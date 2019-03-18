Компот с "червями", суп с "ежиками": почему россияне жалуются на школьные обеды

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Тема школьного питания активно обсуждается с начала года

Сообщения о некачественной еде в школах и массовых отравлениях детей участились с начала года. Фотографии еды с инородными предметами публикуют в соцсетях, а детские омбудсмены заявляют о голодных обмороках детей в школах.

Новости об инцидентах с детским питанием - в основном региональные, однако их обсуждают и в федеральных СМИ.

Очередной скандал вспыхнул в конце прошлой недели в Сыктывкаре: родители учеников гимназии искусств пожаловались в Общероссийский народный фронт на то, что детей якобы кормят плесневыми котлетами и пирожками с металлическими предметами из старой мясорубки.

В понедельник пресс-служба регионального штаба ОНФ сообщила, что на кухне и в столовой учебного заведения были установлены видеокамеры, которые передают изображение по внутренней сети, чтобы руководство учебного заведения могло видеть, что происходит на кухне и в столовой.

Как сообщает в понедельник "Коммерсант", после поступивших жалоб министерство образования Коми поставило на контроль процесс приготовления пищи в гимназии.

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие еще резонансные происшествия со школьными обедами произошли в России с начала этого года.

Гусеницы в компоте

Фотография компота, в котором плавает белая субстанция, похожая на гусеницу, появилась в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" 28 февраля.

В подписи к снимку говорилось, что фото прислали ученики школы №2 и "такой компот с червями у половины школы".

Прокуратура Свердловской области заявила, что совместно с Роспотребнадзором проведет проверку по этому заявлению. Эксперты собираются изучить документы о качестве и безопасности еды. Они пообещали проверить и технологии приготовления блюд в школьной столовой.

Суп с "мясом ежа"

В понедельник 18 февраля в группе "ВКонтакте" опубликовали фотографию супа в одной из школ Юргамыша Курганской области. На снимке видно кусок мяса, похожий на щупальца. "Вот чем в нашей школьной столовой кормят детей", - говорилось в подписи.

Пользователей соцсетей смутил странный вид мяса, одни назвали его "ежиком", другие - мясом "доисторического животного". Некоторые комментаторы предположили, что на фотографии - подъязычный срез коровы.

Согласно сообщению регионального управления СКР, которое начало проверку, на обед ученикам школы приготовили суп на основе консервов тушенки, "в состав которой вошли мясные субпродукты". В школьном меню действительно был суп с тушенкой, но она была изготовлена по ГОСТу, настаивал руководитель департамента образования Курганской области Эдуард Абрамов.

Вафли с червями

6 февраля в группе "Ульяновск 73" "Вконтакте" появилась запись о том, что в ульяновской школе №33 детям на обед дали вафли с червями.

В компании "Альтернатива", которая поставляет еду в школу №33, признали свою ответственность. Вафли с червями в "Альтернативе" назвали "вопиющим случаем" и заявили, что уволили сотрудника, ответственного за нарушения.

"Мы выяснили, что ответственный за приемку продукции сотрудник пищеблока - заведующая производством - при приемке продукции нарушила процесс и безответственно подошла к нему. При получении партии вафель одна из упаковок была ненадлежащего качества, но это не было выявлено заведующей производством. Более того, минуя бракеражную комиссию, эта упаковка вафель была роздана детям", - рассказал генеральный директор компании Андрей Толмачев.

"Заведующий производством был уволен, директору учебного учреждения объявлен выговор, а бригада, которая работала в тот день, привлечена к дисциплинарной ответственности", - заявила на следующий день уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она добавила, что планирует инициировать масштабный общественный мониторинг школьной еды.

"Необходимо расширить практику общественного, родительского контроля в школах и дошкольных учреждениях за качеством детского питания. В ближайшее время мы планируем обратиться в регионы с просьбой поддержать данную инициативу", - заявила Кузнецова.

Ни рыба, ни творог

На волне обсуждения школьных обедов в местный департамент образования пожаловались и родители школьников из Костромской области. Они утверждали, что платят за завтраки и обеды около двух тысяч в месяц, однако качество питания детей ухудшилось, пишет "Российская газета".

"Дети жалуются, что на завтрак и обед дают в основном только одни каши", - приводит издание слова одного из родителей.

Издание пишет, что "из-за задержки с перечислением средств из муниципального бюджета у школ накопилась большая задолженность перед поставщиками продуктов". В учебных заведениях опасаются, что "фермеры и владельцы магазинов совсем перестанут отпускать продукты в долг".

Директор Шолоховской средней школы Светлана Черепенина заявила изданию, что с учреждением "отказываются работать поставщики, потому что долг перед ними перевалил за 250 тысяч рублей".

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Родители жаловались, что детям подают дешевые обеды, несмотря на их высокую стоимость

Дети в этой школе получали двухразовое горячее питание, однако вместо рыбы и творога им подавали мясо и молоко, заявили по итогам проверки местный детский омбудсмен и департамент образования.

По их словам, договоры на поставку продуктов в школу заключались на месяц, и директор "вовремя не проконтролировала ситуацию", не перезаключив договор, из-за чего пришлось менять продукты. Ей объявлен выговор, а завотделу образования администрации района, где находится школа - дисциплинарное взыскание, заявили чиновники.

Голодные обмороки и переваренные макароны

Внимание к вопросам детского питания в школах в этом году привлек детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. В конце января на сессии областного совета он заявил о голодных обмороках учащихся сельских школ Кузбасса, которым якобы не хватает денег на еду.

В тот же день проверки начало местное управление Следственного комитета и прокуратура, а также специальная комиссия, назначенная губернатором региона Сергеем Цивилевым.

Спустя два дня после начала проверок по заявлению детского омбудсмена школьники из Юрги Кемеровской области опубликовали в Instagram видео (на настоящий момент оно удалено), где показали переваренные макароны, которые намазали на хлеб как повидло. Авторы видео отметили, что их кормят "как собак". В СКР заявили, что начали еще одну проверку.

Власти Кузбасса в итоге не выявили нарушений в названных Кислицыным школах.

В СКР однако отметили, что в 26 заведениях нашли много недостатков. Так, единообразный подход к организации питания отсутствует, этим занимаются сами школы, а не специализированные предприятия, заявили в ведомстве.

При этом не везде существует надлежащий контроль качества и безопасности продуктов, а в одном из учебных заведений пища готовилась с нарушением технологии, заявили в СКР. Там ограничились рекомендациями местному департаменту образования и науки, а уголовных дел возбуждать не стали.

Дизентерия в московских школах

Перед Новым годом в нескольких детских учреждениях Москвы произошла вспышка дизентерии. Эту тему активно освещал канал "Навальный LIVE" основателя ФБК Алексея Навального.

В феврале Роспотребнадзор признал 127 случаев заражения кишечной инфекцией в ЮВАО, включая 57 случаев дизентерии. Родители пострадавших детей говорят как минимум о 91 случае дизентерии.

О возбуждении уголовного дела из-за массового отравления 123 детей и четырех сотрудников некачественными продуктами питания в конце февраля сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник. СКР пока официально не объявлял о возбуждении дела.

В четверг, 28 февраля Интерфакс, также ссылаясь на источники, сообщил о возбуждении СКР в Восточном округе Москвы уголовного дела по фактам заболевания дизентерией и шигеллой более 60 учеников и работников семи столичных школ.