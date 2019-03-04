Как сбить градус вражды: дебаты молодых украинцев и россиян на Би-би-си

Молодые люди из Украины и России встретились в Лондоне на дебатах Русской службы Би-би-си и попытались договориться о том, можно ли что-то исправить в отношениях двух стран.

Мы пригласили в одну студию украинских и российских активистов, студентов, ютуберов, писателей и правозащитников.