокат Анатолий Кучерена проведет экспертизу дела Калви для бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщают "Ведомости". Но эксперты сомневаются, что это может повлиять на судьбу американского бизнесмена.

Центр общественных процедур (ЦОП) "Бизнес против коррупции" принял к производству дело инвестиционного фонда Baring Vostok. Механизм представляет собой независимую экспертизу, по итогам которой бизнес-омбудсмен формулирует свою позицию и направляет обращения в госорганы.

Руководить экспертизой по делу Baring Vostok будет адвокат Анатолий Кучерена, ее результаты планируется обсудить через месяц. Известный адвокат является сопредседателем ЦОПа и давно сотрудничает с ним, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, выводы по этому делу можно будет сделать только по итогам экспертизы, но уже ясно: суды снова проигнорировали законодательный запрет на арест по "предпринимательским". Титов считает, что бизнесменов арестовали незаконно.

Несмотря на то, что формально бизнес-омбудсмен является кремлевским чиновником, его позицию ни в коей степени нельзя рассматривать как позицию Кремля, уверен политолог Николай Петров. Скорее это выражение мнения небольшого сегмента власти, в функционал которого входит улучшение бизнес-климата.

"Очевидно, что арест бизнесмена - не политическая самодеятельность, а серьезный шаг, санкционированный на самом верху. И это очень печально, потому что стратегически шаг по захвату заложника такого уровня подразумевает конфронтацию на годы вперед", - говорит Петров.

Титов просто выполняет свою работу, согласен политолог Алексей Макаркин, ему не препятствуют, но нет уверенности, что его слово будет решающим. Эксперт не уверен, что арест Калви следует считать прямым ответом на антироссийские санкции, введенные США. Скорее речь идет о том, что ухудшение отношений между странами повлияло на неформальный иммунитет, которым пользовались в России крупные иностранные инвесторы, рассуждает он.

"Коммерсант": еду оставили до новых санкций

Инициатива Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года не нашла поддержки в минсельхозе, пишет "Коммерсант".

Чиновники согласились, что включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками. В Минсельхозе обсудили предложение ФТС с участием глав крупнейших отраслевых объединений: Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков.

Издание напоминает, что продуктовое эмбарго власти ввели в 2014 году в ответ на санкции. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года - Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.

ФТС предлагает поменять перечень конкретных товаров на списки целых продуктовых групп. Газета отмечает, что из-за инициативы под угрозой запрета оказались испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов.

В минсельхозе согласились, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания.

Основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, в том числе для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков, перечисляет источник издания в отрасли. По его словам, сегодня производство подобного сырья в России не развито и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, предложение ФТС могло привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося, отрасли мог быть нанесен колоссальный урон.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, последний раз серьезное расширение антироссийских санкций было в апреле 2018 года, и с тех пор каких-либо резких действий, направленных против экономики РФ, не было.

"ЕС, которому российское продуктовое эмбарго нанесло основной урон, в целом сегодня не стремится к расширению санкций. Расширять перечень запрещенных продуктов в таких условиях было бы странно", - рассуждает он. По мнению Тимофеева, если не произойдет каких-либо политических шоков, серьезного расширения антироссийских санкций в ближайшее время ждать не стоит.

"Ведомости": негласные ограничения на экспорт зерна

Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна - чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 году оказался скромным, сообщили "Ведомостям" четыре менеджера зерновых компаний и подтвердили два федеральных чиновника.

Россия - крупнейший в мире экспортер пшеницы. Представитель минсельхоза заверил, что ограничений не планируется, были ли указания на этот счет, он говорить не стал. Прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год (длится с июля по июнь) Минсельхоз не менял - 42 млн т, это на 20% меньше, чем в 2017/18 г.: 52,4 млн т.

Для спокойствия на внутреннем рынке России в этом сезоне нужно экспортировать 40 млн плюс-минус 2 млн т зерна, говорил зампред правительства Алексей Гордеев, куратор агросектора. СМИ сообщали о неформальных просьбах минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили прогноз Минсельхоза.

Сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно и это занимает больше времени, говорят собеседники газеты. Было бы проще, если бы государство в открытую заявило, что ограничивает экспорт, - это бы облегчило диалог с покупателями, рассуждает один из трейдеров. В феврале 2015 года Россия ввела пошлины на зерно для стабилизации цен, в сентябре 2016 года - обнулила, но пошлина не отменена.

Признаваться в ограничениях невыгодно, когда президент ставит задачу увеличить экспорт более чем в 2 раза до 45 млрд долларов в 2024 году, считает собеседник в компании-экспортере. Сейчас треть российского экспорта в деньгах дает зерно, в 2024 году он должен вырасти в 1,5 раза и достичь 11,4 млрд. долларов.

Возникает коррупционный риск - участникам рынка придется договариваться с контролирующими органами и подстраиваться под новые неформальные правила игры, говорит заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл Россия" Илья Шуманов.

Россельхознадзор часто выступает политическим регулятором для импортной продукции - при обострении отношений между странами служба обнаруживает проблемы у импортной продукции (белорусская молочная продукция, турецкие овощи, египетские фрукты) и можно предположить, что тем же образом служба может помогать и в регулировании экспорта.

"Известия": кредитная нагрузка возросла

Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов, пишут "Известия". Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

Согласно расчетам ОНФ, сделанным на основании данных Банка России и Росстата, по сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) российских семей увеличилась с 22 до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов.

Кредитная задолженность россиян продолжит расти и в 2019 году, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. По ее мнению, долговая нагрузка может увеличиться на 10-12% - до 16,3-16,6 трлн рублей. При этом темпы роста задолженности существенно замедлятся, уверена эксперт.

"Ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека, - говорит Анастасия Соснова. - При этом ставки по ипотеке остаются сравнительно низкими, что стимулирует россиян к активному использованию ипотечных кредитов в решении жилищных вопросов. На рынке потребительского кредитования прогнозируется некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат", - полагает эксперт.

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Обзор подготовил ОьгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си