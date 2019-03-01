СМИ России: Кремль оценит губернаторов по состоянию дорог

В обзоре российских газет 1 марта:

"Ведомости": план по ремонту дорог реалистичен

Работу губернаторов оценят по выполнению федерального проекта "Дорожная сеть", пишут "Ведомости". Газета напоминает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал регионы обратить внимание на состояние дорог и обещал удвоить расходы на дороги.

Газета пишет, что Минэкономразвития подготовило проект по оценке губернаторов в зависимости от состояния дорог в регионах. На проект Дорожная сеть" государство потратит 4,4 трлн руб., в том числе 300 млрд - федеральный бюджет, он также передает регионам доходы от топливного акциза.

Поддерживать дороги и проводить текущий ремонт регионы должны из своих денег, федеральные они получают на полноценное обновление - реконструкцию, пояснил федеральный чиновник. Пусть даже прибавка на дороги небольшая, изменения институциональные, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: с перераспределением топливного акциза у регионов появятся ресурсы, которые намного проще использовать, чем федеральные субвенции.

Разработана методика оценки губернаторов: самый высокий балл (0,5) можно получить за ремонт региональных трасс, 0,35 - за ремонт дорог в агломерациях, где живет более 200 000 человек, за снижение доли перегруженных дорог - 0,15. Если план удастся выполнить более чем на 90%, губернаторы получат очень высокие баллы. Если не удастся добиться выполнения и на 80% - оценки сильно падают.

Правительство и регионы готовы даже перевыполнить план Путина, приведя в нормативное состояние не половину сети региональных дорог, а 50,9%, говорится в паспорте проекта "Дорожная сеть".

"Регионы стартуют с разных позиций", - указывает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков, средства на проект распределялись так, чтобы как можно больше людей почувствовали изменения.

Худшие дороги по итогам 2024 г. будут в Тверской, Архангельской, Оренбургской областях, на последнем месте будет Саратовская - всего четверть дорог будет приведена в нормативное состояние (сейчас 9%). Лучшими дороги будут в регионах, где они и так хорошие, - там улучшения окажутся минимальными: в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Магаданской областях, в Красноярском крае - 85,7%. В превосходном состоянии будут региональные дороги и двух кавказских регионов - Ставропольского края (77,6%) и Ингушетии (75,8%).

Показатели, которые заложены в проекте, реалистичны, достижимы и хорошо просчитаны, считает Блинкин. "На ремонт дорог с конца прошлого года пошли колоссальные деньги, миллиарды рублей», - доволен финансированием губернатор одного из регионов центральной части России. Но трудно планировать финансирование, жалуется министр транспорта одного из регионов, нацпроекты рассчитаны на шесть лет, а бюджет принимается только на три.

"Коммерсант", "Ведомости": неудачное место

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном российские газеты комментируют на первых полосах. "Коммерсант" называет завершение переговоров "бесславным", и пишет, что стороны винят в неудаче друг друга.

Вашингтон заявляет, что северокорейский лидер потребовал снять все санкции за некоторые уступки по ядерной программе. Пхеньян уверяет, что требовал лишь частичного снятия санкций для облегчения жизни населения, но США хотели слишком многого. Теперь ни о какой денуклеаризации в ближайшее время речи не идет: переговорный процесс оказался заморожен и стороны должны найти новую стратегию, чтобы сдвинуть его с места.

"Событие производит такое шокирующее впечатление потому, что этот саммит был настоящим, а не "фейковым", - считает профессор сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. - Обычно саммиты имеют исключительно пиар-функции, они нужны, чтобы огласить в красивой обстановке принятые раньше на рабочем уровне решения. Здесь же стороны реально вели переговоры, и такой результат был вполне вероятен".

Удар по переговорам, полагает ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Константин Асмолов, могла нанести и внутриполитическая ситуация в США. "Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн дает показания в суде, называя президента США расистом и аморальным типом, заставлявшим его лгать, - заявил "Коммерсанту" эксперт. - В этой ситуации Дональд Трамп не мог позволить себе "плохую" сделку, которая сделала бы его легкой мишенью для критики со стороны его противников. Лучше уже было остаться вообще без документа, чтобы не выглядеть продавшимся не только Владимиру Путину, но еще и Ким Чен Ыну".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил срыв переговоров "завышенными запросными позициями сторон". "Создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявлений гибкости на основе этих шагов", - заметил он.

"Ведомости" выдвигают "метафизическую версию" срыва переговоров. "На несговорчивость обоих лидеров могла повлиять сама аура страны, где Соединенные Штаты потерпели, пожалуй, свое самое позорное поражение в XX веке", - пишет газета.

Безоговорочная дипломатическая победа на этой земле сделала бы Трампа героем не только современной международной политики, но и американских учебников истории ("Вьетнам - государство, где президент США Ричард Никсон проиграл одну войну, а президент США Дональд Трамп предотвратил другую"), и компромиссы при таком настрое явно неуместны. "Лидера же КНДР та же аура заставляла быть таким же упорным и неуступчивым, как выжигаемые американским напалмом вьетнамские партизаны", - заключает газета.

РБК: заморозить выплаты по ипотеке

Банкиры добились сокращения ипотечных каникул, пишет РБК. Заморозить выплаты можно будет только один раз, только на полгода.

В Госдуму внесен законопроект о возможности полугодовой отсрочки по ипотечным платежам для россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию. И хотя в нем учтены пожелания банков, некоторые из них отнеслись к инициативе настороженно

Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Это первый законопроект, направленный на реализацию президентских инициатив, о которых Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.

Внесенная версия законопроекта об ипотечных каникулах отличается от варианта, который ЦБ обсуждал с банковским сообществом осенью 2018 года. В ней оказался учтен ряд существенных замечаний банковского сообщества.

В случае принятия закона заемщик может рассчитывать на приостановку выплат о новым ипотечным договорам. На ипотечные каникулы смогут претендовать россияне, потерявшие работу или кормильца, а также инвалиды I и II групп, временно нетрудоспособные (в течение двух месяцев), а также те заемщики, чья заработная плата (или заработная плата супруги/супруга) снизилась за месяц до обращения за реструктуризацией в банк более чем на 30%.

В каникулы банкам будет запрещено применять предусмотренные законодательством санкции за нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и уплаты процентов, а также обращать взыскание на заложенное имущество, если оно является единственным жильем заемщика.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си