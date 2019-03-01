Православная церковь Украины: Москва разрушает единство

Media playback is unsupported on your device Глава новой украинской церкви: "У российской пропаганды огромное влияние"

В подчинении Православной церкви Украины, получившей томос об автокефалии (грамоту о независимости) в январе этого года, пребывает около семи тысяч приходов, заявил в интервью Би-би-си предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Четыре сотни из них присоединились к Украинской церкви на протяжении последних месяцев, до этого пребывая в ведении церкви Московского патриархата, добавляет он. Процесс перехода будет небыстрым, но скорость не так важна, как необходимость сохранения мира и единства верующих в стране.

40-летний митрополит возглавляет церковь, созданную в декабре прошлого года и объединившую две непризнанные украинские религиозные структуры - Киевский патриархат и УАПЦ, а также часть верных церкви Московского патриархата.

Замысел Вселенского патриархата, даровавшего новой церкви независимость, состоял в том, чтобы в ее лоне объединились все украинские православные, пока не реализован, однако митрополит Епифаний утверждает, что это - вопрос времени.

Сегодня он курирует важнейший в жизни новой церкви вопрос - ее признание со стороны православного мира. Тут дела идут не так просто, как хотелось бы, признает он: на сегодняшний день ПЦУ не признала ни одна из поместных церквей, за исключением Вселенского патриархата. Не в последнюю очередь, утверждает он, из-за "происков Москвы", не желающей "отпустить" Украину.

О том, почему признание Украинской церкви застопорилось, как в ПЦУ отвечают на упреки со стороны оппонентов в силовом давлении на церковь Московского патриархата и имеют ли под собой почву обвинения церкви в альянсе с президентом Украины Петром Порошенко, Би-би-си расспросила у митрополита Киевского Епифания.

Полный текст интервью с митрополитом Епифанием читайте по этой ссылке.

"Москва привлекает очень много сил"

Признание Православной церкви Украины другими поместными церквями мира предстоятель ПЦУ называет вопросом времени.

В настоящий момент Украинская церковь официально не признана ни одной из православных церквей, кроме Константинопольской, даровавшей ей независимость, пользуясь своим историческим правом.

Главным фактором, препятствующим такому признанию, митрополит Епифаний называет влияние Русской церкви в православном мире.

"Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого [признания ПЦУ] не произошло. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что [Украинская] церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей", - рассказал он.

Сейчас ПЦУ ведет непубличные переговоры о ее признании с рядом церквей, говорит митрополит Епифаний. Определенное содействие церкви в этом оказывает как Константинопольский патриархат, так и МИД Украины.

В ближайшее время делегация ПЦУ проведет переговоры с представителями Румынской церкви. Ранее эта церковь высказывала опасения относительно судьбы более 120 румыноязычных церковных общин, действующих в основном в Черновицкой области.

Кроме того, заметил митрополит Епифаний, определенные надежды ПЦУ связывает и с заседанием архиерейского собора Элладской православной церкви в марте этого года.

В то же время предстоятель ПЦУ констатирует полное отсутствие коммуникации с Русской православной церковью, которая резко критиковала предоставление Украинской церкви томоса об автокефалии.

В заявлении синода РПЦ от 26 февраля Русская церковь призвала другие поместные церкви "молитвенно поддержать гонимую Украинскую православную церковь", имея в виду церковь Московского патриархата, входящую в структуру РПЦ.

ПЦУ в этом документе в очередной раз названа "так называемой" церковью, "искусственно созданной путем слияния двух раскольнических организаций".

"Нереально и невозможно"

Image caption "Мы все должны сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет", - говорит митрополит Епифаний

В феврале этого года вопрос признания ПЦУ обсуждался на заседании синода Кипрской церкви. В заявлении по его итогам констатировалось, что каждое независимое государство имеет право на учреждение собственной автокефальной церкви.

Однако, как говорилось в этом документе, двухтысячелетний опыт Кипрской церкви, а также всей Православной церкви дает основания сомневаться в возможности признания задним числом хиротоний, которые были совершены запрещенными, отлученными или анафематствованными епископами.

По сути, речь идет о том, что подавляющее большинство иерархов ПЦУ составляют бывшие священнослужители непризнанных украинских церквей - Киевского патриархата и УАПЦ. Предстоятели этих церквей - патриарх Филарет и митрополит Макарий - были в разное время запрещены в служении Русской церковью, а на Филарета в 1997 году была наложена анафема (отлучение от церкви).

Соответственно, все канонические действия, совершенные этими иерархами, в том числе рукоположения епископов, в частности и самого Епифания, не признавались православным миром.

В октябре 2018 года синод Вселенского патриархата своим решением вернул этих иерархов и их последователей в лоно церкви.

Митрополит Епифаний утверждает, что решение Константинополя предусматривало не снятие анафемы с патриарха Филарета, а именно признание ее недействительной. Такая формулировка, по его словам, означает признание Вселенским патриархатом всех канонических действий, совершенных Филаретом до 2018 года.

Предстоятель ПЦУ назвал "нереальным и невозможным" повторное рукоположение иерархов ПЦУ в епископы: по его словам, такой шаг не был бы воспринят ни самими иерархами, ни украинским народом.

Русская церковь назвала решения Вселенского патриархата о возвращении представителей непризнанных церквей в лоно всемирного православия нелегитимными, заявив, что Константинополь не вправе рассматривать апелляции на наказания, наложенные на иерархов другими церквями.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/Getty Image caption Возглавивший новосозданную украинскую церковь в свои 39 лет митрополит Епифаний - один из самых молодых предстоятелей в истории православной церкви

Митрополит Епифаний же обращает внимание на другие пункты решения Кипрской церкви, в которых речь идет о том, что нельзя разрывать евхаристического общения, единства во Христе, из-за решения межцерковных споров. По его словам, адресатом этих тезисов является именно РПЦ, в октябре 2018 года разорвавшая отношения с Вселенским патриархатом из-за украинского вопроса и запретившая своим верующим причащаться в храмах Константинопольской церкви.

"Мы все должны сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всем, Москва разрушает единство!" - говорит он.

Митрополит Епифаний считает проблематичным проведение совещания предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения "украинского вопроса", о возможности которого идет речь в заявлении синода Кипрской церкви. Ранее с подобными предложениями выступали и другие церкви, в том числе Русская.

"Если сейчас говорить о созыве какого-то всеправославного собора или синакса предстоятелей, то без Украины это уже невозможно. На нем должен буду присутствовать я как предстоятель независимой Украинской православной церкви", - сказал он.

"Представьте себе ситуацию: если я буду присутствовать [на этом собрании], то та часть, которая не признает [Украинскую церковь] и поддерживает Москву, - она не придет", - добавил митрополит Епифаний.

"Моральный барьер"

Предстоятель ПЦУ заявляет, что с декабря прошлого года, когда на Объединительном соборе в Киеве было провозглашено создание новой церкви, о переходе в ее состав заявили примерно 400 общин, ранее принадлежавших церкви Московского патриархата.

Это составляет чуть больше 3% от общего количества приходов УПЦ МП, однако митрополит Епифаний говорит, что не ставит во главу угла количество переходов и считает нынешнюю динамику позитивной.

Правообладатель иллюстрации Priest Ivan Sydor Image caption С точки зрения Московского патриархата, провозглашение автокефалии Украинской церкви Константинополем раскололо мировое православие

"Мы не должны загонять человека [в новую церковь]... Человек, который приходит в [церковную] структуру с другими взглядами, не будет работать на созидание, он будет работать только на внутреннее разрушение", - говорит он.

Митрополит Епифаний подтверждает, что довольно частыми являются случаи, когда в новую церковь переходит община, но такой переход не поддерживает местный священник.

"Им тяжело преодолеть определенный моральный барьер. Они проповедовали до этого времени, что эта структура неканонична, неблагодатна - всё, что до этого времени пропагандировала Москва. Некоторым священнослужителям очень сложно переступить эту черту, принять эту реальность", - объясняет он.

По словам предстоятеля ПЦУ, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими иерархами УПЦ МП, которые "изучают принципы перехода" и пути сохранения имущества своих епархий в случае такого перехода. Митрополит Епифаний нестал называть количество иерархов УПЦ МП, которые рассматривают возможность перехода в ПЦУ.

Ранее экзарх Вселенского патриарха, уполномоченный вести переговоры по организации объединительного собора ПЦУ, архиепископ Памфильский Даниил (Зелинский) в интервью Би-би-си рассказал, что в рамках своего мандата на Украине экзархи встречались с 18 иерархами УПЦ МП. По его словам, потенциально готовыми к переходу в ПЦУ является даже большее число епископов.

В Объединительном соборе ПЦУ приняли участие два иерарха УПЦ МП из примерно 90.

"Мы не захватываем храмы"

В УПЦ МП заявляют, что ПЦУ в разы завышает число общин, сменивших конфессиональную принадлежность.

По словам главы информационного отдела этой церкви архиепископа Климента (Вечери), законно перешли в ПЦУ лишь 36 приходов его церкви. Еще 24 сменили принадлежность "рейдерским способом".

Информацию о еще трех сотнях переходов в УПЦ МП называют фейковыми заявлениями о переходах.

В этой церкви заявляют о давлении властей и правоохранительных органов на верующих с целью вынудить их к переходам.

"Сегодня храмы нашей церкви, имеющей тысячелетнюю историю, захватывают, верующих бьют, а государственные чиновники заставляют священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом Украины "новую церковь", - говорится в обращении главы представительства церкви при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабы), обнародованном 18 февраля.

Официальный Киев отвергает обвинения в давлении на верующих УПЦ МП.

Митрополит Епифаний называет подобные заявления УПЦ МП мифами для защиты своей позиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Размещенные по всей стране постеры с изображением Епифания и Петра Порошенко на фоне томоса живо критиковались в украинских СМИ и соцсетях

"Мы не идем в общины, мы не захватываем храмы", - говорит он, добавляя, что сам также написал письмо о том, что "на самом деле происходит в Украине" в международные организации.

Предстоятель ПЦУ утверждает, что его церковь выступает за поочередное использование храмов в тех населенных пунктах, общины которых разделились в вопросе конфессиональной принадлежности поровну.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ не собирается захватывать лавры, расположенные на территории Украины, а рассчитывает, что со временем решение о присоединении к новой церкви самостоятельно примут братии этих монастырей. При этом иерарх напомнил, что формальным собственником имущества лавр является украинское государство, а не РПЦ.

В любом случае, говорит митрополит Епифаний, в будущем большинство украинских православных объединятся именно в рамках его церкви. Однако те верующие, которые пожелают оставаться в единстве с русским православием, получат такую возможность в рамках экзархата или митрополии РПЦ на Украине.

"Церковь есть и будет"

На протяжении прошлого и в начале этого года на Украине активно обсуждалась тема вмешательства государства в религиозную жизнь страны.

Представители УПЦ МП и РПЦ критиковали усилия президента Петра Порошенко, направленные на создание на Украине поместной православной церкви: именно после его многочасовой встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем в апреле прошлого года Константинополь заявил о формальном начале процедуры дарования Украинской церкви автокефалии.

Правообладатель иллюстрации Priest Ivan Sydor Image caption Президента Петра Порошенко оппоненты не раз критиковали за слишком энергичное, на их взгляд, участие в церковных делах

Официальный Киев отвечал: украинское законодательство предусматривает участие государства в налаживании внешних контактов религиозных организаций.

Президент Порошенко заявлял, что создание независимой украинской церкви является вопросом геополитики. Он использовал лозунги на церковную тематику в своих рекламных билбордах и принимал участие в Объединительном соборе, на котором была создана ПЦУ, а также в церемонии вручения томоса об автокефалии 6 января в Стамбуле.

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После получения митрополитом Епифанием томоса по всей Украине появились билборды, изображающие этот документ, предстоятеля ПЦУ и президента Украины. А на протяжении января в стране прошла серия совместных поездок высоких иерархов ПЦУ и Петра Порошенко по городам Украины с торжественной презентацией в них томоса об автокефалии.

Эти визиты, получившие неформальное название "томос-тур", живо критиковались в украинских СМИ и соцсетях.

Впрочем, митрополит Епифаний отвергает упреки в свой адрес.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам митрополита Епифания, нельзя допустить, чтобы вдобавок к войне, идущей на востоке Украины возник еще один, религиозный фронт

"Президент как дипломат сыграл важную роль в процессе объединения православных Украины в единую церковь, в том, что мы получили томос о независимости Украинской православной церкви. Поэтому то, что происходило (размещение билбордов с томосом и Порошенко и "томос-тур" - прим. Би-би-си), было просветительской работой со стороны и церкви, и государства: мы говорили, что Украинская церковь является независимой, она получила томос", - объясняет предстоятель ПЦУ.

Так же решительно он отвергает обвинения в участии в агитационной кампании главы государства, по совместительству выступающего кандидатом в президенты Украины на выборах, назначенных на 31 марта этого года. По словам митрополита Епифания, "томос-тур" и размещение биллбордов на церковную тематику имели место до официального выдвижения Петра Порошенко в президенты.

Предстоятель ПЦУ отказывается давать оценки любому кандидату в президенты Украины и заявляет, что итоги выборов не окажут влияния на судьбу его церкви.

"Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был Янукович (в УПЦ КП заявляли, что бывший президент Виктор Янукович собирается лишить их церковь официальной регистрации - Би-би-си), и что? Церковь опиралась на поддержку украинского народа, и что президент мог изменить?" - говорит митрополит Епифаний.

"Украинский народ - мудрый народ, и он сделает правильный выбор относительно того, кто должен стать руководителем украинского государства и вести Украину в правильном направлении, в направлении Европы, в направлении вступления Украины в НАТО", - резюмирует он.