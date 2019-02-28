Кризис в Венесуэле: сколько помощи поступает в страну?
Правительство Венесуэлы отказывается пропустить через границу сотни тонн грузов гуманитарной помощи.
Грузовики, которые везли продукты питания из США, Бразилии и Колумбии, были остановлены на границе.
США, которые поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, предоставили помощь на 20 млн долларов.
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Однако, несмотря на недавние конфликты на границе, не вся международная помощь блокируется.
Правительство Венесуэлы поблагодарило Россию за предоставление помощи в размере 300 тонн, которая недавно была доставлена в Каракас.
Но внутри страны также действует ряд международных гуманитарных организаций. Би-би-си собрала сведения о масштабах их помощи.
Президент Мадуро отрицает, что в стране имеет место гуманитарный кризис, и утверждает, что помощь от США является частью плана Вашингтона по свержению его правительства.
Помощь, включая продукты питания, гигиены и лекарства, была затребована Хуаном Гауйдо, который в феврале объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Российская помощь
На прошлой неделе Николас Мадуро объявил, что Россия направляет 300 тонн пищевых продуктов и лекарств в Венесуэлу, которые должны были прибыть туда 20 февраля.
Однако в ответ на запрос Би-би-си правительство в Каракасе отказалось сообщить подробности об этих поставках и отказалось выдать разрешение на съемки.
Российское правительство также не отозвалось на просьбу Би-би-си предоставить информацию об этой помощи.
Однако Панамериканская организация здравоохранения, которая действует в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает, что 21 февраля в Венесуэлу прибыл груз из России весом в 7,5 тонн. Такая же поставка была произведена в апреле 2018 года.
ВОЗ руководила доставкой всего 50 тонн иностранной гуманитарной помощи в прошлом году.
Организации, работающие на территории Венесуэлы, отмечают, что страна сталкивается с хроническим дефицитом лекарств и медицинского оборудования.
В стране отсутствует 85% лекарств, которые ей необходимы (данные Фармацевтической федерации Венесуэлы).
Финансовая служба ООН, которая собирает глобальные данные о финансировании гуманитарной помощи, считает, что в 2018 году Венесуэла получила 24 млн долларов.
В эту цифру входят 9 млн долларов, собранных с помощью центрального чрезвычайного фонда ООН. В этом году по линии ООН Венесуэла получила еще 15 млн долларов помощи.
Европейская комиссия стала крупнейшим донором организаций, действующих на территории Венесуэлы в 2018 году. Она направляет гуманитарную помощь в эту страну с 2016 года.
ЕС в основном занимается проектами, которые обеспечивают доступ к продуктам питания, воде, гигиеническим средствам и средствам санитарии для жителей Венесуэлы.
В июне прошлого года ЕС объявил о выделении пакета помощи в размере 35 млн евро. За этим в декабре последовал еще один пакет чрезвычайной помощи в размере 20 млн евро. В этом году ЕС выделил дополнительно 5 млн евро.