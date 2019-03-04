Мир без ДРСМД. Нужно ли России бояться китайских ракет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ракета средней дальности "Дунфэн-21" на параде

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России следует опасаться китайских ракет и Москва должна стремиться к новому договору о разоружении вместо ДРСМД. Но возможно ли в принципе заключить такое соглашение с Китаем?

В понедельник, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 1 февраля о приостановке всех обязательств, принятых при подписании договора, объявил президент США Дональд Трамп.

А в субботу, 2 марта, министр обороны Германии России угрожают китайские ракеты. "Если посмотреть вокруг Китая, то видно, что китайские ракеты средней дальности могут достичь России. Внезапно, глядя на карту, понимаешь, что Россия должна быть заинтересована в чем-то вроде договора о разоружении. Потому что так же как российские ракеты угрожают Европе, китайские угрожают России", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Москва должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Пекин к участию в новом соглашении, считает министр обороны Германии. О вовлечении Китая в новый договор говорил и Трамп. "Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, подключив к нему Китай и других. А, возможно, нет", - сказал президент США, выступая 6 февраля перед конгрессом.

Что же собой представляют китайские ракеты, о которых говорили Трамп и Урсула фон дер Ляйен?

Китайские ракеты

Китай занимался разработкой и модернизацией ракет уже несколько десятков лет. Многие из его ракетных систем были созданы на базе советских.

В КНР, как отмечают военные эксперты, на ракеты средней и меньшей дальности возложены многие задачи, которые в других странах зачастую возлагаются на военно-воздушные силы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ракета средней дальности "Дунфэн-26" на параде - дальность этой ракеты превышает 5000 км, она способна нести ядерный заряд

"Большой арсенал таких ракет позволяет китайцам поражать цели в пределах всего Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом дороговизна и не слишком высокая эффективность средств противоракетной обороны означает, что защититься от них нельзя", - рассказал ранее Би-би-си старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

В зоне поражения китайских ракет, достигающих острова Гуам, находятся все военные объекты США в регионе и военные базы их союзников.

По данным американского военно-аналитического веб-сайта Globalsecurity.org, китайские баллистические ракеты средней нацелены на Тайвань. Наконец, китайские ракеты средней дальности обеспечивают сдерживание с соседней Индией.

Но не только Китай

Если заключать новый договор, то, скорее всего, договариваться придется не только с Китаем.

Тайвань, который находится под прицелом китайских ракет, также активно разрабатывает свои системы крылатых ракет меньшей и средней дальности.

Главная задача ракетной программы Индии - обеспечить сдерживание с двумя странами, Пакистаном и Китаем. Для этого у индийских ракетных войск уже существует внушительный арсенал баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности.

В разработке - ракеты межконтинентального класса, способные нести ядерные заряды. Ракетную программу страны помогает развивать Россия - Москва и Дели уже создали противокорабельную ракету "БраМос", работают над гиперзвуковой ракетой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Парад в Исламабаде в марте 2018 года. На заднем плане - ракета Shaheen-II среднего радиуса

В Пакистане, который находится с Индией в состоянии тлеющего конфликта из-за Кашмира, разрабатывается своя ракетная программа, которая призвана обеспечить противостояние с Индией. На вооружении пакистанских ракетных войск есть баллистические ракеты средней и меньшей дальности, разрабатываются также крылатые ракеты. Ближайшим партнером Пакистана в этих разработках выступает Китай.

Пакистанцы, как считается, также сотрудничают с Северной Кореей и Ираном - еще двумя странами, у которых имеются ракетные программы. Тегеран, в свою очередь, обладает одним из самых внушительных арсеналов ракет меньшей и средней дальности на Ближнем Востоке. Так же как и Китай, Иран таким образом компенсирует недостатки военно-воздушных сил.

Правообладатель иллюстрации Hindustan Times/Getty Images Image caption Индийская баллистическая ракета Agni-III

Ракетная программа Ирана, как и КНДР, развиваются в условиях противостояния с Западом, и программа создание противоракетной обороны США во многом ориентируется на эти две страны.

Свой арсенал баллистических ракет меньшей и средней дальности есть у Израиля, причем дальность ракеты "Иерихон-3", по некоторым данным, может достигать 4800 км.

В этих условиях попытка заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с одним Китаем было бы чрезвычайно сложно.

Еще более сложным было бы попытаться договориться со всеми странами, у которых имеются подобные ракетные программы.

"Если уж ставить вопрос, то надо говорить о ликвидации этих ракет в десяти, примерно, странах, - сказал Би-би-си заместитель директора московского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. - И один из аргументов Китая наверняка будет "а почему мы?".

Реальна ли китайская угроза?

Китай вовлечен в сдерживание не только с США и Россией, но также и с Индией, которая, в свою очередь, вовлечена в сдерживание с Пакистаном.

Однако, как отмечает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, как потенциальных противников Китай все-таки рассматривает союзников США - Южную Корею и Тайвань.

По словам эксперта, отношения с Москвой у Пекина не дают оснований для опасений.

"Мы не можем быть уверены в том, что через 20 лет Россия и Китай не поругаются, в этом плане логика есть в таких заявлениях, - считает Ермаков. - Но конкретно сейчас российско-китайские отношения более близкие, чем российско-американские, и, естественно, Россия не будет разыгрывать конфронтационную карту и говорить, что рассматривает Китай как угрозу для себя".

В России традиционно опасаются удара по объектам, которые сосредоточены преимущественно в столице и центральных районах. Поэтому, хотя арсенал китайских ракет меньшей и средней дальности также представляет потенциальную опасность, но угрозы обезглавливающего удара для России китайские ракеты не создают, полагает Кашин из ВШЭ.

По мнению Макиенко, уговорить Китай заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности буде особенно трудно после того, как из него в одностороннем порядке вышли США.

"Не будут они ликвидировать свои ракеты средней дальности. Потому что совершенно понятно, из-за чего и против кого выходят США из ДРСМД и где появятся ракеты средней дальности", - уверен эксперт. Он считает, что главной целью приостановки участия США в ДРСМД был все-таки Китай, а не Россия.

Крах ДРСМД

Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) СССР и США подписали в 1987 году. Он запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.

Проблема таких ракет заключается в том, что подлетное время у них настолько невелико, что почти не оставляет шанса на их перехват и подготовку ответно-встречного удара.

В то время как положения договора соблюдали Россия и США, его ограничения не касались остальных стран, прежде всего Китая.

О намерении США приостановить участие в ДРСМД президент Трамп объявил 20 октября 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной. "Они нарушают его много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие", - заявил Трамп.

Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету - 9М729. Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора существенно превышает 500 км.

Россия также обвиняет США в нарушении соглашения. По мнению Москвы, США фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk.

Обе стороны настаивают на собственной правоте, и, поскольку ни одна из них не пошла на уступки, это привело к приостановке участия в договоре как США, так и России.