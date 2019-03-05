Синдром разбитого сердца: болезнь "из головы", от которой можно умереть

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Ваше сердце может пострадать после какого-либо печального события, и ответственным за ваше "разбитое сердце", вероятнее всего, будет ваш мозг, говорят эксперты.

Швейцарские ученые проводят исследование, посвященное так называемому "синдрому разбитого сердца".

Психологический стресс может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка.

Чаще всего этот синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставание.

Полной ясности, как это происходит, у ученых пока нет. В публикации ученых в медицинском журнале European Heart Journal высказывается предположение, что синдром провоцируется реакцией мозга на стресс.

Впервые "синдром разбитого сердца" был описан японским ученым Хикару Сато в 1990 году и получил название "кардиомиопатия такоцубо" (от японского "takotsubo" - керамический горшок с круглым основанием и узким горлышком).

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Этот синдром отличается от "обычного" сердечного приступа, когда блокируется приток крови к сердечной мышце. Блокировка тока крови к сердцу происходит при наличии в коронарных артериях тромба.

Однако симптомы синдрома разбитого сердца и сердечного приступа во многом схожи: в первую очередь это затрудненное дыхание и боль в груди.

Часто какое-то печальное событие является своеобразным триггером, провоцирующим возникновение синдрома. Однако к развитию синдрома разбитого сердца могут привести и радостные события, вызывающие сильные эмоции. Например, свадьба или получение новой работы.

Синдром разбитого сердца может быть временным явлением, в этом случае сердечная мышца восстановится через несколько дней, недель или месяцев, а в некоторых случаях развитие синдрома может привести к смертельному исходу.

В Британии синдром разбитого сердца выявляется приблизительно у 2500 пациентов каждый год.

Правообладатель иллюстрации Christian Templin, University Hospital Zurich Image caption Рентген сердца человека, у которого диагностирован синдром такоцубо

Точная причина возникновения синдрома разбитого сердца ученым не известна. Однако предполагается, что этот синдром может быть связан с повышением уровня гормонов стресса - например, адреналина.

Елена Гадри из Университетской клиники Цюриха вместе со своими коллегами изучила активность головного мозга 15 пациентов, у которых был диагностирован синдром разбитого сердца.

Данные томографии показали значительные отличия активности мозга этих пациентов от картины, которая наблюдалась у 39 участников контрольной группы, которые были здоровы.

Была отмечена гораздо меньшая связь между областями мозга, отвечающими за контроль над эмоциями, и бессознательными (автоматическими) реакциями организма (такими как сердцебиение).

"Эмоции формируются в головном мозге, поэтому вполне возможно, что болезнь формируется в мозге. А потом мозг посылает соответствующие сигналы сердцу", - говорит Гадри.

Для того, чтобы понять механизм формирования синдрома, необходимы дальнейшие исследования.

Природа синдрома

У швейцарских ученых, проводивших исследование, не было данных томографического исследования пациентов до того, как у них был выявлен синдром разбитого сердца. Поэтому исследователи не могут утверждать, что сокращение связей между различными отделами головного мозга стало следствием развития синдрома, или же синдром развился из-за сокращения связей.

"Это очень важная часть исследования, это поможет нам лучше понять природу этого синдрома, которую часто оставляют без внимания, и она продолжает оставаться для нас загадкой", - говорит глава британской организации "Кардиомиопатия" Джоэл Роуз.

"Эти исследования помогут нам понять, какую роль в формировании синдрома играет мозг и почему некоторые люди подвержены этому заболеванию, а другие нет", - говорит Джоэл Роуз.

"Эти наблюдения подтверждают наши давние предположения - об особой роли связи между мозгом и сердцем в формировании кардиомиопатии такоцубо", - говорит исследователь из британского фонда British Heart Foundation Дана Доусон.