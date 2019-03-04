Главреда независимого белорусского портала TUT.BY оштрафовали на 3,6 тыс. долларов
Суд в Белоруссии постановил оштрафовать главного редактора популярного новостного портала TUT.BY Марину Золотову на 3,6 тысячи долларов по делу о несанкционированном чтении платной ленты новостей государственного информагентства БЕЛТА.
Согласно приговору, Золотова нанесла "существенный вред государственным и общественным интересам".
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После заседания журналистка заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать приговор. "Я не рассчитывала на такой приговор, не ожидала. Порадовало, что приговор более мягкий, чем попросила прокурор", - сказала она.
В несанкционированном доступе к платной новостной ленте БЕЛТА уличили полтора десятка журналистов, но уголовное дело возбудили только в отношении Марины Золотовой.
Другие сотрудники ее редакции и журналисты ряда негосударственных СМИ были обвинены в административном правонарушении, выплатили штрафы и компенсировали БЕЛТА нанесенный ущерб. Сумма выплат составила от полутора до 8 тысяч долларов.
"Каждая прочитанная заметка БЕЛТА обошлась мне в 451 [белорусский] рубль (более 200 долларов - прим Би-би-си) ", - сказала в зале суда журналист Ульяна Бобоед.
"Увеличивали трафик"
В оформлении платной подписки на информационную ленту БЕЛТА не было производственной необходимости, заявила в суде Марина Золотова.
Она объяснила, что разница между появлением новости в платной ленте и публикацией на сайте БЕЛТА, откуда информацию со ссылкой на госагентство позволено брать любому, составляет от 5 до 15 минут.
TUT.BY размещал новости только после официальной публикации на сайте БЕЛТА и с положенной ссылкой (исключение составили две заметки, появившиеся в один день в апреле прошлого года, по факту чего TUT.BY проводит собственное расследование).
Более того, по устной договоренности с руководством БЕЛТА каждую такую публикацию TUT.BY сопровождал тремя активными гиперссылками на материалы госагентства.
"Мы увеличивали им трафик. Но, отсидев в камере изолятора, я распорядилась не делать больше эти дополнительные гиперссылки", - сказала Марина Золотова.
Сотрудники TUT.BY и ряда других СМИ, понесшие административное наказание и вызванные в суд в качестве свидетелей, поясняли, что пользовались платной лентой БЕЛТА по привычке, получив когда-то пароли доступа к ней в изданиях, где работали ранее, или от коллег из официально получающих платную рассылку редакций.
Пароли не менялись годами
Пароли от платной инфоленты передавались клиентам по факсу, рассказал в суде Виталий Галиновский, начальник центра связи и автоматизированной системы БЕЛТА. Один пароль предоставлялся на всю редакцию СМИ, заключившего с БЕЛТА договор.
Начальник сектора администрирования сети БЕЛТА Елена Кузнецова в зале суда сказала, что пароли от платной инфоленты по просьбе руководства предоставлялись некоторым лицам без заключения договора на платную подписку.
В редакции газеты "Рэспубліка" такой пароль был в открытом доступе и, как заметила обвиняемая главред TUT.BY Марина Золотова, сославшись на материалы уголовного дела, "пароль не менялся по одним данным с 2000 года, по другим - с 2004-го".
Ирина Горбачевская, начальник сектора учета и договорной работы БЕЛТА, признала в суде, что ранее агентство не регулировало количество людей, которые могут пользоваться логином и паролем. Ответственности за передачу логина и пароля предусмотрено не было.
Только во второй половине 2018 года, когда в отношении журналистов негосударственных изданий были возбуждены дела и шли расследования, с подписчиками БЕЛТА было заключено дополнительное соглашение, которое запрещает передачу паролей третьим лицам.
В начале суда над Мариной Золотовой представители государственных СМИ, вызванные на процесс стороной обвинения, ходатайствовали о закрытых слушаниях. Суд это ходатайство отклонил.
В ходе многодневных заседаний выяснилось, что инициатором разбирательства выступило МВД, а руководители пострадавших СМИ оформили свои претензии к независимым журналистам на основании материалов, предоставленных им милицией.
"Ни одно журналистское расследование не смогло бы разоблачить столько, сколько сделало это саморазоблачение, - написал в "Фейсбуке" журналист Михась Янчук. - Белорусское общество детально узнало, какую роль в системе исполняет государственная пресса, насколько она самостоятельная и как организована изнутри на уровне технических и межчеловеческих отношений".
Как развивались события?
7 августа прошлого года в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН, а также в квартирах журналистов прошли обыски; восемь журналистов после допросов в Следственном комитете были отправлены в камеры изолятора временного содержания.
Сотрудник TUT.BY Галина Уласик рассказала в суде, что в камеру ее отправили после того, как она отказалась на допросе дать показания против главреда Марины Золотовой. Подобные заявления сделали и некоторые другие журналисты.
Через две недели после обысков и начала допросов скоропостижно скончался 52-летний Алесь Липай, основатель независимого агентства БелаПАН. Агентство и его интернет-газета "Белорусские новости", по мнению экспертов, тяжело переживают эту потерю.
Ряд наблюдателей полагает, что преследование журналистов, получившее в прессе название "дело БЕЛТА", было затеяно властями с целью ощутимо ослабить негосударственные интернет-порталы, превосходящие по популярности и охвату государственные СМИ.
Правозащитники заявляют, что "дело БЕЛТА" направлено на запугивание журналистов, усиление самоцензуры в негосударственной прессе в преддверии президентской и парламентской кампаний в Беларуси.
В защиту преследуемых журналистов выступили Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.
Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил в преддверии приговора Марине Золотовой: "Слишком повышено общественное внимание к процессу - присутствие дипломатов, репортеров - это мешает суду и оказывает на него косвенное давление".