Кит Флинт - разнузданный панк, мотоциклист и лицо группы Prodigy

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Внезапное самоубийство 49-летнего фронтмена группы Prodigy Кита Флинта всколыхнуло мир любителей рок-музыки далеко за пределами его родной Британии.

Мы вспоминаем жизнь, судьбу и творчество этого незаурядного музыканта

Скромное начало

Вокалист, фронтмен и лицо Prodigy Кит Флинт не был ни основателем группы, ни ее главной творческой силой. Коллектив основал в 1990 году клавишник и автор основного музыкального материала Prodigy Лиам Хаулетт, первым вокалистом был рэппер и МС Кит Палмер по прозвищу Максим Реалити или просто Максим.

Флинт был дислексиком, в 15 лет бросил школу и работал кровельщиком в своем родном графстве Эссекс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С основателем и главным автором песен Prodigy Лиамом Хаулеттом (слева) на вручении наград журнала Kerrang! 3 августа 2009 года, Лондон

С Хаулеттом он познакомился в 1989 году, когда тот работал ди-джеем в только появившихся тогда рейв-клубах восточного Лондона.

Впрочем, роль Флинта в возникновении Prodigy не стоит и преуменьшать. Именно он, прослушав внимательно изобретательные миксы Хаулетта, предложил своему новому приятелю сделать их основой сценических выступлений, а себя, вместе со свой подругой по прозвищу Шарки предложил в качестве танцовщиков для новой группы.

Создатель имиджа и творец успеха

Лидирующим вокалистом Prodigy Флинт стал только в 1996 году, но первый же сингл группы с его вокалом - Firestarter - и последовавший за ним альбом The Fat of the Land знаменовали совершенно новый, невиданный прежде группой уровень успеха.

После десятка синглов и двух альбомов Prodigy впервые сумели подняться на первую строчку как британских, так и американских чартов, мгновенно оказавшись в высшей лиге мировой поп-музыки.

Совершенно очевидно было, что своим внезапным и столь впечатляющим взлетом Prodigy были обязаны именно неортодоксальному внешнему облику и манере поведения нового вокалиста.

Несколько приглаженному, характерному для танцевальной музыки начала 90-х электронному звучанию Флинт придал невиданную с конца 70-х панк-разнузданность, породив свежий, захватывающий синтез, мгновенно привлекший к группе новое поколение ищущих радикально острых ощущений молодых фанов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Флинт в составе Prodigy в 1997 году

Заядлый мотоциклист

Кит Флинт был страстным мотоциклистом. В 2007 году он проехал на мотоцикле 2500 километров от Лондона до города Херес на юге Испании, где в том году проводился ежегодный мотоциклетный Гран-при.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Со знаменитым гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном на мотоциклетном Гран-при Каталонии в городе Монтмело в Испании. 15 июня 2014 г.

Свои мотоциклетные путешествия он нередко совершал вместе с саксофонистом группы Madness Ли Томпсоном. Флинту принадлежала собственная мотоциклетная команда Team Traction Control, которая принимала участие в чемпионате Британии по гонкам для супербайков.

В 2015 году команда Флинта выиграла ежегодные гонки на острове Мэн.

Несостоявшийся охотник

Даже имидж отчаянного парня, разнузданного панка и безудержного бунтаря не избавил Флинта от необходимости публично и испуганно оправдываться от подозрений в участии в охоте на лис. В нынешней, охваченной страстной любовью к животным Британии эта традиционная английская забава по своей предосудительности почти приравнена к педофилии.

1 января 2016 года падкая на промахи знаменитостей газета Daily Mail сообщила, что помимо парка мотоциклов Флинт приобрел еще для своего имения в графстве Эссекс несколько лошадей и верхом на одной из них по кличке Капитан Блэк принял участие в лисьей охоте.

В ответ он написал на своей странице в "Фейсбуке": "Да, я живу в Эссексе и да, у меня есть пара лошадей. Да, я отправился вместе с местными жителями на "охоту на запах" (имитация охоты, где гончие идут по следу, оставленному пахучей тряпкой, которую волокли по земле - Би-би-си). Животные при этом не преследовались и не погибли, так что совесть моя чиста. Мне это не очень понравилось, и больше в такой забаве принимать участия я не намерен".

Ситуация усугубилась еще тем, что годом раньше, в январе 2015 года, Prodigy опубликовали мультипликационный видеоклип на сингл Nasty, в котором вооруженные винтовками английские джентльмены верхом на лошадях преследуют лису по улицам зловещего города.

Так быстро избавиться от подозрений в предосудительном увлечении Флинту не удалось. Анонимная группа защитников животных AnonIntelGroup опубликовала видео, в котором Флинта жестко критиковали за якшание с "преступниками тори".

"Когда-то мы относились к тебе с огромным уважением - мы восхищались твоим искусством, твоей яростью, твоим видением и твоей прической", - говорит в видео человек в маске. - Но теперь ты опозорил все то, что является делом нашей жизни".

Сольный проект

Несмотря на огромный успех с Prodigy Флинт попытался реализовать и сольный проект: группу, которая так и называлась - Flint.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Флинт жил в своем неприметном доме в английской глубинке, где рано утром 4 марта и было найдено его тело

На самом деле проект так и остался по большей части проектом. Группа сыграла несколько концертов летом 2003 года, тогда же выпустила пару синглов.

Намеченный на июль 2003 года выход альбома Device #1 так и не был реализован, и вскоре было объявлено о роспуске группы.

Последний альбом и последнее турне

В ноябре 2018 года Prodigy выпустили свой седьмой студийный альбом No Tourists, работу над которым Хаулетт начал еще в 2015 году.

После выхода альбома группа планировала мировой тур по Британии, США, и Австралии.

Начался он в Австралии и Новой Зеландии, и в последний раз Кит Флинт вышел на сцену в составе Prodigy на крытом стадионе Trusts Arena в столице Новой Зеландии Окленде 5 февраля 2019 года.