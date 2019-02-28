Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Герцог и герцогиня Кембриджские вместе с гостями выпили по пинте пива

Первый день визита герцога и герцогини Кембриджских в Северную Ирландию завершился праздничным вечером в концертном зале Белфаста Empire Music Hall, где вместе с гостями они выпили по пинте пива.

Этот вечер пара провела в обществе молодых лидеров Северной Ирландии, которые занимают активную гражданскую позицию. В целом визит герцога и герцогини Кембриджских был посвящен детям и молодежи, их проблемам и необходимой для них поддержке.

В первый день визита принц Уильям с супругой посетили стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте, где они, среди прочего, показали свое умение играть в футбол.

Там же они встретились с главным тренером сборной Северной Ирландии по футболу Майклом О'Нилом и бывшим вратарем сборной Северной Ирландии Патом Дженнингсом.

Предыдущий официальный визит герцога и герцогини Кембриджских в Северную Ирландию состоялся три года назад - в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации Pacemaker Image caption Сотни людей на улицах Белфаста приветствовали герцога и герцогиню Кембриджских

В среду вечером сотни людей на улицах Белфаста приветствовали герцога и герцогиню Кембриджских.

В концертном зале Belfast Empire Hall принца Уильяма с супругой ждали деятели искусства, известные спортсмены и бизнесмены.

Во время праздничного вечера принц Уильям выступил с речью, в которой отметил важность той работы, которую проводят молодые лидеры Северной Ирландии.

Image caption Принц Уильям выступил с речью на вечере в концертном зале Empire Music Hall

"С помощью спорта вы стараетесь вдохновить людей на открытое обсуждение вопросов психического здоровья, помочь детям и молодым людям, которым может понадобиться особый уход на дому. Работа, которую вы проводите, расширяет границы общества и помогает обеспечить светлое будущее для всех в Северной Ирландии", - сказал принц Уильям.

Правообладатель иллюстрации PAcemaker Image caption Перед входом в концертный зал принц Уильям и Кейт приветствовали жителей Белфаста

Принц Уильям также отметил особую роль олимпийской чемпионки Мэри Элизабет Питерс в воспитании нескольких поколений спортсменов, в том числе и нынешнего поколения юных атлетов.

Мэри Элизабет Питерс накануне была назначена Елизаветой II леди-компаньоном Ордена подвязки.

"Мэри вдохновляет уже не одно поколение на совместную работу ради светлого будущего", - добавил принц Уильям.

Правообладатель иллюстрации Pacemaker Image caption Герцогиня Кембриджская пообщалась с юными футболистками

Перед началом вечера герцог и герцогиня Кембриджские играли в футбол вместе с юными спортсменами на стадионе "Уиндзор Парк". Это стадион национальной сборной и база Ирландской футбольной ассоциации, оказывающей поддержку спортивным клубам, которые работают с людьми с психическими расстройствами.

Правообладатель иллюстрации Pacemaker Image caption Герцогиню Кембриджскую приветствуют жители Белфаста

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Герцогиня Кембриджская сыграла в футбол вместе с юными футболистками

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Уильям с супругой встретились с бывшим вратарем сборной Северной Ирландии Патом Дженнингсом

К радости юных футболистов принц Уильям с супругой Кейт приняли участие в их тренировке на стадионе.

Герцогиня пробежала вокруг стадиона, при этом она вела перед собой мяч.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption К радости детей герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к их тренировке на поле

Одна из юных спортсменок - девятилетняя Жасмин Эндрюс - не справилась с эмоциями и расплакалась. Герцогиня Кембриджская подошла, чтобы ее утешить. Кейт обняла девочку и спросила, что ее так взволновало.

"Я немного разволновалась и начала плакать. Она спросила меня, не стесняюсь ли я. Я сказала, что стесняюсь. Тогда она сказала, что, когда была маленькой, тоже часто стеснялась", - рассказала девочка.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Кембриджская утешает девятилетнюю Жасмин

Затем принц Уильям с супругой отправились в графство Фермана, чтобы посетить центр Roscor Youth Village, где проходят реабилитацию дети из социально незащищенных слоев населения.

Image caption Герцогиня Кембриджская разговаривает с юными футболистками

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Также герцогиня в первый день визита в Северную Ирландию успела попрактиковать стрельбу из лука

Это третий официальный визит королевской четы в Северную Ирландию. Предыдущий состоялся в 2016 году, а самый первый - в марте 2011 года, еще до свадьбы принца Уильяма и Кейт.

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