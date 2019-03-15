Правообладатель иллюстрации GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Пять лет назад в отношениях Украины и России, в российской истории и отношениях России с миром произошла поворотная точка. За крымским референдумом 16 марта 2014 года последовал вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, смена украинского президента и западные санкции против России. Как сейчас о событиях 2014 года рассказывают российским и украинским школьникам?

Российское телевидение называет события марта 2014 года "возвращением" или "воссоединением" Крыма с Россией, украинское - "аннексией" или "силовым захватом суверенных территорий".

Российские власти говорят, что за присоединение полуострова на референдуме проголосовали 97% крымчан.

Украинские официальные власти не признают результаты референдума и заявляют, что он был проведен под дулами автоматов российских военных. Запад результаты референдума также не признал.

Русская служба Би-би-си изучила, что пишут по поводу "Крымской весны" в учебниках истории России и Украины, и попросила историков прокомментировать это.

Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс, углубленный уровень. Н. Загладин.

Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации.

"Взяв курс на интеграцию с ЕС, президент В.Ф. Янукович в последний момент приостановил подписание соглашение об ассоциации с Евросоюзом. [...] Такое решение не удовлетворило прозападную и националистически настроенную оппозицию, которая организовала новый палаточный городок на площади Независимости в Киеве (так называемый майдан). [...] Оппозиция пользовалась широкой поддержкой, в том числе финансовой, Евросоюза и США. В феврале 2014 г. в результате переворота она сумела захватить власть.

Результаты переворота отказались признать ряд восточных областей страны, включая Автономную республику Крым. Россия выступила в поддержку русского и русскоязычного населения Украины. Исходя из результатов референдума (96% "за"), полуостров 21 марта 2014 года вошел в состав РФ, Крым, чья территория без всяких оснований была передана в 1954 г. Н.С. Хрущевым Украине, вернулся в состав Российской Федерации.

Правящие круги США, которые поддерживали переворот на Украине, расценили возникшую ситуацию как агрессию России против нее, ввели против нашего государства экономические санкции. Все это вернуло российско-американские отношения на уровень "холодной войны".

Революция Достоинства 2013-2014 гг. и агрессия Россия против Украины. В. Головко, А. Палий, О. Черевко, С. Янишевский.

Методические материалы для учителей. Рекомендовано министерством образования и науки Украины.

"Свержение режима В. Януковича означало, что Украина окончательно выходит из орбиты российского влияния, и Путин прибег к агрессии.

Первой военной целью России стал Крымский полуостров. Тут уже были расположены российские войска в соответствии с двусторонними соглашениями о базировании российского Черноморского флота. 27 февраля 2014 г. российские военные без опознавательных знаков (в западных и украинских СМИ они получили название "зеленые человечки", поскольку Россия не признавала их своими военнослужащими) заблокировали в Симферополе здания Верховного Совета и Совета министров.

Под дулами автоматов было проведено заседание депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, на котором главой правительства провозгласили руководителя партии "Русское единство". И уже на 25 мая 2014 г., вопреки украинскому законодательству, был назначен "референдум" о статусе Автономной Республики Крым. Центральная украинская власть не признала рейдерский захват власти в Симферополе. Однако российская Государственная дума срочно внесла изменения в порядок включения в состав Российской Федерации новых субъектов. Одновременно с политическим переворотом в Крыму российские войска начали блокирование украинских военных частей и транспортных путей с материковой части Украины до полуострова. [...]

"Незаконный референдум" проводился с многочисленными нарушениями, что было зафиксировано даже Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (впоследствии отчет был назван "неофициальным"). [...]

В ответ мировое сообщество не только не признало аннексии Крыма, но и ввело санкции против крымских компаний и компаний других стран, если бы они осуществляли хозяйственную деятельность на аннексированном полуострове. [...]

История. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс, базовый уровень. Н. Загладин, Ю. Петров.

Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации.

"В 2014 году отношения России и Украины подверглись заметному охлаждению по причине украинского кризиса. В результате народных протестов, которые возглавила радикальная националистическая оппозиция, президент Украины В. Ф. Янукович в 2014 году был свергнут и покинул страну. Пришедшее к власти нелегитимное временное правительство, в котором основную роль играли националисты, не желало считаться с экономическими и культурными интересами русскоязычного юго-востока Украины. [...]

В Автономной республике Крым начались массовые протесты, которые привели к приходу новых лидеров (А.М. Чалый, С.В. Аксенов), поддержавших желание крымчан воссоединиться с Россией. По результатам референдума (96% "за") полуостров 21 марта 2014 года вошел в состав РФ. [...]

Киевские власти начали военные действия против Луганской и Донецкой самопровозглашенных республик. Но ополченцы юго-востока Украины смогли нанести поражение киевским националистам".

"Совершенно очевидно, что всюду допущено злостное умолчание. Понятно, что в истории нельзя говорить обо всем, но есть вещи принципиальные. Совершенно очевидно, что всюду пропущен первый этап - оккупация Крыма и захват одной из областей Украины российским спецназом и войсками", - комментирует российскую интерпретацию событий российский историк, бывший профессор МГИМО Андрей Зубов.

"Всюду сказано о референдуме, о его результатах, но ничего не сказано о том, что к этому времени уже три недели Крым был оккупирован Россией, и это принципиальная вещь. И поскольку этого не сказано, становится непонятно, почему недоволен Запад, а он недоволен именно из-за этого.

Второе - ничего не сказано о людях, которые выступали против аннексии Крыма, - татарский Меджлис (запрещенная в России организация). Одна из групп населения Крыма не поддержала аннексию, и Меджлис был запрещен как экстремистская организация, и об этом нет ни слова.

Это, безусловно, крайне однобокая информация. Непонятно, почему все произошло. Непонятно, почему все "за", а при этом вводятся санкции и отрицание со стороны со всего мира. Об этом кстати, тоже ничего не сказано. Сказано про США, про их союзников, но не сказано, что большинство стран мира не признало эту оккупацию, включая союзников России по Евразийскому пространству, бывшему СССР.

У людей останется ощущение, что это какой-то театр абсурда. Это не жестко агрессивные учебники, а скорее учебники не объясняющие. Но ведь главная задача учебника - все-таки объяснять, а этой задачи они не выполняют", - говорит Зубов.

Дополнительный параграф по истории Украины для учеников 11-х классов, "Революция Достоинства и агрессия России против Украины". В. Головко, А. Палий, О. Черевко, С. Янишевский.

Одобрено министерством образования и науки Украины. Реализовано министерством образования и науки Украины.

"Российское руководство восприняло победу Майдана и побег Януковича как собственную катастрофу. Планы поглотить Украину и использовать ее ресурсы для целей империи потерпели крах. Успешная модернизация Украины ставила бы крест на имперских амбициях России, демонстрировала неэффективность ее общественно-политического строя по сравнению с европейским. Поэтому Кремль решил задействовать заранее разработанный план военной оккупации Крыма. Целью было, с одной стороны, захватив чужую территорию, добиться поддержки шовинистической части населения России и отвлечь внимание российского общества от собственной коррупции, неэффективности, бедности и унижения русского населения в России, а с другой - "наказать" Украину за Революцию, унизить ее, подорвать жизнеспособность и, в конце концов, покорить, а затем уничтожить как государство и народ.

Заранее в Крым были отправлены дополнительные спецподразделения российских войск и многочисленных членов российских националистических организаций. Непосредственно на митинге в Севастополе "мэром" без выборов был провозглашен гражданин России. Однако в Симферополе митинг крымских татар за единство с Украиной оказался более массовым, чем выступление сепаратистов, и севастопольский сценарий воплотить не удалось.

В ночь на 27 февраля 2014 здания парламента и правительства Крыма были захвачены военными без опознавательных знаков, которые вывесили над ними флаг России. Российских военных назвали "зелеными человечками", поскольку они были одеты в зеленого цвета униформу без опознавательных знаков. Под дулами автоматов нападавшие собирали крымских депутатов на заседание парламента автономии. Оккупанты заявили, что большинство депутатов якобы проголосовали за проведение референдума, однако независимых подтверждений этому до сих пор не существует. [...]

При этом Путин неоднократно вводил мировое сообщество в заблуждение, заявляя, что российские войска не причастны к событиям на полуострове, а вооружение и амуницию нападающие "купили в военторге". [...]

16 марта в Крыму состоялся незаконный "референдум", по результатам которого было объявлено, что якобы 97% участников "проголосовали" за вхождение в состав России. Это была явная фальсификация. Большинство из 300 тысяч крымских татар и более 700 тысяч украинцев Крыма не хотели присоединения к России. В течение года после оккупации более 20 тысяч крымчан выехали из Крыма на материковую часть Украины.

После аннексии в Крыму произошло стремительное сворачивание гражданских свобод. Прежде всего, это касалось этнических украинцев и крымскотатарской общины. Мирных активистов начали бросать в тюрьму, некоторые были похищены или убиты. Полуостров столкнулся с рядом экономических проблем, поскольку зависит от украинских транспорта, энергоснабжения, продовольствия, а также из-за санкций. Россия предстала перед миром как страна-агрессор. Генеральная ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины и признала Крым и Севастополь территорией Украины".

История. Репетитор для старшеклассников и поступающих в вузы. С.Самыгин, П. Самыгин, В. Касьянов.

"В последние годы по ряду направлений Россия успешно выступила как стабилизатор и охранитель послевоенной международно-правовой системы. Однако существенные изменения в международную ситуацию внес политический кризис в Украине (2013-2014 гг.).

С течением времени протесты приняли резко антипрезидентский антиправительственный характер. Основными причинами такого развития событий стали социальная несправедливость, огромная поляризация доходов и уровня жизни населения Украины. [...]

Если в столице, в северных, центральных и западных регионах Украины новое руководстиво страны пользовалось поддержкой населений, то на юго-востоке с первых же дней после прихода бывшей оппозиции к власти стала шириться волна протестов против действий ультраправых националистических организаций, в защиту статуса русского языка, под антиправительственными и пророссийскими лозунгами. [...]

В Крыму была мирным путем осуществлена смена исполнительных органов власти, а те в свою очередь отказались признать легитимность нового руководства Украины и обратились за помощью к руководству России. Вскоре была провозглашена независимость Крыма, проведен референдум о его статусе, Крым был присоединен к РФ.

После начала Крымского кризиса ряд западных стран осудили "российскую агрессию". России были предъявлены требования: соблюдать нормы международного права, прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и перейти к решению спорных вопросов с Украиной через политический диалог. Российское руководство отказывалось признать легитимность новой власти Украины, которая, по его мнению, осуществила неконституционный вооруженный переворот".

История Украины: справочник для абитуриентов и учеников общеобразовательных учреждений. С. Кульчицкий, В. Власов.

Одобрено для использования в общеобразовательных учреждениях комиссией по истории научно-методического совета по вопросам образования министерства образования и науки Украины.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внимательно отслеживал события на Майдане Незалежности в начале 2014 г. В "кровавый четверг" 20 февраля он убедился, что режим Януковича агонизирует, и распорядился ввести в действие план аннексии Крыма.

Полуостров заполонили "зеленые человечки" с совершенным оружием и прекрасной выправкой, но без опознавательных знаков. Когда иностранные журналисты спрашивали Путина, чьи эти люди, он врал им в лицо, что Россия не причастна к событиям в Крыму, а оружие и амуницию можно купить в любом магазине. Крымские гарнизоны разрушенной Януковичем армии были заблокированы, российская агентура создала альтернативные органы власти и организовала 16 марта референдум по статусу Крыма с заранее известными результатами. 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Вся операция заняла неполный месяц. [...]

За семь десятилетий после принятия Атлантической хартии создавались и распадались десятки государств, но не было ни единого случая, когда бы одна из них, пользуясь военным преимуществом, аннексировала у другой часть ее территории. Аннексия Крыма - это первый случай грубого нарушения установленного Атлантической хартией мироустройства".

"Во всех случаях воспроизводится официальная точка зрения на события - настолько стандартно, что наблюдаются текстуальные повторы", - говоритоб украинских учебниках истории заведующий отдела новейшей истории и политики Института истории Украины Георгий Касьянов

"Аннексия полуострова представлена как результат имперской политики Кремля, извечного экспансионизма России. Действия или, точнее, бездействие украинской стороны представлены в оправдательной тональности, вина за потерю Крыма возлагается на "режим Януковича", с которым связывается развал армии и неспособность Украины организовать сопротивление агрессии.

Неблагоприятные результаты референдума объясняются наличием военного давления (оккупацией) и фальсификациями. Полностью отсутствует критический анализ причин неспособности украинского государства организовать отпор агрессии. Возможно, облеченная "в доступную плоскую форму" история аннексии полуострова определена жанром - пособия, справочника, учебника.

В любом случае, в таком виде она мало способствует как развитию критического мышления, так и воспитанию активных граждан - Украина выглядит как пассивная жертва. "Урок истории" в данном случае вряд ли будет усвоен", - уверен историк.

История России XX век - начало XXI века.Г.Наумова, А.Новиков, Ю.Корнеева.

"С 2013 г. разразился политический кризис на Украине. Массовые протесты прошли во всей Украине и в январе вылились столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали сотни человеческих жертв. [...]

Политику новой, по существу, незаконной власти Украины, посчитали для себя неприемлемой жители юго-восточных регионов Украины. [...] На этом сложном политическом фоне 16 марта в Крыму прошел референдум, в ходе которого 96,77% голосовавших высказались за присоединение к России. [...]

В 2014 году под предлогом якобы причастности России к политическому кризису на Украине западные страны начали вводить против России санкции. [...] Большинство аналитиков считает, что события "Крымской весны", обострение на Юго-Востоке Украины - лишь повод для введения санкций. Дело в том, что страны Запада, и прежде всего США, убедились, что ситуация на Украине развивается не так, как им этого хотелось".

История Украины. Справочник, тестовые задания. А. Гисем.

Полный повторительный курс, подготовка к внешнему независимому оцениванию и государственной итоговой аттестации.

"В то время, как страна едва оправлялась от кровавых событий на Майдане, стремительно разворачивалась вооруженная агрессия России. Первым объектом агрессии стал Крым. Операция по захвату полуострова началась 20 февраля 2014 г. Подготовка к этому осуществлялась уже несколько лет. Агрессия России против Украины приобрела признаки "гибридной войны", что подразумевает не только военные мероприятия. Главная цель такой войны - разрушение страны изнутри, подавление воли к сопротивлению, навязывание воли агрессора.

Россия создала в Крыму мощную агентурную сеть, готовую в любое время разжечь сепаратистское движение на полуострове. [...]

После отстранения от власти В. Януковича сепаратистские настроения в Крыму взорвались с новой силой. [...] 25 февраля акции сепаратистов были проведены перед Крымским парламентом, но они были нивелированы проукраинским митингом. В ночь на 27 февраля парламент и правительство Крыма были захвачены "зелеными человечками" (российским спецподразделением), над зданием подняли флаг Российской Федерации. Захват здание не помешал собраться депутатам Верховного Совета Крыма и принять решение о назначении референдума касательно статуса полуострова. В тот же день был захвачен аэропорт "Бельбек" в Севастополе, остановлена паромная переправа в Керчи. [...]

Начиная с 1 марта российские войска начали масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз на территории Крыма, захват административных помещений, контроль транспортных магистралей и других стратегических объектов. Ни один объект не удалось захватить сразу, несмотря на предательство командующего флотом Украины Д. Березовского. [...]

16 марта 2014 г. по решению Крымского парламента был проведен референдум, который противоречил законодательству Украины, касательно статуса Крыма. Несмотря на указ исполняющего обязанности президента Украины А. Турчинова о приостановлении решения Крымского парламента, а также несмотря на решение Конституционного суда Украины, который признал объявление референдума не соответствующим конституции Украины, несмотря на неодобряющую позицию Совета Безопасности ООН, референдум был проведен.

В условиях бойкотирования референдума крымскотатарским народом, присутствия большого количества вооруженных российских военнослужащих, а также массовых фальсификаций, референдум в АРК собрал более 1,2 млн заполненных бюллетеней (что соответствует 83,10% общего количества избирателей), из которых якобы 96,77% засвидетельствовали выбор "за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации". На самом деле, по утверждению отдельных российских парламентариев и лидеров крымских татар, за независимость Крыма проголосовали не более 32-34% избирателей, принявших участие в референдуме. [...]

По случаю аннексии Крыма по России прокатилась волна торжественных мероприятий, введена медаль министерства обороны России "За возвращение Крыма".

США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума, осудили действия России и ввели санкции касательно российского бизнеса и чиновников высшего звена, заморозив их активы и наложив визовые ограничения.

27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. За поддержку документа проголосовали 100 государств, против - 11 (Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Куба, Никарагуа, Судан, Беларусь, Армения, Северная Корея, Боливия), воздержались - 58.

История России. 10 класс, часть 3. Под редакцией академика РАН А.Торкунова.

Рекомендовано министерством образования и науки Российской Федерации.

"В условиях острого политического кризиса на Украине в начале 2014 года к власти в Киеве пришли националисты. Произошло свержение законно избранного президента В. Ф. Януковича. Было предложено отменить закон о статусе русского языка как регионального, что означало бы фактический запрет на его использование. В ответ на этой в южных и восточных частях Украины русскоязычное население выступило в защиту своих прав. В ходе референдума в Крыму и Севастополе 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, после чего были приняты декларации о государственной независимости Автономной республики Крым и города Севастополя и заключен договор с Россией о вхождении Республики Крым и Севастополя в ее состав. [...]

События на Украине, воссоединение Крыма с Россией вызвали резкую реакцию США и Европейского союза, которые ввели против России санкции. Однако эти меры не привели к изменению суверенной внутренней и внешней политики Российской Федерации".

В материале были использованы следующие издания:

Революция Достоинства и агрессия России против Украины: научно-метод. материалы. Головко Владимир, Палий Александр, Черевко Оксана, Янишевский Сергей; под общ. ред. П. Полянского - Киев, 2015; Революция Достоинства 2013-2014 гг. и агрессия Россия против Украины: научн.-метод. материалы. Головко Владимир, Палий Александр, Черевко Оксана, Янишевский Сергей; под общ. ред. П. Полянского - Киев: Киев. ун-т имени Бориса Гринченко - 2015; История Украины: справочник для абитуриентов и учеников общеобразовательных учреждений. С. В. Кульчицкий, В. С. Власов. - Изд. пятое, передел. и дополн. - Киев: Літера ЛТД, 2018; История Украины. Справочник, тестовые задания. Полный повторительный курс, подготовка к внешнему независимому оцениванию и государственной итоговой аттестации / Александр Гисем. - Каменец-Подольский : ФОП Сисин О.В., 2019; Торкунов А.В. (ред.) История России. 10 класс. Часть 3. Учебник. В 3-х частях. М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков. М.: Просвещение, 2016; Наумова Г., Никонов А., Корнеева Ю. История России. XX век — начало XXI века. Илекса. 2019; Касьянов В., Самыгин П., Самыгин С. История. Репетитор для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. Феникс. 2019; Загладин Н.В., Петров Ю. История. Конец XIX - начало XXI века. Базовый уровень. 11 класс. - М.: Русское слово - учебник. 2016; Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Конец XIX - начало XXI века. Углубленный уровень. Учебник. - М.: Русское слово - учебник. 2016.

***