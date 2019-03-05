СМИ России: в деле об отравлении Скрипалей шутки неуместны

В обзоре российских СМИ:

"Ведомости": "максимальное игнорирование"

Всероссийский центр изучения общественного мнения в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте "Профсоюз Навального". Но эти данные, пишет газета "Ведомости", в опубликованный на сайте ВЦИОМ 1 марта отчет не попали. О том, что социологи спрашивали респондентов об Алексее Навальном, газете "Ведомости" рассказал человек, попавший в выборку ВЦИОМ, и подтвердил собеседник в организации.

Опрос проводился 12 февраля. По словам его участника, первая порция вопросов касалась зарплат бюджетников и их повышения по указам президента, вторая - профсоюзов в целом - она и была опубликована.

Третья часть опроса была посвящена Навальному: социологи интересовались, знает ли респондент, кто такой Навальный, как к нему относится и что думает об организуемых им акциях протеста, а также могут ли Навальный и его сторонники изменить ситуацию в стране к лучшему и найти решение острых проблем.

Отдельная группа вопросов касалась "Профсоюза Навального", который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня. Респондента спрашивали, слышал ли он об этом проекте, как относится к этой идее, нужен ли такой профсоюз и сможет ли он добиться заявленных целей, хотел бы сам интервьюируемый туда обратиться, а также чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, - роста зарплат бюджетников или повышения личной популярности.

В основе публичной стратегии властей в отношении Навального лежит максимальное его игнорирование, говорит политолог Аббас Галлямов. "Интерес к проекту Навального со стороны социологов, регулярно выполняющих кремлевские заказы, входит в противоречие с этой стратегией, поэтому этот интерес и не демонстрируется", - считает политолог.

В целом проект обладает серьезным потенциалом, считает эксперт: "Он выводит Навального на совершенно новую аудиторию - прежде достаточно аполитичную и в целом по отношению к властям лояльную. Сейчас эти люди как раз начинают политизироваться, при этом их лояльность слабеет. Теоретически Навальный может побороться за их симпатии".

Тема реальных зарплат этих людей очень волнует, к тому же они подозревают власть в том, что она им недоплачивает и их обманывает, отмечает Галлямов: "Это и есть месседж, с которым идет Навальный. Скорее всего он войдет в резонанс с нынешними настроениями этой аудитории".

Политолог Михаил Виноградов напротив, считает, что интерес граждан к профсоюзам в целом, и к "Профсоюзу Навального" в частности невелики. А "Профсоюз Навального" пока заявлен как один из множества проектов и он для оппозиционера находится не на первом месте, допускает политолог.

"Ведомости": шутки неуместны?

В редакционном комментарии свежего номера в материале, приуроченному к годовщине громкого дела об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери, газета "Ведомости" критикует шутливый тон, которым российские власти отвечают на обвинения в свой адрес по поводу причастности Москвы к преступлению.

Российские официальные лица, отмечает издание, с самого начала опровергали причастность Москвы к инциденту и обвиняли Лондон в провокации.

Ответы с претензией на юмор появились, когда британские власти еще ограничивались предположениями о российском следе, и продолжались после публикации фото- и видеоотчета о пребывании в Солсбери подозреваемых в отравлении Руслана Боширова и Александра Петрова, а также сообщений российских и зарубежных СМИ, что с паспортами, выданными на эти имена, в Солсбери ездили кадровые сотрудники военной разведки.

Владимир Путин назвал в сентябре 2018 года подозреваемых "гражданскими лицами". Вскоре, напоминает газета, они появились в прямом эфире канала Russia Today с комичным в своей неубедительности рассказом о "туристической" поездке к "Солберецкому собору". Интервью стало поводом для многочисленных шуток в блогосфере, в ответ российские официальные лица и ведущие центральных телеканалов стали вышучивать появлявшуюся в Великобритании информацию об обстоятельствах покушения.

Впрочем, справедливости ради, "Ведомости" отмечают, что годовщину отравления Москва отмечает не только новой порцией шуток: российское посольство в Лондоне в недавнем докладе, посвященном инциденту и его последствиям, указало на нестыковки в британской версии случившегося в Солсбери и задало национальным правоохранительным органам вполне серьезные вопросы. "Но он доступен только на английском языке, - отмечает газета, - в русскоязычном же пространстве россиян продолжают развлекать преимущественно дипломатически-дворовым юмором".

Так, приводит газета примеры, в "Твиттере" МИД инцидент в Солсбери был назван "дохлым котом", с помощью которого британские власти пытаются отвлечь граждан от других проблем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде" назвала 4 марта "трагикомической годовщиной", отметив "абсурдность" действий британских властей.

В минувшее воскресенье появились сведения, что факультет политологии МГУ намерен провести "Скрипальские чтения" с участием Петрова и Боширова, но вскоре факультет опроверг информацию об их приглашении, а затем и факт проведения чтений.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов считает, что попытки Москвы карнавализировать отравление отражают ее стремление дискредитировать оппонентов, уйти от содержательной дискуссии об обстоятельствах дела. Но это, считает эксперт, не мешает продолжать использовать скандал с отравлением и во внутриполитических целях.

"Коммерсант": хостелы выгоняют из жилых домов

В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов: соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике подготовлен ко второму чтению. Газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему отмечает, что эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе.

Глава комитета по жилищной политике Галина Хованская ранее утверждала, что новая норма потребует от владельцев хостелов лишь переведения квартиры, в которой расположен хостел, "в разряд нежилого помещения". Но, по мнению члена правления "Лиги хостелов" Натальи Петровской, и это не спасло бы ситуацию. По ее словам, большинство хостелов, к примеру, в Санкт-Петербурге, открылись в бывших "коммуналках, жильцы которых были расселены в отдельные квартиры".

"Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов", - считает Петровская. Перевести такие квартиры в разряд нежилых нельзя, а использовать бывшую коммуналку под сдачу жилья в аренду малореально. "Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный", - не сомневается эксперт.

При этом Петровская подчеркивает, что запрет коснется не только многоквартирных домов, "но и собственников домов во всех курортных зонах страны, которые используют свое жилье в сезон как средство размещения отдыхающих". Ведь версия, которая была одобрена Госдумой в первом чтении, устанавливает Жилищным кодексом запрет на создание "в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения".

Этот общий запрет остался в тексте законопроекта, который депутаты готовы одобрить сегодня, во вторник, отмечает "Коммерсант".

"Известия": ограничения для пенного

Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 литра. Такие предложения в минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, рассказал "Известиям" представитель организации.

По данным ритейлеров, пишут "Известия", сегодня минимальная цена полулитровой бутылки пива в магазинах составляет 30 рублей, средняя - 50-60 рублей. В союзе полагают, что минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил "Известиям" представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований.

По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.

В ФАС добавили, что сейчас эксперты пивной отрасли отмечают значительное увеличение объемов пива и пивных напитков, которые не соответствуют заявленному качеству, однако имеют низкую цену. Это привлекает покупателя и создает высокий спрос на продукцию.

Сами же производители пива не поддерживают установление МРЦ, отмечают "Известия". Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал газете, что вопрос введения минимальной розничной цены актуален только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка.

"Пиво к такой категории не относится, поэтому введение минимальной розничной цены требует комплексной и взвешенной оценки, - считает он. - Принятие подобного решения будет способствовать уменьшению гибкости в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю".

Для пивоваренной отрасли в введении минимальной розничной цены нет необходимости, заявил газете вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании "Балтика" Алексей Кедрин. Ведь минимальная розничная цена, по его мнению, не гарантирует присутствия на полке продукции высокого качества и стопроцентную уплату акцизов с нее.

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Вице-премьер Юрий Трутнев предложил допустить частников и иностранцев к шельфу, рассказывает газета "Ведомости". Эта мера может стать частью плана по привлечению инвестиций для развития Арктики, считает издание.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си