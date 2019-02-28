Принц Уильям и Кейт: первый день визита в Северную Ирландию
Первый день визита герцога и герцогини Кембриджских в Северную Ирландию завершился праздничным вечером в концертном зале Белфаста Empire Music Hall, где вместе с гостями они выпили по пинте пива.
Этот вечер пара провела в обществе молодых лидеров Северной Ирландии, которые занимают активную гражданскую позицию. В целом визит герцога и герцогини Кембриджских был посвящен детям и молодежи, их проблемам и необходимой для них поддержке.
В первый день визита принц Уильям с супругой посетили стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте, где они, среди прочего, показали свое умение играть в футбол.
Там же они встретились с главным тренером сборной Северной Ирландии по футболу Майклом О'Нилом и бывшим вратарем сборной Северной Ирландии Патом Дженнингсом.
Предыдущий официальный визит герцога и герцогини Кембриджских в Северную Ирландию состоялся три года назад - в 2016 году.
В среду вечером сотни людей на улицах Белфаста приветствовали герцога и герцогиню Кембриджских.
В концертном зале Belfast Empire Hall принца Уильяма с супругой ждали деятели искусства, известные спортсмены и бизнесмены.
Во время праздничного вечера принц Уильям выступил с речью, в которой отметил важность той работы, которую проводят молодые лидеры Северной Ирландии.
"С помощью спорта вы стараетесь вдохновить людей на открытое обсуждение вопросов психического здоровья, помочь детям и молодым людям, которым может понадобиться особый уход на дому. Работа, которую вы проводите, расширяет границы общества и помогает обеспечить светлое будущее для всех в Северной Ирландии", - сказал принц Уильям.
Принц Уильям также отметил особую роль олимпийской чемпионки Мэри Элизабет Питерс в воспитании нескольких поколений спортсменов, в том числе и нынешнего поколения юных атлетов.
Мэри Элизабет Питерс накануне была назначена Елизаветой II леди-компаньоном Ордена подвязки.
"Мэри вдохновляет уже не одно поколение на совместную работу ради светлого будущего", - добавил принц Уильям.
Перед началом вечера герцог и герцогиня Кембриджские играли в футбол вместе с юными спортсменами на стадионе "Уиндзор Парк". Это стадион национальной сборной и база Ирландской футбольной ассоциации, оказывающей поддержку спортивным клубам, которые работают с людьми с психическими расстройствами.
К радости юных футболистов принц Уильям с супругой Кейт приняли участие в их тренировке на стадионе.
Герцогиня пробежала вокруг стадиона, при этом она вела перед собой мяч.
Одна из юных спортсменок - девятилетняя Жасмин Эндрюс - не справилась с эмоциями и расплакалась. Герцогиня Кембриджская подошла, чтобы ее утешить. Кейт обняла девочку и спросила, что ее так взволновало.
"Я немного разволновалась и начала плакать. Она спросила меня, не стесняюсь ли я. Я сказала, что стесняюсь. Тогда она сказала, что, когда была маленькой, тоже часто стеснялась", - рассказала девочка.
Затем принц Уильям с супругой отправились в графство Фермана, чтобы посетить центр Roscor Youth Village, где проходят реабилитацию дети из социально незащищенных слоев населения.
Это третий официальный визит королевской четы в Северную Ирландию. Предыдущий состоялся в 2016 году, а самый первый - в марте 2011 года, еще до свадьбы принца Уильяма и Кейт.
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