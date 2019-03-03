В Испании много полупустых деревень. В них живут одинокие мужчины. "Караваны любви" несут им надежду

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Танцы, устраиваемые "Караваном любви" в Мота-дель-Куэрво

Испания - одна из европейских стран, наиболее подверженных оттоку населения из деревни. За минувшие десятилетия миллионы испанцев мигрировали в город в поисках работы.

В деревнях же остались либо совсем пожилые, либо одинокие мужчины, занятые в сельском хозяйстве. Как же им найти свою половину?

Деревня Прадена-де-Атьенса. Старые каменные домики будто скатываются с холма в долину. Здесь родился, живет и работает Антонио Серрада. Ему 52 года. Вместе с братом он разводит на ферме коз, как до него это делали его отец, а до этого - дед.

От дома Антонио до Мадрида всего два с половиной часа езды, но лысые горы и ледяной зимний ветер создают ощущение, что столичная жизнь где-то далеко-далеко отсюда.

Правообладатель иллюстрации Esperanza Escribano Image caption Антонио Серрада продолжает фермерское дело отца и деда

"Если бы не мы с братом, то эта деревня давно бы уже опустела", - говорит он.

В Прадене-де-Атьенса постоянно живут всего 10 человек. За годы десятки соседей Антонио уехали отсюда в поисках лучшей, городской, жизни. Сам он никогда не хотел уезжать, однако ему очень не хватает спутницы жизни. В тридцатилетнем возрасте он по-настоящему стал искать кого-то, кто бы разделил с ним жизнь в этой полузаброшенной деревне.

Но все оказалось совсем не просто.

180 пар на 600 вечеринок

Image caption В Прадене-де-Атьенса постоянно живет всего 10 человек

"Была такая телепередача - "Фермер ищет жену" или что-то такое. По вторникам выходила. Вот я в ней хотел участвовать", - рассказывает Антонио.

Но не случилось. Потом Антонио прознал о "Караване женщин" или "Караване любви", как их еще называют.

Это коммерческое предприятие, в рамках которого в подобные деревни привозят на автобусах женщин, чтобы они познакомились с одинокими мужчинами на специально организованном для этого ужине с танцами.

С 1996 года координирует эти поездки Маноло Госало вместе со своей спутницей жизни Венецией Алькантарой.

Эта пара - лучшая реклама "Караванам любви": они встретились и полюбили друг друга во время одного из первых "караванов", устроенных Маноло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маноло Госало проверяет билеты

"Мы организовали на сегодняшний день порядка 600 вечеринок... где-то 180 пар образовалось в результате. Конечно, не все из них сохранили свои отношения, но примерно 100 пар по-прежнему вместе", - говорит Маноло.

"Вы танцуете?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венеция Алькантара готовится к вечеринке

Когда Антонио услыхал, что "Караван" приезжает в ресторан соседней деревни, он быстро переоделся, побрился и двинулся на эту встречу.

Последней из автобуса вышла колумбийка Мария Карвахаль, жившая тогда в Мадриде.

"Мы все танцевали, и Антонио на меня посматривал, - вспоминает она. - Поэтому я его спросила: "Хочешь потанцевать?" Он сказал, что не умеет... Поэтому я пошла и снова села. Но он все равно продолжал на мня глазеть! Вот так всё и началось".

Image caption Антонио и Мария во время одной из своих первых встреч

Во время обеда Антонио и Мария сели за один столик - и пламя разгорелось!

"Мы говорили и говорили. И не могли наговориться", - вспоминает Антонио.

К моменту, когда снова зазвучала музыка, его смущение как рукой сняло.

"Мы спустились вниз, чтобы потанцевать, выпить пива и дело было сделано!"- говорит фермер.

Они снова встретились через две недели на другой такой же вечеринке "Каравана" в этом же районе. Затем Антонио пригласил Марию приехать к нему в Прадену-де-Атьенса на выходные.

Он забронировал номер в деревенской гостинице и показал Марии местные красоты. И вздохнул с облегчением, когда увидел, что Марии очень понравилась его почти пустая деревня.

"Мне понравилось, что там так тихо и спокойно", - замечает Мария.

Проработав больше десяти лет уборщицей в Мадриде, она была более чем готова к переменам в жизни.

"Когда я только переехала из Колумбии, я иногда в Мадриде ходила по вечерам с друзьями на танцы. Но со временем остался только дом-работа, работа-дом", - поясняет она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фермеры ждут гостей

Мария считает, что ей повезло.

"Моя подруга, с которой я была в этом "Караване", несколько месяцев ездила на такие вечеринки, со многими познакомилась, но никого такого так и не встретила. А я встретила Антонио в первую же поездку", - говорит она.

"Мачо-караваны"?

Весь смысл таких "караванов любви" в том, чтобы познакомить городских женщин с мужчинами, оставшимися жить в сельской местности.

Миграция из сельской местности в город началась еще при Франко, в конце 1950-х в годы индустриализации, когда появилось много работы на фабриках и туда устремились малоимущие из деревень.

А теперь под угрозой вымирания оказались более 4000 испанских поселков, хуторов и фермерских хозяйств, а в 1300 населенных пунктах населения осталось менее 100 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие поселки, типа Моты-дель-Куэрво, хранят идиллический дух

Однако такие "караваны" не обошла и критика, поскольку некоторые полагают, что развоз женщин по стране с целью доставить усладу мужчинам превращает женщин в своего рода товар.

Тот факт, что большинство из этих женщин приезжие - из стран Латинской Америки или Восточной Европы, - делает их еще более уязвимыми. Не раз эти автобусы разрисовывались словами "Мачо-караван" (Caravana Machista) и "Женщина - не скотина" (La mujer no es ganado).

Но невзирая на подобное неодобрение, Маноло Госало продолжает организовывать такие поездки раз в месяц. И несмотря на существование сайтов знакомств и различных приложений, предлагающих такие же услуги, "караваны" пользуются спросом.

"Люди хотят познакомиться в реальной жизни, и в этом преимущество "каравана", - поясняет он. - Есть много компаний, которые устраивают вечера знакомств в городах, а мы делаем то же самое в сельской местности, где по-прежнему много одиноких мужчин. И многие из них не умеют пользоваться интернетом - некоторые с трудом управляются и с мобильным телефоном".

Антонио-старший и младший

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Караван любви" приехал в Мота-дель-Куэрво

Почти шесть лет прошло с момента знакомства Антонио и Марии, и Антонио по-прежнему не может нарадоваться, что нашел свою любовь после столь долгих поисков.

Есть в семье и пополнение - полуторагодовалый малыш, тоже Антонио.

"Так здорово его видеть, когда приходишь домой после работы, - смотреть, что он делает, играть с ним... Я весь день с животными вожусь, и теперь по вечерам мне есть с кем поговорить...Теперь это дом, а не просто место проживания", - признается Антонио.

Правообладатель иллюстрации Esperanza Escribano Image caption Мария с Антонио-младшим

Думают ли Мария и Антонио о дальнейшем прибавлении в семействе?

"Нет, нет и нет, - смеется Мария. - Мне 51 год, Антонио у меня родился в 50, а забеременела я в 49. У меня уже есть дочь, которую я родила в 31 год, так что у меня внуки, которые старше моего сына! Но Антонио очень хотел ребенка, но больше в моем возрасте детей у меня не будет!"

Но для Антонио Серрады чувство отцовства все еще внове - он радуется каждой минуте. И с оптимизмом смотрит в будущее, как бы там ни вышло - станет ли его сын одним из тех, кто поможет Прадене-де-Атьенса уцелеть, или же, как и многие другие, он уедет в город.

"Здесь я оставлю ему его корни, точно так же, как это сделал мой отец для меня. И если он захочет продолжать эту традицию - это уже от него зависит", - считает Антонио-старший.