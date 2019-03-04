СМИ России: послание Путина рейтингам не помеха

В обзоре российских газет 1 марта:

"Ведомости": обратный эффект

Газета "Ведомости" пишет о том, как повлияло февральское послание президента Федеральному собранию на рейтинги власти. Со ссылкой на первые данные социологов по этому поводу, газета делает вывод, что ни на рейтинге президента, ни на рейтингах правительства послание почти не сказалось.

Уровень доверия к Путину, по данным ВЦИОМ, даже снизился - с 33,5 до 32,8%, хотя доля одобряющих деятельность президента все же возросла с 62,2 до 64,8%. Позитивное отношение к президенту, по данным фонда "Общественное мнение", резко усилилось только среди москвичей - с 39 до 47 процентов.

"Общее мнение - что президент все сказал правильно, но у людей есть сомнения, что все будет сделано. Так что главный вопрос не в правильности выбранного вектора, в нем сомнений нет, а в том, будут ли обещания реализованы. Но это уже вопросы не столько к президенту, сколько к правительству", - прокомментировал эффект послания гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Послание не сказалось на рейтингах, не согласен с коллегой социолог ФОМ Григорий Кертман: "Люди не особенно следят за посланием. Оно скорее понравилось, но люди не ориентируются на слова. Есть большое недоверие к власти - тотальное, накопленное, длительное. Когда людям что-то нравится, то тоже с оговорками: слова хорошие, но давайте посмотрим, что из этого получится".

Схожего мнения придерживается и руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, который считает, что послание президента направлено на политический класс и говорить о серьезном влиянии на рейтинги можно будет, только когда начнется реализация предложенных мер.

Общество ждет от власти конкретных мер в области социальной поддержки и борьбы с бедностью и послание показало, что власть это понимает и работает над дополнительными мерами поддержки, говорит директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.

"Но рациональность отношения к власти и выросшая отстраненность от нее после 2018 года означают, что для восстановления общего доверия к власти эти социальные меры надо не просто заявить, но и реализовать так, чтобы это было заметно людям".

Пока у людей нет полной веры в то, что власть и нынешнее правительство сумеют в полной мере выполнить эти обещания, отмечает эксперт.

"Коммерсант": подгрузили платежей

Газета "Коммерсант" рассказывает о промежуточных итогах инвентаризации минфином неналоговых платежей. Они, отмечает издание, не понравились бизнесу.

Вместо принятия закона о таких сборах с его помощью предприниматели надеялись избежать увеличения фискальной нагрузки - минфин намерен "погрузить" в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых платежей, а далее - еще порядка двухсот сборов, связанных с государственными реестрами, при этом включит в законопроект десятилетний мораторий на уголовную ответственность за их неуплату. Остальные бесчисленные платежи минфин намерен урегулировать в отраслевом законодательстве.

Собеседники "Коммерсанта" отмечают, что бизнес-сообщество "не было услышано". В РСПП, ТПП и "Опоре" газете сообщили, что готовят обращение к Владимиру Путину, в котором попросят не включать в НК платежи в запланированном минфином виде.

Ранее бизнес-объединения предлагали принять отдельный закон по "неналогам" и создать реестр таких платежей. "Мы продолжаем убеждать минфин и другие органы в необходимости принятия отдельного закона о регулировании неналоговых платежей. Это позволит прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения", - прокомментировал изданию вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

Глава "Опоры России" Александр Калинин отмечает, что "по факту вместо упорядочивания неналоговых платежей вводятся шесть новых налогов, которые касаются не только предпринимателей, но и всех граждан - в частности, курортный сбор".

"Это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки на бизнес, но и приведет к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности предпринимателей", - отмечает Александр Калинин.

"Ведомости": с точностью до нескольких минут

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей, пишет газета "Ведомости", они покупают геоаналитику у операторов связи - данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру.

Аналитический центра при правительстве объединяет, обрабатывает и хранит данные операторов, чтобы оперативно предоставлять отчеты властям города. Работа строится на обезличенных статистических данных людей, уверяет представитель Аналитического центра. То же сказано и в техзадании к госзакупке геоаналитики, которую департамент инфрмационных технологий Москвы закупает с 2015 года.

"Ведомости" рассказывают, что в отчетах Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 м. О каждом известно, сколько человек там живет, сколько работает. Домом считается место, где человек регулярно ночует, работой - место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов. Если определить место проживания человека удалось, а место работы - нет, а человек перемещается по городу, считается, что у него разъездная работа. Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом.

Если накладывать маршруты абонентов на карту города, видно, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро, объясняет представитель Tele2. Власти могут принимать решения о транспортной инфраструктуре, транспортных потоках, планировать общественный транспорт, соглашается представитель МТС.

Данные операторов о горожанах произвели революцию в транспортном планировании, позволили отказаться от дорогих и очень приблизительных моделей, которые использовались десятилетиями, отмечает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Впрочем, эксперты уверены, что за госпользователями геоаналитики нужен общественный контроль. Например, партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов считает, что местные администрации могут использовать данные в политических целях, рекламных и агитационных.

Работа с жителями спальных районов отличается от работы с населением из районов с дорогим жильем, у этих категорий разные запросы, приводит пример Легкодимов. Важно следить, в каком виде операторы отдают аналитику чиновникам и какие запросы чиновники добавляют операторам, чтобы частная жизнь горожан не нарушалась, убежден он.

РИА Новости: почем блины?

Информагенство РИА Новости выяснило, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу. Самым дорогим в день проводов зимы блин домашнего приготовления будет в Кировской области: он обойдется в пять рублей, кировская семья из четырех человек заплатит за 20 блинов 100 рублей, подсчитали для агентства аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".

Для анализа стоимости одного блина был взят рецепт, включающий муку (250 гр), яйца (2 шт), молоко (400 мл), масло (50 гр) и сахар (50 гр). Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.

Так, в среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Таким образом, российская семья из четырех человек во время Масленицы сможет позавтракать 20 блинами домашнего приготовления за 73 рубля 74 копейки.

Самый дешевый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Воронежская семья заплатит за 20 блинов 63 рубля.

Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек. Завтрак из блинов для московской семьи обойдется в 94 рубля 92 копейки, для семьи в Санкт-Петербурге - 97 рублей 31 копейку.

Средняя российская семья сможет добавить к своему завтраку из 20 блинов 200 граммов сметаны за почти 34 рубля, 200 граммов варенья за 81 рубль, 200 граммов красной рыбы за 192 рубля или 200 граммов красной икры за 553 рубля.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си