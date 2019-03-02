"Я воссоздаю известные сцены из фильмов". Вот что британский инстаграмер уже воссоздал

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Пляж Freshwater West в Пемброкшире: здесь был Гарри Поттер

Томас Дьюк бродит по пустынному валлийскому пляжу в поисках подходящего места для фото.

Может, это здесь? Он достает откуда-то из недр куртки фотографию, прикладывает ее к горизонту. Да, это здесь.

Дело в том, что почти 10 лет назад на этом пляже на несколько дней располагалась съемочная группа и был отстроен специальный коттедж для съемок предпоследней серии фильма о Гарри Поттере.

От киношников и декораций сейчас остались одни воспоминания. Теперь перед Томасом Дьюком, 20-летним студентом, изучающим историю кино, стоит непростая задача - не просто найти место съемки определенных сцен, но и воссоздать кадр из фильма на собственной фотографии.

За последние полтора года он побывал на 150 съемочных локациях. Результатом стали необычные работы, выложенные в "Инстаграме", где у Томаса 15 тысяч подписчиков.

"Это мысль у меня была уже давно, - признался он в интервью Би-би-си. - Я люблю узнавать новые места, особенно связанные с кино, которое я обожаю... Я всегда стремлюсь побывать в тех местах, которые много для меня значат, которые я видел только в кино".

Вот некоторые найденные Томасом локации из популярных фильмов в сопровождении его собственных комментариев.

"Реальная любовь" (Love Actually, 2003)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Эта сцена снималась на Саут-бэнк - южном берегу Темзы в Лондоне

Это был очень долгий день. Я встал в 4 утра, поехал в Хитроу, чтобы найти тот самый терминал, в котором снималась одна из сцен фильма "Реальная любовь".

Потом поехал обратно в центр, чтобы снять другие сцены. Этот фильм - такой важный и запоминающийся. К тому же было Рождество, так что я очень хотел его снять.

"Отверженные" (Les Miserables, 2012)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Старый королевский военно-морской колледж в лондонском Гринвиче

Я очень хотел снять сцену из "Отверженных". А этот кадр очень эмоциональный, да еще на фоне той знаменитой песни. Она звучит все громче и громче... пока кто-то не замечает: "Слышите, как люди поют?"

Военно-морской колледж - отличное место для съемок фильма, так что здесь снимать было особенно приятно.

"Дюнкерк" (Dunkirk, 2017)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption В фильме "Дюнкерк" рассказывается об эвакуации в начале Второй мировой войны из Франции сотен тысяч окруженных войсками неприятеля солдат

Я стараюсь, чтобы каждый мой пост [в "Инстаграме"] и каждый фильм был не просто так, а имел бы значение. Я сделал это фото на выходных в День перемирия в 2018 году [когда отмечали 100-летие окончания Первой мировой войны.- Би-би-си].

"Дюнкерк" - прекрасный фильм. Я подумал: почему бы не поехать в Дюнкерк?

"Пиф-паф, ой-ой-ой" (Chitty Chitty Bang Bang, 1968)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Томас нашел деревню Турвилл в Бакингемшире, где снимался фильм "Пиф-паф ой-ой-ой"

Это фильм моего детства. Когда я был маленький, я вставал каждый день в пять утра и смотрел "Мэри Поппинс", "Набалдашник и метла" (Bedknobs and Broomsticks) или "Пиф-паф, ой-ой-ой".

"Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything, 2014)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption У Сент-Джонс-Колледжа в Кембридже

Это прекрасное место, и поскольку Кембридж от меня близко, сделать это фото было легко. Там очень живописно. Можно просто сесть на берегу и посидеть в тишине.

"Чудо-женщина" (Wonder Woman, 2017)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Усадьба Хэтфилд-хаус находится в графстве Хартфордшир к северу от Лондона

Я люблю этот фильм. Я уже сделал несколько сцен из "Чудо-женщины". Хэтфилд-хаус находится недалеко [от меня], и там так красиво! Я приехал туда, и этот золотой потолок меня поразил! Но с самим кадром пришлось повозиться.

Я бы хотел туда поехать еще раз, поскольку там снимался фильм "Фаворитка", за который Оливия Колман только что получила Оскар.

"Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption "Координаты "Скайфолл"": Юбилейная ветка лондонского метро

Этот кадр дался непросто. Я понимал, что не найду тот самый вагон, в котором они это снимали.

Но я увидел, что Юбилейная ветка чем-то похожа, так что я просто поджидал вагон с желтыми поручнями. А потом мне пришлось ждать, пока он не доедет до самой последней станции, чтобы не мешать людям своей съемкой.

"Армагеддец" (The World's End, 2013)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Городок Летчуорт в графстве Хартфордшир, где снимался фильм The World's End

Эдгар Райт (режиссер комедий-ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Армагеддец") разместил сцену, которую я воссоздал из "Зомби по имени Шон", у себя в "Инстаграме".

Летчуорт - прекрасный маленький город, очень красивый.

"Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible - Rogue Nation, 2015)

Правообладатель иллюстрации @SteppingThroughFilm Image caption Тауэр-бридж ни с чем не перепутаешь, как и Тома Круза

Я хотел снять самое начало фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев", но я все еще жду разрешения на то, чтобы попасть на летное поле, где снимали начальную сцену.

А этот кадр был самым очевидным. Фильмы из сиквела "Миссия невыполнима" - одни из моих самых любимых.

Прошлым летом я ходил на премьеру "Миссия невыполнима: Последствия". А этот снимок я сделал примерно за две недели до этого, так что члены съемочной группы могли на нем расписаться.

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