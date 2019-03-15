"Райский уголок земли, и вдруг такое". Россияне в Крайстчерче рассказывают о трагедии

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В новозеландском городе Крайстчерч совершено нападение на две мечети. Вооруженные люди открыли огонь по людям, в результате погибли 49 человек, десятки ранены. Задержаны трое подозреваемых, точное количество участников нападений пока неизвестно.

Вооруженные люди вошли в мечети "Аль-Нур" и "Линвуд" около 13:45 по местному времени (04:45 по Москве) и открыли огонь по находившимся в мечетях людям. Власти Новой Зеландии называют случившееся терактом.

Русская служба Би-би-си пообщалась с россиянами, которые сейчас находятся в Крайстчерче.

Александр Симо, житель Крайстчерча:

"Это южный остров - место непопулярное. Здесь такого не ждали и на всякий случай заблокировали детей в школах, все общественные здания. Я работал в офисе в центре города, в километре от этой мечети. У нас перекрыли все дороги и не советовали самостоятельно выходить на улицу. Всюду поставили кордоны, на машине точно нельзя было ездить.

После двенадцати мы слышали непрерывный рев сирен. Сначала подумали - мало ли чего, но потом пошли в интернет. Первое время мы не знали, что произошло. Местное радио, пока не задержали подозреваемого, никак не информировало. Общие слова, что ситуация нормальная - и всё. В шесть часов я прошел в квартале от мечети и видел, что там было перекрыто. Это 100 метров вокруг.

Тут оружие не так просто купить, как в Америке - тут даже труднее, чем в России. Новая Зеландия - страна, вообще не тронутая терроризмом. Здесь на местные авиалинии можно сесть без проверки, без документов, без рамок. Как в автобус. Люди здесь жили очень мирно - и теперь этот мир как-то кончился".

Media playback is unsupported on your device "Таким взглядам не место в Новой Зеландии": что происходит в Крайстчерче после нападения

Денис Чернышов, инженер, переехал в Новую Зеландию восемь лет назад:

"Стянули полицию со всего региона, и она до сих пор здесь и еще прибывает. Аэропорт - закрыли вылеты-отлеты и, судя по всему, еще чего-то опасаются. Много улиц было перекрыто - мне приходилось окружными путями ехать домой. Полиция очень организованно выглядела. Вообще полиция в Новой Зеландии в принципе без оружия, а сейчас на фотографиях я вижу, что все организовались, все с винтовками. Видимо, людей успокаивали тем самым".

Мария Алехина, участница Pussy Riot:

Мы первые приехали в Новую Зеландию три недели назад, мы выступали на фестивале Fringe, а потом поехали в Австралию. Оттуда мы должны были ехать в Бразилию, но там поменялась власть, и концерты отменились. Наши друзья из Новой Зеландии предложили нам здесь сделать тур.

Я первый раз в Новой Зеландии и вообще удивлена, какая тут крутая страна, крутая культура у коренного народа. Например, это первая страна, где женщинам дали избирательные права, и этого добились именно женщины Маори - коренного народа.

Вообще вся страна построена на коммьюнити, они здесь играют большую роль, в отличие от Австралии.

Image caption Участница Pussy Riot Мария Алехина около мечети, где произошло нападение

Наши друзья организовали нам концерт в Крайстчерче, и мы ехали туда сегодня на машине, когда нам позвонили и сказали, что происходит теракт и расстрелы людей. Клуб, где мы должны были выступать, был соседний с этой мечетью. Мы остановились и стали читать новости, не могли поверить, что это происходит.

Улицы перекрыты, город пустой. Это национальная трагедия, это первый теракт в Новой Зеландии, который совершен по националистическим мотивам. Этот человек очень сильно напоминает Брейвика. Его последний пост в "Фейсбуке" - он написал "Увидимся в Вальгалле" - это место для погибших воинов Скандинавии.

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Мы встретились сегодня с консулом, это глава района, и с женщиной-главой местного коммьюнити. Их реакция вызывает феноменальное уважение и желание помогать. Они говорят, что ответ на эту ненависть - а этот манифест преисполнен ненависти, - что мы общество, построенное на доверии, и ненависть не сможет нас разъединить.

Александр Чепарухин, тур-менеджер Pussy Riot:

"Сегодня у нас был бы аншлаг в Крайстчерче, но не случилось, потому что город пуст, в городе ни души. Я снял тут клуб Blue Smoke. Вот сейчас мы здесь, здесь ведется лайвстрим по поводу событий, будем выражать соболезнования, потому что это шок, конечно.

Райский уголок земли, край земли, и вдруг такое происходит. Понятно, что ни один уголок земли не остается незапятнанным этим ужасом, терроризмом. И вместо аншлага мы наблюдаем просто пустые улицы, никого. При этом город не закрыт, никого не останавливают, полиции нет вообще.

Нам позвонила срывающимся голосом арт-директор этого клуба, сказала, ребята, пока не приближайтесь к Крайстчерчу, тут стрельба какая-то, людей убивают. Мы приехали, потому что через какое-то время нас попросили приехать и принять участие в лайвстриме, где люди выражают солидарность, собирают средства в помощь семьям жертв. Приехали в пустой совершенно клуб, где только парочка человек из управляющих. Отсюда участвуем в новозеландской трансляции.

Здесь нет такого - разрешают или не разрешают выходить на улицу. Новая Зеландия не знает, как на такие вещи реагировать. Немножко жуткое было ощущение - мы въехали, город пустой, люди знают, что не рекомендуют ходить по улицам. Мы не увидели ни одного человека. Нигде. Вымерший город".