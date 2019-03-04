Отравленный "Новичком" Чарли Роули: "Теперь живу, как на качелях"

Ольга Ившина Би-би-си
  • 4 марта 2019
Чарли Роули Правообладатель иллюстрации Charie Rowley
Image caption Чарли Роули хранит на столе фотографию своей подруги Дон Стерджес. Она умерла от отравления нервно-паралитическим веществом 8 июля 2018 года.

Жителю маленького английского города Эймсбери Чарли Роули удалось выжить после того, как он, по данным британской полиции, пролил на себя из флакона нервно-паралитический яд класса "Новичок" в июне 2018 года.

Роули - один из двух выживших после отравления "Новичком", с кем можно поговорить (местонахождение Скрипалей неизвестно). Он рассказал Русской службе Би-би-си о том, как оправляется от произошедшего.

Ровно год назад в Солсбери, как считают, этим же нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Би-би-си: Говорят, что сегодня вы встречались с премьер министром Великобритании. Это так? Как прошла встреча?

Чарли Роули: Да, она приезжала в Солсбери. Она спросила, как я поживаю. Встреча была очень короткой и немного внезапной.

Би-би-си: Вы получили какие-то ответы на свои вопросы?

Ч.Р.: У меня не было вопросов. Мне, в общем-то, было не особо много, что ей сказать. Эта встреча больше для того, чтобы посмотреть, как я справляюсь с ситуацией. Мы обсудили, как мое здоровье.

Би-би-си: Как вы считаете, вы достаточно помощи сейчас получаете?

Ч.Р.: Да, я думаю, нормально.

Би-би-си: Как для вас прошли последние восемь месяцев (Роули был госпитализирован в критическом состоянии 30 июня 2018 года)?

Ч.Р.: Как на качелях, если честно: то вверх, то вниз. Какие-то дни получше, какие-то похуже. Но в целом очень, очень тяжело. Мой глаз видит все хуже и хуже. Большие проблемы с левой рукой. С легкими и сердцем. У меня часто возникает одышка (по словам родственников Роули, после отравления он перенес несколько инфарктов). А еще с памятью проблемы.

Би-би-си: В русскоязычном интернете довольно много шутят по поводу того, что произошло в Солсбери. Как вы к этому относитесь?

Ч.Р.: Это нехорошо. Я думаю, что это не слишком умно, учитывая то, что произошло. Дон умерла [подруга Роули Дон Стерджес была госпитализирована с ним в один день и умерла 8 июля 2018 года]

Би-би-си: Врачи дают какие-то прогнозы?

Ч.Р.: Нет, пока никаких не дают. Мне надо регулярно проходить обследования.

Би-би-си: Вы сами верите, что сможете восстановиться?

Ч.Р.: Я надеюсь. Но на самом деле, не знаю.

Би-би-си: Как вы думаете, ваша жизнь станет опять нормальной?

Ч.Р.: Я не могу ответить, мне бы хотелось так думать, но я пока не знаю, что сказать, честно.

Правообладатель иллюстрации Reuters

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым в марте отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля.

Следователи считают, что вещество находилось во флаконе из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджесс распылила вещество прямо себе на кожу.

Специалисты считают, что доза вещества, которую получила Стерджесс, может в десятки раз превышать ту, которую получил при отравлении Сергей Скрипаль.

20 июля Чарли Роули выписали из больницы. Затем он еще несколько раз попадал на больничную койку.

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