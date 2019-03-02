"Я воссоздаю известные сцены из фильмов". Вот что британский инстаграмер уже воссоздал
Томас Дьюк бродит по пустынному валлийскому пляжу в поисках подходящего места для фото.
Может, это здесь? Он достает откуда-то из недр куртки фотографию, прикладывает ее к горизонту. Да, это здесь.
Дело в том, что почти 10 лет назад на этом пляже на несколько дней располагалась съемочная группа и был отстроен специальный коттедж для съемок предпоследней серии фильма о Гарри Поттере.
От киношников и декораций сейчас остались одни воспоминания. Теперь перед Томасом Дьюком, 20-летним студентом, изучающим историю кино, стоит непростая задача - не просто найти место съемки определенных сцен, но и воссоздать кадр из фильма на собственной фотографии.
За последние полтора года он побывал на 150 съемочных локациях. Результатом стали необычные работы, выложенные в "Инстаграме", где у Томаса 15 тысяч подписчиков.
"Это мысль у меня была уже давно, - признался он в интервью Би-би-си. - Я люблю узнавать новые места, особенно связанные с кино, которое я обожаю... Я всегда стремлюсь побывать в тех местах, которые много для меня значат, которые я видел только в кино".
Вот некоторые найденные Томасом локации из популярных фильмов в сопровождении его собственных комментариев.
"Реальная любовь" (Love Actually, 2003)
Это был очень долгий день. Я встал в 4 утра, поехал в Хитроу, чтобы найти тот самый терминал, в котором снималась одна из сцен фильма "Реальная любовь".
Потом поехал обратно в центр, чтобы снять другие сцены. Этот фильм - такой важный и запоминающийся. К тому же было Рождество, так что я очень хотел его снять.
"Отверженные" (Les Miserables, 2012)
Я очень хотел снять сцену из "Отверженных". А этот кадр очень эмоциональный, да еще на фоне той знаменитой песни. Она звучит все громче и громче... пока кто-то не замечает: "Слышите, как люди поют?"
Военно-морской колледж - отличное место для съемок фильма, так что здесь снимать было особенно приятно.
"Дюнкерк" (Dunkirk, 2017)
Я стараюсь, чтобы каждый мой пост [в "Инстаграме"] и каждый фильм был не просто так, а имел бы значение. Я сделал это фото на выходных в День перемирия в 2018 году [когда отмечали 100-летие окончания Первой мировой войны.- Би-би-си].
"Дюнкерк" - прекрасный фильм. Я подумал: почему бы не поехать в Дюнкерк?
"Пиф-паф, ой-ой-ой" (Chitty Chitty Bang Bang, 1968)
Это фильм моего детства. Когда я был маленький, я вставал каждый день в пять утра и смотрел "Мэри Поппинс", "Набалдашник и метла" (Bedknobs and Broomsticks) или "Пиф-паф, ой-ой-ой".
"Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014)
Это прекрасное место, и поскольку Кембридж от меня близко, сделать это фото было легко. Там очень живописно. Можно просто сесть на берегу и посидеть в тишине.
"Чудо-женщина" (Wonder Woman, 2017)
Я люблю этот фильм. Я уже сделал несколько сцен из "Чудо-женщины". Хэтфилд-хаус находится недалеко [от меня], и там так красиво! Я приехал туда, и этот золотой потолок меня поразил! Но с самим кадром пришлось повозиться.
Я бы хотел туда поехать еще раз, поскольку там снимался фильм "Фаворитка", за который Оливия Колман только что получила Оскар.
"Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012)
Этот кадр дался непросто. Я понимал, что не найду тот самый вагон, в котором они это снимали.
Но я увидел, что Юбилейная ветка чем-то похожа, так что я просто поджидал вагон с желтыми поручнями. А потом мне пришлось ждать, пока он не доедет до самой последней станции, чтобы не мешать людям своей съемкой.
"Армагеддец" (The World's End, 2013)
Эдгар Райт (режиссер комедий-ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Армагеддец") разместил сцену, которую я воссоздал из "Зомби по имени Шон", у себя в "Инстаграме".
Летчуорт - прекрасный маленький город, очень красивый.
"Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation, 2015)
Я хотел снять самое начало фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев", но я все еще жду разрешения на то, чтобы попасть на летное поле, где снимали начальную сцену.
А этот кадр был самым очевидным. Фильмы из сиквела "Миссия невыполнима" - одни из моих самых любимых.
Прошлым летом я ходил на премьеру "Миссия невыполнима: Последствия". А этот снимок я сделал примерно за две недели до этого, так что члены съемочной группы могли на нем расписаться.
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