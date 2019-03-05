У "ЮТэйр" кризис, долги и иски о банкротстве. Есть ли выход?

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей Image caption Потенциальный уход с рынка "ЮТэйр" может стать в один ряд с банкротством "Трансаэро" в 2015 году

Пятая по объемам авиаперевозок российская авиакомпания ищет пути спасения - в ближайшие дни она должна представить новую бизнес-модель, которая покажет, как "ЮТэйр" планирует пережить новый кризис.

1 марта сразу несколько контрагентов "ЮТэйр" практически одновременно сообщили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве авиакомпании.

Каждая из компаний до этого выиграла суды против "ЮТэйр" по искам на сумму около 300 тысяч рублей каждый. Это минимальная сумма, по которой в России разрешается обращаться с ходатайством о признании должника банкротом, если есть просрочка в три месяца.

Общая сумма долга составила всего 1,5 млн рублей (22,8 тысячи долларов). В "ЮТэйр" сообщили, что могут выплатить эти деньги, но не будут этого делать "до полного окончания процедуры урегулирования разногласий, предусмотренных законом". Риск признания банкротом отсутствует, сказал Би-би-си представитель компании.

Источник, близкий к "ЮТэйр", рассказывает Би-би-си, что эти иски могут быть потенциальной защитой компании от более крупных кредиторов на время планового завершения реструктуризации долга. Борьба может идти за право первым назначить конкурсного управляющего - правда, если суд заподозрит, что кредитор-заявитель или арбитражный управляющий зависим от должника, он не утвердит его кандидатуру, сказал Би-би-си Эдуард Олевинский, председатель совета директоров "Олевинский, Буюкян и партнеры".

Это лишь часть истории по борьбе компании за жизнь. С декабря "ЮТэйр", пять лет назад уже оказывавшаяся на грани банкротства, пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долга почти в 40 млрд рублей (610 млн долларов).

Условием для реструктуризации является новый бизнес-план, который "ЮТэйр" должна согласовать с банками-кредиторами. По данным источника Би-би-си в одном из банков, его планируется разослать кредиторам 11 марта.

Компания проводит оптимизацию расходов с 2014 года, но с каждым годом вариантов, на чем она может сэкономить, становится все меньше.

Долги живут три года

За три дня до наступления 2016 года Олег Гордиенко, тогдашний руководитель управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка - одного из кредиторов "ЮТэйр", - заявил, что авиакомпания завершила реструктуризацию долга более 160 млрд руб.

В тот же день компания "ЮТэйр" самостоятельно отозвала разрешения на международные перевозки по 23 направлениям.

До этого, в 2014-2015 годах, перевозчик был вынужден уменьшить авиапарк со 115 до 66 самолетов, а также сократить часть персонала. Тогда же компания провела реструктуризацию долгов и перевела их в два синдицированных кредита - 18,9 млрд рублей на семь лет и 24,1 млрд рублей на 12 лет.

21 декабря 2018 года стало известно, что с обслуживанием долга вновь возникли проблемы. Компания сообщила, что решила приостановить выплаты процентов по кредиту в 18,9 млрд рублей, "чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон". Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 года.

Для поддержки этого предложения нужно было согласие большинства кредиторов.

Новые проблемы у "ЮТэйр" появились в том числе из-за того, что в 2018 году средняя стоимость авиакеросина подскочила на 35%, а на топливо уходила треть расходов компании.

Гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о возможных рисках неисполнения обязательств, если банки начнут списывать деньги со счетов компании, писал РБК. По проблемам "ЮТэйр" проводились совещания в минтрансе.

Несмотря на это, чиновники называли положение "ЮТэйр" стабильным. В декабре глава Росавиации Александр Нерадько отмечал, что компания продемонстрировала очень хорошие показатели производственной деятельности.

В начале февраля три крупнейших кредитора авиакомпании, которые контролируют свыше 75% синдицированного долга, - Сбербанк, "Траст" и "Россия" - выступили против досрочного погашения обоих синдицированных кредитов на сумму 39,1 млрд рублей, писали "Ведомости".

Информацию о том, что такое голосование состоялось, подтвердил источник Би-би-си в одном из банков.

Представители Сбербанка отказались от комментариев, в банке "Россия" не ответили на запрос, представители банка "Траст" сказали, что ждут новую финансовую модель.

МТС-банк, один из банков, участвовавших в синдицированном кредите, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с авиаперевозчика 8,69 млн руб.

Что будет с ЮТэйром?

Помимо двух синдицированных кредитов, компания должна более 17 млрд рублей Сбербанку. По данным источника "Ведомостей", еще одним крупным кредитором "ЮТэйр" является структура "Сургутнефтегаза". Еще у авиакомпании есть облигации. В начале года компания уже допускала по одному из выпусков технический дефолт.

В начале января "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили, что Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок. По данным издания, стоит задача в 2024 году довести долю авиаперевозок в обход Москвы до 50%. Компанию могли создать на базе "ЮТэйр", писали "Ведомости".

Представители обоих госбанков отрицали участие в проекте. Однако по данным властей ХМАО (департамент имущества Югры владеет 38,8% "ЮТэйр"), такая возможность все еще обсуждается.

"Я как губернатор посчитала нашу авиакомпанию хорошо подготовленной к такого рода деятельности ... Такое предложение мы внесли. И сейчас по поручению правительства Российской Федерации финансовые институты пытаются сформировать модель, как может быть создан такой государственный перевозчик", - рассказывала 1 марта в интервью местному телевидению губернатор Югры Наталья Комарова.

Создавать такую компанию на базе "ЮТэйр" - бессмысленно, считает Андрей Крамаренко, ведущий эксперт НИУ ВШЭ: на новой компании останется высокая долговая нагрузка от "ЮТэйр", в то же время парк придется практически полностью обновлять.

У "ЮТэйр" нет сейчас других вариантов решения проблемы, кроме денежных вливаний со стороны кредиторов или акционеров, сказал Крамаренко.

"Проблема не в операционной деятельности, а в том, что задолженность, которую они реструктурировали с 2015 года, в нынешнем состоянии "ЮТэйр" и экономики не погашаема", - говорит Крамаренко.

О сложном положении в отрасли - прежде всего из-за резко растущих цен на авиакеросин - с середины прошлого года заявляли "Аэрофлот" и российская "Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта", в которой "ЮТэйр" состоит.

Так, президент АЭВТ Юрий Тасун говорил о том, что по итогам 2018 года ожидаемые совокупные операционные убытки авиакомпаний могут достигнуть 70 млрд руб.

При этом, по словам Крамаренко, если "ЮТэйр" все-таки уйдет со сцены, это не принесет большой выгоды конкурентам из-за относительно небольшой доли, которую она занимает на рынке авиаперевозок.

Среди ценных активов компании можно назвать ее вертолетный бизнес, который выполняет перевозки по заказам газовых и нефтяных компаний, а также обеспечивает воздушную поддержку миротворческих миссий ООН в разных регионах мира.

Сейчас, по данным "ЮТэйр", компания выполняет полеты более чем по 150 направлениям, из которых 60 являются уникальными.