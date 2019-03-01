Пресса Британии: в чем проблема с кадидатами в президенты Украины?

В обзоре британской прессы 1 марта:

Украина: кто кого?

Financial Times публикует статью своего обозревателя Тони Барбера, в которой тот пишет, что главная проблема президентских выборов в Украине - сами кандидаты.

По его словам, граждане Украины вполне резонно больше не доверяют политикам, которые правили страной после демократической революции на Майдане в 2014 году.

Дело в том, что запах коррупции в высших эшелонах власти, отсутствие открытости и влияние олигархов все еще ощущаются.

Кроме того, борьба с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины продолжается уже более пяти лет. 31 марта в стране пройдут президентские выборы, но Украина реформирована пока лишь наполовину.

Украина также потеряла часть своей территорию и ведет боевые действия против более сильного соседа, который время от времени ставит под вопрос само право Украины на существование.

Следует воздать должное Украине - несмотря на все это, выборы будут и в самом деле свободными, чего нельзя сказать о шоу, которое называется президентскими выборами в соседней России.

Но озабоченность вызывают три лидирующих кандидата.

Петер Порошенко, миллиардер, заработавший свое состояние на шоколаде. Юлия Тимошенко - популист и бывший премьер-министр, которая отсидела тюремный срок при правлении Виктора Януковича. Владимир Зеленский, комик и актер, у которого нет никакого политического опыта, но которому идет на руку разочарование избирателей в традиционных политических деятелях.

Ни один из этих кандидатов не дает оснований полагать, что они прекратят открытое и скрытое управление страной местными олигархами.

Украина достигла значительного прогресса после 2014 года, частично благодаря поддержке со стороны США, а также договору о свободной торговле с ЕС.

Главной задачей сейчас должны быть усилия продолжить этот прогресс после президентских выборов, пишет Тони Барбер в Financial Times.

Guardian пишет, что ведущий, согласно опросам, кандидат на украинских президентских выборах - наименее традиционный за всю историю страны. Владимир Зеленский, комик, играющий роль учителя средней школы, который неожиданно для самого себя стал президентом Украины, хотя лишь выступал против коррупции.

Шоу называется "Слуга народа". Партия Зеленского тоже называется "Слуга народа".

Его оппоненты обвиняют его в том, что он незаконно использует свое шоу в рамках предвыборной кампании. Сейчас Зеленский снимает третью серию шоу, которая должна выйти в эфир незадолго до президентских выборов 31 марта.

Со времени обретения Украиной независимости в 1991 году лишь одному президенту страны удалось переизбраться на второй срок.

По словам некоторых аналитиков, именно отсутствие опыта в политике делает Зеленского привлекательным для многих избирателей.

Несмотря на то, что сам Зеленский отказывается отвечать на вопросы о своих связях с олигархом Игорем Коломойским, на чьем телеканале и транслируется его шоу, он позиционирует себя как человека, не имеющего никакого отношения к политической элите страны.

В предвыборном штабе кампании Зеленского утверждают, что Коломойский никогда не предлагал ему выдвигать свою кандидатуру в президенты.

Политический аналитик Владимир Фесенко считает, что изначально идея состояла в том, чтобы просто рекламировать шоу Зеленского. Много чего может произойти до выборов, но на данный момент - он лидирует, цитирует Фесенко газета Guardian.

Вашингтон и Пхеньян - что дальше?

Guardian в своей редакционной статье пишет, что неудача саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном указывает, что дипломатия, основанная на тщеславии, не приносит результатов.

Всего лишь год назад многие опасались, что отношения между обоими лидерами могут привести к войне. Но за этим последовал сингапурский саммит, после которого Трамп заявил, что он и Ким "влюбились" друг в друга и что Северная Корея больше не представляет опасности.

Но второй саммит в Ханое закончился ничем.

Северная Корея хочет ослабления наложенного на нее режима санкций. Дональд Трамп хочет дипломатического триумфа, в особенности, если любая договоренность будет носить его имя.

Но этих желаний недостаточно для того, чтобы сгладить противоречия между обеими сторонами.

Северная Корея говорит о денуклеаризации Корейского полуострова, но не намерена разоружаться в одностороннем порядке, как отмечают американские спецслужбы.

Всего за несколько часов до встречи в Ханое с Ким Чен Ыном Трамп обещал, что она закончится "фантастическим успехом". Когда этого не произошло, он же сказал, что проблема состоит в том, что Ким Чен Ын хочет отмены всех наложенных на КНДР санкций, чего американский президент не может сделать единолично.

Северная Корея, со своей стороны, утверждает, что хочет лишь ослабления режима санкций.

Вопрос сейчас - что будет дальше?

Вполне возможно, что переговоры понемногу сократятся до минимума, что будет соответствовать доктрине предыдущего президента Обамы о "стратегической терпеливости" по отношению к Северной Корее. Это изначально не было самой лучшей идеей, пишет газета, а с тех пор Пхеньян продолжает развивать свою ядерную программу.

Тем не менее, мир сейчас находится в большей безопасности по сравнению с тем временем, когда Дональд Трамп и Ким Чен Ын оскорбляли друг друга публично.

Но дипломатия, основанная лишь на тщеславии, которую проводит Дональд Трамп, лишь укрепляет позицию Ким Чен Ына.

Было бы разумнее более вежливо убедить Северную Корею в необходимости заморозить, а не ликвидировать полностью свою ядерную программу, пишет Guardian.

Пожилым телевизор вреден

Daily Mail пишет, что люди среднего возраста, которые слишком долго смотрят телевизор, быстрее теряют память.

Люди старше 50 лет, которые смотрят телевизор более трех с половиной часов в день, теряют память быстрее тех, кто этого не делают.

Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона продолжалось шесть лет. Выяснилось, что те, кто смотрят телевизор более трех с половиной часов, теряют около 10% памяти, а те, кто смотрят в экран меньше - лишь 5%.

Просмотр телепрограмм - пассивное проведение времени и недостаточно стимулирует мозг человека.

Но, как отмечает профессор Эндрю Стептоу, возглавлявший это исследование, просмотр документальных или общеобразовательных телепрограмм может также стимулировать работу мозга, вне зависимости от возраста.

В рамках исследования добровольцев старше 50 лет спрашивали, сколько часов они проводят перед телевизором. Затем их тестировали на память - им давали список из десяти слов, и немедленно просили их повторить.

В течение следующих нескольких минут им давали разные другие задания, а затем снова просили повторить список из тех же десяти слов.

Тот же эксперимент был проведен повторно с теми же добровольцами шесть лет спустя.

По словам исследователей, несмотря на то, что у людей, проводящих слишком много времени сидя на диване, возникают проблемы с памятью, в данном случае важно отметить, что те, кто смотрит телевизор слишком долго, теряют память в два раза быстрее, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com