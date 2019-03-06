До выборов президента США еще два года, тем не менее число демократов, объявляющих о планах баллотироваться, растет с каждым днем.

В предвыборную гонку уже вступили шестеро сенаторов, в том числе Берни Сандерс - он уже пытался избраться президентом в 2016 году.

В отличие от него, Хиллари Клинтон на выборы второй раз не пошла. Отказался от гонки и экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг.

"Хотя для меня и не могло быть более высокой чести, чем служить президентом, моя высшая обязанность, как гражданина - помочь моей стране всем, чем могу, прямо сейчас", - написал Блумберг в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @MikeBloomberg While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 5 марта 2019 г.

Миллиардер признался, что ему интереснее "работать, засучив рукава", а не рассказывать о своих идеях, зная, что Демократическая партия, возможно, и не выдвинет его в президенты.

"Я уверен, что смог бы выиграть у Трампа на всеобщих выборах, - отметил Блумберг. - Но понимаю, что будет трудно выиграть выдвижение от Демократической партии при такой конкуренции".

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Отказалась от участия в выборах и демократка Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году.

"Я не баллотируюсь, но буду продолжать работать, говорить и выступать за то, во что верю", - заявила она в эфире телеканала News 12. Клинтон - первая и пока единственная в американской политике женщина-кандидат в президенты от одной из двух основных политических партий в США, которая дошла до всеобщего голосования. В интервью News 12 она сказала, что не думает, что снова будет выдвигаться на какие-либо выборы.

Последним в истории США политиком, который успешно избрался на президентский пост после поражения на выборах, был Ричард Никсон. Он проиграл Джону Кеннеди в 1960 году, но победил на выборах в 1968-м и 1972 годах.

"Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, отказывается от третьей борьбы за Белый дом. Жаль, неужели это означает, что мне не доведется снова соперничать с ней? Ее будет очень не хватать!" - прокомментировал в "Твиттере" отказ бывшей соперницы от гонки президент Дональд Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump “(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.

Клинтон в ответ выложила гифку из комедии "Дрянные девчонки", где героиня задается вопросом - "Почему ты мной так одержим?".

О своих планах баллотироваться на выборах заявили 14 кандидатов-демократов. Би-би-си коротко рассказывает о потенциальных конкурентах Дональда Трампа.

Берни Сандерс

Сенатор от Вермонта, бывший кандидат в президенты на выборах 2016 года, сам себя называет демократическим социалистом

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Сандерсу в 2020 году будет 79 лет, и если он победит, то станет старейшим президентом в истории США.

В 2016 году он проиграл праймериз Демократической партии Хиллари Клинтон, но с тех пор неоднократно говорил, что выдвинется снова, и обещание сдержал. Он называет себя демократическим социалистом и выступает за всеобщее здравоохранение и бесплатное высшее образование.

Но Сандерс может стать жертвой своего же успеха. Он подтолкнул Демпартию влево три года назад и нажил себе конкурентов в лице бывших союзников - Элизабет Уоррен и Тулси Габбард. В отличие от Клинтон в 2016 году, они не будут стараться не нападать на него.

Элизабет Уоррен

Сенатор от Массачусетса, критик Уолл-стрит, еще одна социалистка

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Любимица прогрессивных левых, Уоррен в сенате запомнилась продвижением более жесткого регулирования финансового сектора после кризиса 2008 года. В верхней палате конгресса она с пристрастием допрашивала на слушаниях руководителей Уолл-стрит и критиковала неравенство доходов. Главная проблема Уоррен - в расширении базы сторонников. Профессора-либералы из Массачусетса симпатичны далеко не всем американцам.

Тулси Габбард

Конгрессвумен от штата Гавайи, ветеран войны в Ираке

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Уроженка американского Самоа полинезийского происхождения, первая в истории конгрессвумен, исповедующая индуизм. Два года служила в Ираке - с 2004-го по 2006-й, а в 2012-м заявила, что всегда была против вторжения США в эту страну. Критиковала и ввод американских войск в Сирию, называя это "незаконной войной с целью свержения сирийского правительства". В январе 2017 года встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом, за что подверглась критике. Демократка из прогрессивного лагеря, в 2016-м поддерживала Берни Сандерса. Критиковала "гомосексуальных экстремистов", но затем начала поддерживать однополые браки. Выступала против абортов, а потом за них.

Камала Харрис

Сенатор от Калифорнии, восходящая звезда

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Харрис может стать новым лицом демократов. Дочь иммигрантов (отец из Ямайки, мама из Индии), единственная темнокожая женщина-сенатор, последовательно поддерживала либералов в конгрессе. При этом с опытом работы генпрокурором Калифорнии. Однако именно к этой части ее карьеры могут быть вопросы у противников Харрис - реформировать уголовную систему штата ей не удалось.

Эми Клобушар

Сенатор от Миннесоты, юрист

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Еще одна бывшая прокурор, проявила хладнокровный профессионализм на слушаниях по утверждению кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда - его обвиняли в сексуальных домогательствах. Позиционировала себя человеком, способным "противиться и не быть противным", но ее саму обвиняли в оскорблении подчиненных.

Кори Букер

Сенатор от Нью-Джерси, одаренный оратор

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Если бы президентская гонка была соревнованием по красноречию, он бы победил. Букер умеет энергично расхаживать по сцене, насыщая эмоциями каждое слово. В нем есть что-то от магического обаяния Барака Обамы. Букер - специалист в фандрейзинге, знает, как работать с донорами с Уолл-стрит, но эта его близость к Нью-Йорку и большим деньгам вызывает подозрения у левых демократов.

Хулиан Кастро

Человек из команды Обамы

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Бывший министр жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, бывший мэр Сан-Антонио, штат Техас. Не самый убедительный оратор, не занимает выборной должности, не обладает огромной известностью - в отличие от других претендентов. Из плюсов - мексиканское происхождение и возраст - 44 года. Демократы пытаются привлечь латиноамериканский электорат и молодых избирателей.

Кирстен Джиллибранд

Сенатор от Нью-Йорка, мать двоих детей, активистка движения #MeToo

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Обещает "сражаться за права других детей так же отважно, как за права своих". Уже разозлила демократов тем, что призвала к отставке сенатора Эла Франкена на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Сторонников Хиллари Клинтон оттолкнула своей критикой поведения Билла Клинтона во время скандала с Моникой Левински. Этими действиями сама же себе навредила, хотя поступала в соответствии со своей феминистской риторикой. Ей могла бы помочь волна голосования за женщин 2018 года, благодаря которой их сейчас в Палате представителей рекордное число.

Пит Буттиджич

Мэр Саут-Бенда, штат Индиана. Открытый гей

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Кандидат-миллениал. Служил на флоте. Ветеран войны в Афганистане. Впервые избрался мэром, когда ему еще не было 30. Руководит городом с населением менее 100 тысяч человек. Обещает, что его поколение станет первым, "которое в материальном плане не будет жить лучше, чем наши родители, - если ничего не изменится".

Джон Делейни

Сын электрика, предприниматель, шесть лет был конгрессменом от Мэриленда.

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Объявил об участии в кампании 2020 года еще в июле 2017-го. Призывает к межпартийному сотрудничеству республиканцев и демократов. Учитывая, насколько они разделены между собой сейчас, тактика не самая удачная.

Марианна Уильямсон

Писатель с миллионами подписчиков в "Твиттере"

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Автор бестселлеров, руководитель благотворительной организации, гордится тем, что ее книги читает телеведущая Опра Уинфри. У нее есть шансы реализовать свой план "глубже изучить вопросы, с которыми США сталкивается как нация" - если сама Опра Уинфри не пойдет на выборы.

Эндрю Янг

Предприниматель тайваньского происхождения

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О президентских амбициях объявил еще в ноябре 2017 года. Бизнесмен в области технологий, предлагал правительству США выплачивать $1000 ежемесячно всем американцам от 18 до 64 лет в качестве базового безусловного дохода. Это должно было стать "подушкой безопасности" в случае сокращения числа рабочих мест из-за автоматизации. Успешность его кампании зависит от того, удастся ли ему убедить демократов в правильности своих идей.

Джон Хикенлупер

Бывший губернатор Колорадо, умеренный демократ

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Называет себя "антидотом против Трампа". Выходец из бизнеса, политика для него - "искусство возможного". Свои достижения в Колорадо - ужесточение контроля за оборотом оружия, расширение медицинского страхования, защита прав геев - считает результатом межпартийного сотрудничества демократов и республиканцев.

Джей Инсли

Губернатор Вашингтона, переживает из-за изменения климата

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Еще будучи конгрессменом, много говорил о проблемах глобального потепления и окружающей среды. О своем выдвижении в президенты объявил на заводе по производству солнечных батарей. Борется с политикой Трампа в отдельно взятом штате - расширяет медицинское страхование, увеличивает минимальную заработную плату, вводит оплачиваемый больничный.

Кто еще не решился

Некоторые из наиболее обсуждаемых кандидатов в президенты еще держат свои планы в секрете.

Бывший вице-президент США Джо Байден, работавший в администрации Обамы, пока рассматривает возможность баллотироваться. Из всех демократов он самый известный и мог бы стать фаворитом гонки.

Бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк также пока не объявил, вступит ли в президентскую кампанию. О'Рурк провел яркую гонку за кресло сенатора от Техаса, но проиграл республиканцу Теду Крузу. Бывшего рок-музыканта называли восходящей звездой Демократической партии, а аналитики сравнивали его то с Кеннеди, то с Обамой.