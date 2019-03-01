Tesla закрывает свои автосалоны. Как она теперь будет работать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сколько именно закроется магазинов, пока не понятно

Компания Tesla Илона Маска, наконец, добилась цены в 35 тыс. долларов за Model 3 в американских автосалонах. Однако, чтобы снизить цену, Tesla планирует закрыть большую часть своих магазинов и перейти на продажи исключительно через интернет.

Сейчас у компании 378 автосалонов по всему миру.

В заявлении компании говорится о переходе на продажи только в онлайн-магазинах. Это должно помочь снизить цены на все модели машин в среднем примерно на 6% и начать продавать Model 3 по обещанной почти три года назад цене.

В США можно заказать Model 3 за 35 тыс. долларов уже сегодня, в Европе и Китае эти цены можно будет увидеть через 3-6 месяцев, обещают в компании.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2018 году Model 3 была представлена на автошоу в Китае

Илон Маск, комментируя решение, признал, что оно приведет к сокращениям сотрудников, но часть магазинов превратят в шоурумы и "центры информации". Сколько именно магазинов закроется и сколько рабочих мест будет сокращено, в компании не говорят.

В заявлении Tesla говорится, что 2018 год был самым успешным в ее истории. Так много автомобилей компания еще не продавала. Но сразу вслед за этим сообщается о сокращении сотрудников.

"Народный электромобиль"

Model 3 проезжает около 355 километров без подзарядки, разгоняется до 200 км/ч и достигает скорости 100 км/ч за 5,6 секунды.

Автомобиль был представлен еще в 2016 году. Четырехдверный электрокар с заявленной ценой 35 тыс. долларов должен стать первой "народной" моделью Tesla. Когда модель была впервые представлена, в очередь на покупку записалось более 400 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Это сложно до сумасшествия", - так Маск говорил о задаче сбить цену на Model 3 до 35 тыс. долларов

Но добиться обещанной цены оказалось сложно. В сентябре прошлого года средняя цена Model 3 превышала 50 тысяч. С июля компания сокращает штат, пытаясь компенсировать убытки.

Последнее такое сокращение произошло в январе этого года. Под него попали 7% сотрудников компании, это три тысячи человек. Однако цена Model 3 все равно превышала заявленную.

Tesla продолжает работать над дизайном Model 3: за последний год у модели батарея стала меньше, а производственный процесс был оптимизирован, чтобы сбить цену.

Покататься и вернуть

Маск говорит, что его не беспокоит возможная потеря покупателей при переходе на онлайн-продажи.

У Tesla и сейчас значительно меньше магазинов в США, чем у других автопроизводителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Tesla и сейчас значительно меньше магазинов в США, чем у других автопроизводителей

В компании обещают упростить все процедуры, связанные с заказом и возвратом машин. Компания вводит новую политику возврата, которая, как утверждают в Tesla, делает тест-драйвы необязательными.

Как сообщается на сайте Tesla, купленную машину можно будет вернуть после семи дней пользования, если она пробежала менее тысячи миль. В этом случае покупателю будет возвращена ее полная стоимость.

"Вы можете купить Tesla, проехать на ней несколько сотен миль с друзьями на выходных, а потом вернуть машину, и это будет для вас бесплатно", - сообщается в блоге компании.

В Tesla уверены, что возвратов будет мало.

Доставлять автомобили обещают в течение месяца, но покупателям, которые подали заявку давно, будет дан приоритет, поэтому некоторых новых заказов придется ждать до июня, сказал Маск.

Почему так важна Model 3?

Tesla теряет деньги. По итогам последних двух кварталов прошлого года компания объявила о небольшой прибыли, но в первом квартале нынешнего ожидает убытки.

В этой ситуации продажи Model 3 могут решить судьбу компании.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Tesla хочет, чтобы ее Model 3 стала народным авто. За 35 тыс. долларов?

"Это сложно до сумасшествия", - так Маск говорил о задаче сбить цену на Model 3 до 35 тыс. долларов.

Как говорит аналитик фонда Wedbush Securities Дениэл Айвс, вывод на рынок электромобиля по средней для американского авторынка цене может изменить правила игры.

"Хотя остаются вопросы по поводу логистики и доставки, мы считаем, что это стратегическое решение было правильным шагом, сделанным своевременно", - говорится в докладе аналитика.

Все еще очень дорогая машина

Комментарий Дейва Ли, корреспондента Би-би-си по вопросам технологий

Если вы когда-нибудь задавались вопросом о том как все эти огромные автосалоны Tesla в дорогих шоппинг-центрах приносят компании деньги, ответ на него прост: никак.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В этой ситуации продажи Model 3 могут решить судьбу компании

По крайней мере, прибыли от них недостаточно для того, чтобы Tesla оставила эти магазины и в то же время позволила бы себе выпускать электромобиль ценой 35 тыс. долларов.

Эту машину инвесторы компании, как и многие покупатели, ждут с тех пор, как им ее пообещали в 2016 году.

Эта модель должна сделать Tesla доступной новому сегменту покупателей. И все равно для большинства из нас это невероятно дорогая машина, хотя для электромобиля сегмента люкс - это новая территория.

Бренд Tesla и усиленные производственные мощности компании повышают шансы Model 3 стать популярным автомобилем.

Однако объявление Tesla о том, что в этом квартале, несмотря на предыдущие обещания, прибыли не будет, насторожило инвесторов. Как и признание того, что компании необходимо сокращать сотрудников и закрывать автосалоны, чтобы выполнить свое обещание.

К тому же на горизонте - разбирательство по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США, недовольной публичными заявлениями Илона Маска.

Нельзя сказать, что Илон Маск совсем уж потерял доверие инвесторов, но и говорить, что он укрепил его, в последнее время тоже не приходится.