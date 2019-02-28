Кризис в Венесуэле: сколько помощи поступает в страну?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На границе Венесуэлы с Колумбией происходят столкновения голодающих людей с армией

Правительство Венесуэлы отказывается пропустить через границу сотни тонн грузов гуманитарной помощи.

Грузовики, которые везли продукты питания из США, Бразилии и Колумбии, были остановлены на границе.

США, которые поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, предоставили помощь на 20 млн долларов.

Однако, несмотря на недавние конфликты на границе, не вся международная помощь блокируется.

Правительство Венесуэлы поблагодарило Россию за предоставление помощи в размере 300 тонн, которая недавно была доставлена в Каракас.

Но внутри страны также действует ряд международных гуманитарных организаций. Би-би-си собрала сведения о масштабах их помощи.

Президент Мадуро отрицает, что в стране имеет место гуманитарный кризис, и утверждает, что помощь от США является частью плана Вашингтона по свержению его правительства.

Помощь, включая продукты питания, гигиены и лекарства, была затребована Хуаном Гауйдо, который в феврале объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грузовики с помощью остаются заблокированными на границе с Колумбией

Российская помощь

На прошлой неделе Николас Мадуро объявил, что Россия направляет 300 тонн пищевых продуктов и лекарств в Венесуэлу, которые должны были прибыть туда 20 февраля.

Однако в ответ на запрос Би-би-си правительство в Каракасе отказалось сообщить подробности об этих поставках и отказалось выдать разрешение на съемки.

Российское правительство также не отозвалось на просьбу Би-би-си предоставить информацию об этой помощи.

Однако Панамериканская организация здравоохранения, которая действует в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает, что 21 февраля в Венесуэлу прибыл груз из России весом в 7,5 тонн. Такая же поставка была произведена в апреле 2018 года.

ВОЗ руководила доставкой всего 50 тонн иностранной гуманитарной помощи в прошлом году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини призвала к мирному решению конфликта

Организации, работающие на территории Венесуэлы, отмечают, что страна сталкивается с хроническим дефицитом лекарств и медицинского оборудования.

В стране отсутствует 85% лекарств, которые ей необходимы (данные Фармацевтической федерации Венесуэлы).

Финансовая служба ООН, которая собирает глобальные данные о финансировании гуманитарной помощи, считает, что в 2018 году Венесуэла получила 24 млн долларов.

В эту цифру входят 9 млн долларов, собранных с помощью центрального чрезвычайного фонда ООН. В этом году по линии ООН Венесуэла получила еще 15 млн долларов помощи.

Европейская комиссия стала крупнейшим донором организаций, действующих на территории Венесуэлы в 2018 году. Она направляет гуманитарную помощь в эту страну с 2016 года.

ЕС в основном занимается проектами, которые обеспечивают доступ к продуктам питания, воде, гигиеническим средствам и средствам санитарии для жителей Венесуэлы.

В июне прошлого года ЕС объявил о выделении пакета помощи в размере 35 млн евро. За этим в декабре последовал еще один пакет чрезвычайной помощи в размере 20 млн евро. В этом году ЕС выделил дополнительно 5 млн евро.