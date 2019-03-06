Как мы выбираем друзей. Свой круг или разные люди?

Обычно социологи говорят, что люди заводят себе друзей из своего же круга, однако недавнее исследование, проведенное по заказу Би-би-си, свидетельствует, что на самом деле наш круг общения заметно шире.

Компания Ipsos Mori опросила в 27 странах около 20 тысяч человек, у которых есть доступ к интернету. Вопросы касались принципов выбора друзей и отношения к друзьям, придерживающимся других взглядов и представляющим иные социальные группы.

Большинство опрошенных ответило, что готово дружить с разными людьми.

Половина опрошенных согласились с тем, что важно выслушивать чужие мнения, даже если они с ними не согласны. Но при этом мало кто подтвердил, что регулярно следует этому принципу.

"Существует расхождение между тем, что мы считаем общественным благом, и тем, что мы в действительности делаем", - говорит глава исследовательской группы Гленн Готтфрид.

Россия входила в число стран, где проводился этот опрос. При этом социологи Ipsos MORI отмечают, что в России, как и в ряде других стран (таких как Турция, Румыния, Сербия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд и Южная Африка), в опросе приняла участие урбанизированная и образованная часть населения, обладающая более высоким уровнем дохода, чем их сограждане.

Социологи называют эту прослойку "потребители первого класса", эти люди не являются типичными представителями общества.

Что говорят люди?

Практически повсеместно примерно двое из пяти респондентов сказали, что большинство их друзей имеет одинаковые с ними взгляды или воззрения по поводу таких вопросов как глобальное потепление (42%), религия (38%), иммиграция (38%) и феминизм (37%).

Однако это число оказалось ниже, когда речь зашла о политических взглядах.

Более 35% сказали, что они по меньшей мере раз в неделю общаются с людьми, придерживающимися противоположных политических взглядов.

Около 20% отметили, что ведут подобные разговоры реже раза в месяц. Каждый десятый признался, что никогда этого не делает.

Эти данные подтверждают выводы другого недавнего опроса Ipsos MORI о фейковых новостях и правдивости информации в интернете в целом.

Как показал этот опрос, 65% считают, что большинство людей в мире, черпающих информацию из интернета, живут в "информационном пузыре", но только 34% признали, что и сами находятся в таком "пузыре".

Узнайте себя лучше, пройдите нашу викторину!

Как мы воспринимаем друзей?

56% всех опрошенных сказали, что большинство их друзей - из той же этнической группы, что и они сами, 46% отметили, что они все одного возраста.

Это подтверждает полученные ранее социологические данные о том, что мы предпочитаем дружить с себе подобными людьми.

То же самое можно сказать и об образовательном уровне: по всему миру люди находят близких себе по духу среди людей такого же уровня образования.

В то же время этот процент резко снижается, когда речь заходит об уровне дохода. Только 30% респондентов сказали, что у них примерно одинаковый уровень дохода по сравнению с большей частью их друзей.

Таким образом опрос показывает, что разница в доходах, чаще всего выявляемая в более зрелые годы и не всегда связанная с уровнем образования, не препятствует дружеским отношениям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Однако социолог Алисон Голдсуорси, основавшая американскую исследовательскую группу The Depolarization Project, призывает с осторожностью относиться к подобным ответам.

"Люди постоянно говорят неправду по поводу своего заработка, - отмечает она. - Их друзья могут понятия не иметь (сколько те зарабатывают), и в некоторых культурах люди не обсуждают такие вещи в обычном общении".

Соглашаются ли друзья по важным вопросам?

Менее трети опрошенных ответили, что разделяют политические взгляды с большинством своих друзей.

"Людям кажется, что политические взгляды в кругу их друзей более разнообразны, чем есть на самом деле, - говорит Голдсуорси. - Например, недоброжелательная реакция в отношении друзей с другими политическими взглядами считается допустимой в отличие от расовых, гендерных или религиозных расхождений".

Тогда как примерно 80% респондентов отдавали себе отчет в том, что в кругу их друзей бытуют разные политические убеждения, они не были уверены в том, хорошо это или нет.

Примерно треть думала, что разные взгляды - это знак здорового общества, тогда как почти столько же (32%) полагали, что это приводит к поляризации и вредно для общества в целом .

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В то же время более 40% респондентов считают, что сейчас общество находится в большей опасности, чем 20 лет назад, именно из-за несогласия в политических взглядах, и только 14% придерживаются противоположного взгляда на эту ситуацию.

"Политика - это острый предмет в компании друзей, - говорит Гленн Готтфрид. - В наше время политическая сфера меняется, и люди понимают, что в результате между ними появляется больше разногласий".

А как с соцсетями?

Польза или вред? Тут взгляды разошлись.

Соцсети помогают сломать барьеры и дают голос большему количеству людей, но, как показывает опрос, большинство полагает, что такие платформы как "Фейсбук" и "Твиттер" играют заметную роль в поляризации мнений.

Насколько точен опрос?

Есть некоторые ограничения в том, насколько точно данные опросов могут нам рассказать о реальной природе тех "социальных пузырей", в которых оказываются люди.

Опрос Ipsos Mori, проведенный в ноябре-декабре 2018, оценивал то, как люди воспринимают реальность, в которой они существуют, а не то, как на самом деле обстоят дела.

Другими словами, данные этого опроса показывают, насколько разнообразным люди считают свой круг общения, а не то, как это есть в действительности.

К тому же опрашивались только те, кто имел доступ к интернету.

В результате выборка была представительной в 15 из 27 стран, однако в оставшихся 12 (как уже указывалось выше) в опрос попали только более образованные представители городского населения с доходом выше среднего, что не дает целостной картины о стране в целом.