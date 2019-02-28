Обвинения Коэна в адрес Трампа: есть ли угроза для президента США?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес президента США, коснувшись вопросов, которые не дают Трампу покоя с самого начала его президентского срока.

Ниже - пять основных пунктов из его выступления.

Громкие предположения

Коэн считает, что президент заранее знал о встрече его сына с россиянами в июне 2016 года, как и о том, что портал WikiLeaks собирается опубликовать компромат на демократов.

Он говорит, что президент лично подписывал чеки, чтобы возместить Коэну выплаты за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он полагает, что президент знал о переговорах по поводу постройки "башни Трампа" в Москве уже тогда, когда его предвыборная кампания шла полным ходом.

Большая часть утверждений Коэна ничем не подкреплена. Это слова человека, который уже признался во лжи конгрессу и попытке ухода от налогов. Более того, эти обвинения, безусловно, вредные для Трампа как для политика, не являются неоспоримым доказательством того, что президент как-то нарушил закон.

Если против Трампа все же можно возбудить дело, то оно должно быть основано на чем-то более существенном, чем слова его бывшего юриста и помощника.

Но огромную значимость того, что произошло в суде 27 февраля, нельзя недооценивать. У людей появилась возможность решить самим, лгал ли Коэн в прошлом, чтобы защитить президента, или лжет сейчас, чтобы спасти себя.

Возможно, отчасти справедливо и то, и другое утверждение.

"Расист и мошенник"

Опубликованный заранее текст показаний Коэна был интересен тем, что в нем говорилось о связи юриста со всем рядом скандалов, которые сопровождают Трампа с тех пор, как он стал президентом.

Но одно дело - прочитать показания перед сенатским комитетом на бумаге, а другое - услышать их вживую. Если и были сомнения по поводу того, насколько эффектным свидетелем будет Коэн в этом деле, то он их быстро развеял.

Коэн, в темном костюме, изредка подрагивающим голосом рассказывал о том, каково ему было больше 10 лет работать на Трампа. Коэн говорил, что узнал вещи, от которых ему было стыдно.

Он назвал бывшего начальника расистом, жуликом и мошенником. У Трампа есть и хорошие, и плохие качества, но плохие перевешивают, заявил юрист.

"С тех пор как он стал президентом, он превратился в худшую версию себя", - сказал Коэн.

Республиканцы быстро контратаковали. Если Коэну было так стыдно работать на Трампа, почему это продолжалось целых 10 лет, спросил Марк Медоуз? Возможно ли, что Коэн рассчитывал на пост в Белом доме, не получил его - и теперь вымещает обиду на бывшего начальника?

"Я получил ровно то, что хотел", - ответил Коэн, добавив, что предпочитает жить в Нью-Йорке, где у него есть возможность проводить время с детьми.

Возможно, два года назад так и было, но вряд ли Коэн мог представить, что окажется в той ситуации, в которой оказался сейчас.

Соучастник преступления?

Демократы в комитете по надзору Палаты представителей конгресса США вновь и вновь затрагивали аспект показаний, который наиболее опасен для Трампа в юридическом плане.

Бывший адвокат президента представил новые доказательства того, что Трамп ему платил, причем в виде документов, включая чек с президентской подписью.

Коэн утверждает, что эти деньги - компенсация от Трампа за выплату порнозвезде Сторми Дэниэлс. Коэн говорит, что по поручению Трампа перед выборами 2016 года заплатил ей за молчание. Порнозвезда собиралась рассказать о том, что у них с будущим президентом в 2006 году был секс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В ходе суда над Коэном в Нью-Йорке обвинение утверждало, что выплата по сути была незадекларированным финансированием президентской кампании Трампа в обход выборного законодательства - Коэн признал свою вину по этому обвинению.

Если показания Коэна помогут связать выплату Дэниэлс с президентом, Трамп может оказаться соучастником преступления.

Адвокаты президента в прошлом реагировали на подобные обвинения, утверждая, что выплаты Коэну были просто оплатой его работы, а Трамп ничего не знал о незаконных действиях своего адвоката - он полагался на его знание выборного и финансового законодательства, будучи уверенным, что Коэн не будет его нарушать.

Чем больше доказательств того, что Трамп знал о выплатах за молчание, представит Коэн, тем сложнее Трампу будет сохранять эту позицию.

"Лжец, лжец!"

Стратегия республиканцев относительно заявлений Коэна была ясна с самого начала. Они пытаются изобразить бывшего адвоката лжецом, в прошлом осужденным за свою ложь, и утверждают, что Коэну ни в коем случае нельзя верить.

Опровержение конкретных обвинений - о строительстве "башни Трампа", о бизнес-связях с Россией, о выплатах за молчание и портале WikiLeaks - заботит их не так сильно.

Они стараются изобразить все показания Коэна речью лжеца, к которой политические оппоненты президента пытаются привлечь внимание ради собственной выгоды.

Конгрессмен Пол Госар даже поднял над головой знак со словами "Лжец, лжец" и портретом свидетеля.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Коэн пытается парировать эти выпады несколькими способами. Во-первых, он утверждает, что наблюдая за работой президента Трампа, он со временем понял, сколько вреда приносит его бывший начальник на этом посту.

В качестве примеров он приводил столкновения в Шарлотсвилле, саммит Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки и грубоватый стиль президента в "Твиттере". Убедить людей в таком прозрении может быть трудно, особенно потому, что большая часть обвинений Коэна в адрес Трампа касается времени, когда тот еще не был президентом.

Более эффективная тактика, к которой прибегал Коэн - изобразить раскаяние, будто он пытается исправить то, что сделал, потому что его жизнь теперь разрушена, а не наоборот.

"Я 10 лет защищал Трампа, - сказал он комитету. - Многие из тех, кто следует за Трампом слепо, как делал я, столкнутся с такими же последствиями, с какими столкнулся я".

Коэн назвал себя "хрестоматийным примером того, чего не надо делать".

Коэн никого не убедит в том, что он святой, и вряд ли заставит кого-то себе сочувствовать. В среду, во время дачи показаний, он выглядел лучше всего, когда не пытался это сделать.

Трамп наблюдает издалека

Когда Коэн начал давать показания в конгрессе, Дональд Трамп как раз заканчивал рабочий день во Вьетнаме. После роскошного ужина в компании лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, он вернулся в свой номер, где, вероятно, посмотрел выпуск новостей.

То, что он увидел, вряд ли его обрадовало. Американские СМИ, даже любимый канал Трампа Fox News - подробнейшим образом освещали показания Коэна. Вторая встреча президента с Ким Чен Ыном, которую Белый дом анонсировал как "историческую", стала второстепенной новостью.

В четверг это могло измениться - еще планировался совместный подход двух лидеров к прессе и объявление результатов переговоров. Но по меньшей мере на один день бывший юрист Трампа, которого он сначала называл "отличным человеком с прекрасной семьей", а некоторое время спустя - "крысой", возглавил американскую новостную повестку.

Коэн дал демократам в комитете несколько наводок, которыми они могут воспользоваться в будущих расследованиях или на слушаниях. Можно вообразить, что демократы в один прекрасный день воспользуются его показаниями на слушаниях об импичменте.

К тому же Коэн намекнул и на другие потенциальные проступки и нарушения закона со стороны президента, которые он не может обсуждать, так как их расследуют нью-йоркские прокуроры.

Президент пока находится очень далеко от Америки, но последствия заявлений Коэна в конгрессе будут ждать Трампа, когда он вернется домой.