В обзоре британской прессы:

Бездоговорной "брексит" - проблема, но не катастрофа

Financial Times высказывает свою точку зрения о том, с какими трудностями столкнется британская экономика (а вслед за ней и жители страны) в случае, если Британия выйдет из ЕС в срок, но без определенных условий.

Газета считает, что влияние бездоговорного "брексита" будет очень широким, но предсказываемый некоторыми экспертами хаос маловероятен.

FT напоминает, что в случае, если план правительства вновь будет отвергнут палатой общин, Тереза Мэй обещала, что до 13 марта на голосование будет поставлен вопрос о бездоговорном "брексите".

Проевропейски настроенные эксперты говорят, что бездоговорный "брексит" приведет к транспортному коллапсу, нехватке еды и медикаментов, в то время как их противники утверждают, что для Британии наступит благословенное время процветания за счет быстрого роста торговых оборотов с остальными странами.

Глава Банка Англии, мнение которого цитирует издание, считает, что влияние бездоговорного "брексита" на британскую экономику будет хуже нынешнего банковского прогноза.

Британские компании сказали представителям банка, что ожидают резкий спад производства, экспорта и нехватку рабочих рук на фоне резкого роста цен.

Но экономисты по-разному оценивают, насколько дестабилизация экономики повлияет на ее рост, поскольку ущерб будет зависеть от решений Брюсселя, Лондона и каждой из 27 стран ЕС.

FT считает, что разговоры о грядущем хаосе - это сильное преувеличение, в реальности дестабилизация будет носить волновой характер.

Транспортный коллапс будет предотвращен уже выданной Брюсселем дорожной картой до конца 2019 года. Это не спасет от задержки грузов в портах, но все же делает самые мрачные прогнозы малореальными. Одновременно британская таможенная и налоговая службы временно упростили таможенные декларации, правда пока нет информации о встречных шагах со стороны ЕС.

Специалисты уточняют, что главной проблемой для движения товаров будет человеческий фактор. В стране недостаточно ни специалистов по таможенной очистке, ни самих таможенников, т.к. раньше огромная часть товаров проходила таможенную очистку на границах ЕС.

Столкнутся с проблемами и британские фермеры, которые первое время просто не смогут продавать свои товары в ЕС, который разрешает импорт продуктов питания только из определенных стран. Даже если разрешение будет получено быстро, Британия опять же столкнется с нехваткой специалистов, в данном случае - ветеринаров, которые должны будут заполнять документы на соответствие импортируемых продуктов пищевым стандартам ЕС.

Больше всего пострадает сфера финансовых услуг, которая составляет 80% британской экономики, пишет газета. Но FT не берется предсказать, что именно произойдет.

Известно, что Британия и ЕС предприняли определенные действия, и существующие контракты в этой сфере продолжат действовать, чтобы предотвратить предсказываемый пессимистами немедленный финансовый кризис. В этом секторе эксперты не ожидают немедленного негативного эффекта.

Большой проблемой станет защита и передача данных, запрет на передачу которых за пределы ЕС скажется на сотнях тысяч контрактов.

Для рядового жителя страны в краткосрочной перспективе будут и хорошие новости. Банк Англии дал понять, что для снижения шокового эффекта на экономику снизит учетную ставку. Есть вероятность, что и НДС будет снижен. Все эти меры должны хоть как-то стимулировать потребление и поддержать малообеспеченных британцев в случае роста цен.

Россия пытается увеличить свое влияние в Ливии

Times и Daily Telegraph пишут о том, что британские спецслужбы утверждают, что в Ливии находятся 300 российских наемников. Также число контрактников растет и в других странах.

Источники Times в правительстве считают, что Британии, Франции и Италии необходимо сделать ответные шаги в Северной Африке.

Британские власти опасаются, что контрактники заняты дестабилизацией ситуации в Ливии, чтобы затем уже официальная Россия могла заняться стабилизацией в стране и таким образом увеличить свое влияние там.

Собеседник издания считает, что если Россия получит контроль над Ливийской национальной армией, которую, по данным британской разведки, контрактники снабжают оружием и боеприпасами, у Кремля появится возможность остановить поставки нефти из Ливии в Европу.

Также, по мнению этого чиновника, которое цитирует Times, российское влияние в этой стране может также привести к притоку мигрантов в Европу и новым возможностям для олигархов отмывать деньги.

Женщины жалуются на безнаказанную травлю в "Фейсбуке"

Издание I рассказывает о том, что женщины, жалующиеся на оскорбления и харрасмент в "Фейсбуке", не получают ответов на свои жалобы.

Газета пишет о данных опроса, который показал, что 29% женщин утверждают, что сталкиваются с оскорблениями в соцсетях и более половины женщин, пожаловавшихся на это или не получили ответа от модераторов соцсети или им было сказано, что действий предпринято не будет.

Чаще всего с оскорблениями и травлей в соцсетях сталкиваются женщины в возрасте от 18 до 24 лет. 45% опрошенных заявили, что даже не пытаются жаловаться на оскорбления в службу поддержки "Фейсбука", потому что не верят, что соцсеть предпримет какие-то меры, чтобы их защитить.

Чаще всего жертвы сталкиваются с оскорбительными сообщениями и распространением их личных фотографий без разрешения.