Пресса Британии: что делать с "брекситом" - отложить или отменить?

В обзоре британской прессы 27 февраля:

Что делать с "брекситом"?

Daily Mail публикует статью премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в которой та пишет, что Британия выйдет из состава ЕС при условии, что депутаты парламента не станут паниковать.

"Несмотря на все разногласия в парламенте, я убеждена, что Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС, - пишет премьер министр. - В ходе дискуссий с руководством Европейского союза и лидерами всех стран ЕС, я поняла, что все хотят, чтобы было заключено соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Мы разрабатываем детальные планы, с тем чтобы парламент мог играть ясную и серьезную роль в следующей фазе переговоров о будущих отношениях между Великобританией и ЕС.

Я убеждена, что договоренность может быть достигнута. Во вторник я заявила в парламенте, что депутаты смогут проголосовать по вопросу о достигрутом с ЕС соглашением не позднее 12 марта.

Я уверена, что они одобрят это соглашение. Но, так как многие депутаты опасаются, что остается мало времени, и их точка зрения не будет услышана, я сделала еще два обещания.

Если депутаты отвергнут достигнутую с Евросоюзом договоренность, им будет предоставлена возможность одобрить или отвергнуть выход Великобритании из состава ЕС 29 марта без какого бы тот ни было соглашения.

Если парламент отвергнет выход без соглашения, то правительство предложит депутатам одобрить временный перенос даты "брексита". Если депутаты парламента согласятся на подобную меру, правительство попытается заручиться согласием ЕС.

Я не хочу переноса даты. Мы должны сконцентрировать все усилия на достижении соглашения, с тем, чтобы выйти из ЕС 29 марта, чтобы и бизнес, и граждане, были уверены в том, что их ожидает в будущем.

Мы хотим идеального соглашения с ЕС, которое позволит нам сохранить тесные отношения с нашими ближайшими соседями, и при этом позволит нам использовать свои таланты и ресурсы для развития новых отношений с растущими экономикик во всем мире", - пишет Тереза Мэй в Daily Mail.

Financial Times в своей редакционной статье отмечает, что после нескольких лет, в течение которых Тереза Мэй утверждала, что "брексит" произойдет в конце марта, она неожиданно предлагает передвинуть эту дату.

Это следует приветствовать, пишет газета, так как дебаты об отношениях с ЕС могут стать более рациональными.

Но этого недостаточно - перенос даты "брексита" всего на несколько месяцев ничего не разрешит. В каком-то смысле последнее заявление Терезы Мэй - лишь очередной пример ее любимой привычки откладывать решения на потом.

Но дав понять, что она готова отложить дату "брексита", она дала парламентариям шанс взять этот процесс под свой контроль.

Если в марте станет ясно, что депутаты парламента не готовы одобрить ее договор с ЕС по "брекситу", Мэй следует перенести дату этого события не на три месяца, а, как минимум, на год. Если она не захочет этого делать, депутаты парламенты могут ее вынудить согласиться на это.

"Брекситерам" до сих пор не удалось убедить большинство депутатов в правоте своего дела. Сейчас парламентарии могут взять этот процесс под свой контроль.

Но если парламентарии так и не смогут найти решения проблемы, то следует провести второй референдум, чтобы этот вопрос решили сами британские избиратели, считает газета.

За прошедшие два с половиной года избиратели стали лучше понимать, какими могут быть последствия "брексита".

Терезе Мэй стоит предложить избирателям простой выбор - поддержать достигнутый ей договор с ЕС по "брекситу", либо остаться в составе ЕС.

В 2016 году избирателям предложили нереалистичный "брексит", считает издание. Сейчас им следует предоставить шанс одобрить его снова, но зная при этом, на каких условиях будет происходить этот процесс.

Они также могут решить, что лучший вариант - остаться в составе ЕС.

Так или иначе, на этот раз избиратели будут принимать решение на основе реальной информации, а не пустых обещаний, пишет Financial Times.

Российский беспилотник - мечта для повстанцев?

Times пишет, что российский концерн "Калашников" произвел беспилотник-камикадзе, который может "демократизировать" доступ к управляемым бомбам.

По словам газеты, специалисты по вопросам обороны считают, что технические возможности и относительно низкая цена беспилотника, получившего имя "КУБ-БЛА", могут привести к тому, что он, так же как и автомат "Калашников", станет самым востребованным видом вооружения среди армий, нерегулярных формирований и повстанцев по всему миру.

Дрон "КУБ-БЛА" демонстрировался в феврале на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби.

"КУБ-БЛА" может находиться в воздухе до получаса, скорость его полета может достигать 80-130 километров в час, и он может нести до 3 кг взрывчатки. Он в два раза более эффективен для уничтожения целей на земле, чем коммерчески доступные дроны, которые повстанцы в Сирии и Ираке просто покупают в магазинах и привязывают к ним взрывчатые вещества.

Создатели "КУБ-БЛА" говорят, что обычные комплексы ПВО с трудом противодействуют их беспилотнику.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, этот дрон приведет к абсолютно новому формату ведению боевых действий.

По его словам дрон - самонаводящийся. Он находит цели на земле и таранит их.

Это представляет особую опасность для танков, так как их башни меньше всего защищены броней.

По словам аналитиков, лишь самонаводящиеся американские бомбы более точно достигают цели.

США и Израиль уже разработали подобные беспилотники, но они продают их лишь ближайшим союзникам, отмечает Times.

Умершие от рака заражают крематории

Daily Telegraph пишет, что тела людей, страдавших от рака и прошедших курс радиотерапии, могут заражать атмосферу в крематориях и вокруг них.

Исследователи в американском штате Аризона обнаружили повышенный уровень радиации в крематории, в котором было сожжено тело 69-летнего мужчины, получавшего незадолго до кончины внутривенную дозу радиации, так как он страдал от рака поджелудочной железы.

Его врачи сообщили администрации крематория, что пациент скончался всего через пять дней после того как начал проходить курс радиотерапии, и предупредили о возможности радиоактивного заражения здания.

Осмотр самой печи, вакуумного фильтра и машины для измельчения костей обнаружил, что все они радиоактивны и в них присутствует тот же радиоактивный элемент, что вводился скончавшемуся пациенту.

Другой изотоп был обнаружен в моче одного из сотрудников крематория, что дает основания полагать, что он подвергся заражению от другого умершего.

Процесс кремации распыляет радиоактивные элементы, находящиеся в теле, которые затем могут попасть в дыхательные пути работников крематориев.

Около 340 тысяч человек каждый год заболевают раком в Великобритании, и 27% из них проходят курс радиотерапии. На сегодняшний день две трети умирающих британцев предпочитают кремацию, из чего следует, что примерно в 90 тысячах случаев их кремация может распространять радиоактивные элементы.

Власти уже предупреждают сотрудников крематориев осторожно обходиться с телами с зубной ртутью для амальгам и с электрокардиостимуляторами.

Хотя исследователи говорят, что уровень радиоактивности недостаточно высок для того, чтобы представлять опасность здоровью граждан, они добавляют, что необходимо более тщательно исследовать то, как невысокий уровень радиации влияет на здоровье сотрудников крематориев, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com