СМИ России: добыча и экспорт нефти могут снизиться из-за санкций

В обзоре российских газет 28 февраля:

"Ведомости": нефтяная отрасль - в опасном положении

Новые санкции США ударят по нефтяному сектору России, пишут "Ведомости". Если американские законодатели одобрят новый список санкций, Россия лишится международного участия в нефтедобыче, полагают эксперты.

Против нефтяной отрасли уже введены санкции, и они оказали сильное влияние на добычу и экспорт, признает собеседник из крупной нефтяной компании. Новые ударят, но не так, как предыдущие: России уже удалось импортозаместить критически важные технологии добычи на сухопутных участках. "В остальных случаях вопрос решаем", - уверяет он.

"Нефтяные компании уже адаптировались к американским санкциям, и они не оказывают влияния на нефтяную сферу", - согласен представитель минэнерго: если примут новый пакет санкций, он влияния тоже не окажет.

Эксперты настроены пессимистически. В отличие от санкций 2014 года новые распространяются на все нефтяные проекты в России, что плохо скажется на добыче, считает вице-президент Moody's Денис Перевезенцев: "Это может привести к технологическому отставанию, росту затрат и затруднит разработку и воспроизводство запасов в средне- и долгосрочной перспективе".

Новые санкции могут стать источником больших проблем как для нефтяных компаний, так и для их международных подрядчиков, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: "Важна интерпретация - что считать новым проектом. В теории под санкции могут попасть не только новые месторождения, но и следующие очереди уже действующих месторождений".

Российские компании пока не научились без международных нефтесервисных компаний, таких как Schlumberger или Halliburton, проводить сложные работы: направленное бурение, гидроразрывы пласта и проч., продолжает Маринченко, а именно это стабилизировало добычу на зрелых месторождениях и позволило эффективно разрабатывать новые.

"Ключевой риск - технологические санкции. На трудноизвлекаемые запасы пришлось около 20% добычи в 2018 г., еще 40% - запасы с обводненностью более 80%, - говорит директор по госрегулированию ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. - Для их разработки требуется бурение сложных скважин, часто привлекаются иностранные подрядчики, используются зарубежные технологии и программное обеспечение".

Но и новые проекты - Восточная Сибирь, Арктика, шельф - технологически сложны, знает она: "Под санкционными рисками сейчас большая часть новой добычи, или 45-50% всей добычи к 2030-2035 гг.".

The Bell: западные санкции не работают

Российский политик Алексей Навальный в интервью Financial Times заявил, что санкции Запада против России не работают, а новые ограничения ударят лишь по простым россиянам. The Bell комментирует заявление и пишет, что по мнению Навального, ограничения надо вводить для приближенных к Владимиру Путину олигархов. Снятие санкций с компаний одного из них - Олега Дерипаски - Навальный считает ошибкой.

ФБР и британские власти прекрасно знают, против каких именно людей нужно ввести санкции, чтобы сделать их болезненными для Кремля. Новые санкции США против госдолга и банков, по его мнению, ударят лишь по обычным россиянам, а не по Кремлю. Если санкции будут введены против богатых фигур со связями в Кремле и на Западе, россияне "будут прыгать до потолка" от радости, считает Навальный.

По мнению оппозиционера, Великобритания и США не заинтересованы в борьбе с "грязными" русскими деньгами. Активизировавшаяся после отравления Скрипалей проверка доходов россиян в Великобритании застряла на месте из-за мощных лоббистов и юристов, которые "десятилетиями наживаются на грязных русских деньгах".

Bloomberg писал, что богатейшие россияне апрельского ужесточения санкций не почувствовали. Совокупное состояние десяти самых богатых людей в стране с начала 2018 года увеличилось больше, чем в других странах мира. Главная причина увеличения состояния миллиардеров - рост цен на нефть.

The Bell приводит один из примеров того, как санкции все же повлияли на олигархов: Алишер Усманов продал свою долю в ФК "Арсенал", провел делистинг "Мегафона" с Лондонской биржи, а также передал контроль над торгующимся на Лондонской бирже Mail.Ru.

"Ведомости": инструмент борьбы с митингами

Организация "Апология протеста", помогающая задержанным на митингах, проанализировала практику применения к участникам акций протеста ст. 318 УК, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителей власти. "Ведомости" пишут, что эта уголовная статья стала инструментом борьбы с митингами.

Всего в 2009-2017 гг. по ней было осуждено 65 046 человек, типовые случаи ее применения - пьяный дебош, на который приезжает наряд полиции, или конфликт на дороге с сотрудником ГИБДД. Но эта статья также стала основной для обвинения активистов в применении насилия к силовикам. Газета пишет, что активно применять статью стали после митинга на Болотной площади в 2012 году.

На дела гражданских активистов, отмечается в докладе, перенесли традиционные для уголовного процесса практики: двойные стандарты в оценке доказательств, презумпцию правоты правоохранителей, приоритет досудебных показаний обвиняемых перед судебными. Обвинения по таким делам сравнительно легко могут быть фальсифицированы, отмечают эксперты: ключевыми доказательствами в них являются показания потерпевшего и свидетелей - сотрудников полиции.

Оборотная сторона этого процесса - невозможность привлечь к ответственности полицейских за применение насилия к участникам демонстраций, говорит руководитель "Апологии протеста" Алексей Глухов: если справедливости и удается добиться, то уже на уровне ЕСПЧ. При этом полицейские все жестче ведут себя при разгоне мирных демонстраций.

Репрессивная политика в целом усиливается, а практика применения ст. 318 используется как средство для запугивания людей, согласен адвокат Дмитрий Аграновский: "Я призываю всех сравнить приговоры по болотному делу, когда демонстрант отвел руку полицейского и получил за это 3,5 года лишения свободы, с приговорами по итогам недавних волнений во Франции, где митингующим назначали штрафы и максимум несколько месяцев ареста" - комментирует адвокат.

Репрессии усиливаются, согласен политик Дмитрий Гудков: "Есть установка тушить протесты, а тушить могут только кнутом - пряника у них уже нет". В результате для искусственной криминализации используются все доступные инструменты - например, реанимировали отмененную было Конституционным судом "дадинскую" статью УК, предусматривающую уголовную ответственность за неоднократное участие в несанкционированных митингах, напоминает Гудков.

"Коммерсант": полеты в Азию станут дольше и дороже

Обострение конфликта между Дели и Исламабадом, повлекшее за собой закрытие воздушного пространства Пакистана, заставило российских перевозчиков перекроить карту полетов в Юго-Восточную Азию, пишет "Коммерсант".

Лететь в Таиланд, Вьетнам, Индию на Мальдивы и Шри-Ланку, которые посещают более 1,5 млн российских туристов в год, придется на час-полтора дольше, а стоимость рейсов возрастет - пока только для авиакомпаний.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), скорректировать свои полеты пришлось авиакомпаниям Nord Wind, "Россия", Ifly и Azur Air. Собеседник на туристическом рынке объясняет, что практически все перенесенные рейсы были чартерными.

Azur Air в среду перенаправила два рейса, следовавшие из Москвы в Фукуок (Вьетнам) и из Санкт-Петербурга в Краби (Таиланд), в Екатеринбург для дозаправки. Самолеты "России", летевшие из Бангкока и Пхукета в Москву, дозаправились в ОАЭ, а следовавшие в обратном направлении совершили дозаправку в Ташкенте. Рейс Nord Wind из Пхукета в Москву останавливался в Минводах.

Дозаправка понадобилась самолетам из-за увеличившейся дальности полетов: объем их топлива не был рассчитан на такой путь. При этом, по словам источника, дополнительная остановка, взлет и посадка могут увеличить стоимость чартерного рейса примерно на 20%.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что возникшие сложности носят скорее технический характер, предполагая потерю времени и сил. Она добавляет, что основные сложности ложатся на плечи перевозчиков. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев соглашается, что незапланированная посадка и дозаправка в состоянии убить экономику отдельно взятого рейса.

Пока для туроператоров и их клиентов стоимость рейсов не увеличилась, но такая перспектива их не радует, так как Юго-Восточная Азия пользуется большой популярностью в зимний период.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си